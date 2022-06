La "nueva ortodoxia" económica de Martín Guzmán: ¿podrá tranquilizar al mercado?

El mercado financiero local y de Wall Street está intranquilo sobre el futuro de la economía argentina. Las nuevas acciones comunicadas por el ministro de Economía Martín Guzmán en los mercados de deuda en pesos y cambiario buscan restablecer la calma según contó a iProfesional una fuente cercana al equipo económico.

En las actuales condiciones políticas y macroeconómicas es muy probable que pese al intento de giro hacia la ortodoxia del ministro de Economía Martín Guzmán el BCRA deba acelerar el ritmo de devaluación mensual del peso frente al dólar en el mercado único y libre de cambios (MULC) en los próximos meses.

Al respecto el economista Rodolfo Santangelo, director de la consultora M&S, sostiene que: "la actual política cambiaria del BCRA de ir aumentado el valor del dólar oficial al 4 % mensual por debajo de la tasa de inflación está en capilla".

El salto de los últimos días del valor del dólar paralelo y los dólares alternativos y la ampliación de la brecha cambiaria refuerza esa idea. A esto se suma la dificultad del gobierno de tratar de renovar la deuda en pesos lo que seguirá presionando en la medida que más inversores quieran seguir saliendo de los bonos de la deuda en pesos en particular los indexados por el CER o la inflación.

Por ese motivo el BCRA tuvo que asistir al Tesoro con compras en el mercado secundario los días previos a la licitación del 14 de junio, para reducir el rendimiento de los bonos, y Guzmán debió elevar las tasas ofrecidas, como el caso de la Ledes que trepó más de dos puntos porcentuales, o los bonos CER que retornaron al plano positivo ofreciendo retornos de entre 2% y 3% anual sobre la inflación.

Sin embargo, esta ronda implicaba solamente vencimientos por 11.000 millones de pesos, mientras que el verdadero desafío será a fines de junio, cuando el Tesoro deba refinanciar aproximadamente 600.000 millones de pesos.

No habría que descartar entonces que en la medida que los inversores se quieran ir de los pesos aumente la demanda de dólares en él MULC y el gobierno trate de imponer un cepo cambiario más restrictivo.

Guzmán cuestionó a quienes consideran que la deuda en pesos es inmanejable

La "nueva ortodoxia" de Martín Guzmán, ¿tranquilizará al mercado?

El último fin de semana Guzmán destacó que: "la política de suba de tasas no es para enfriar la economía. Es para darle consistencia a un proceso de crecimiento con inclusión social y el gobierno nacional va a actuar para que no tenga lugar ningún tipo de especulación que se dé en un contexto donde hay brecha cambiaria". Al parecer el ministro no considera la posibilidad que en algún momento pueda aparecer un mayor control de las importaciones o un mayor cepo cambiario y en el extremo una nueva suba del dólar oficial más fuerte.

Lo qué hay que considerar es que el origen del problema de la falta de dólares es un BCRA que no puede acumular dólares aunque las exportaciones sean récords por los altos precios internacionales, qué haya un súper cepo para la compra de dólares al sector privado y con gran parte de vencimientos de la deuda con los bonistas y con el FMI que se pateó para el 2024.

El otro problema son las importaciones récord que en junio podrían superar los 8000 millones de dólares mensuales. Esto se explica por la normalización del nivel de actividad económica, por el mayor volumen de importaciones de energía y por un dólar oficial barato para los importadores que adelantan sus importaciones.

Pero a ese aumento de la demanda de dólares hay que sumarle los aproximadamente 500 millones de dólares por mes en viajes de argentinos al exterior seducidos por comprar pasajes al dólar oficial de 120 pesos. También se suman los 200 dólares subsidiados que se pueden comprar por persona de los que se van aproximadamente otros 150 millones de dólares por mes.

Las dudas del futuro del mercado de deuda en pesos que repercute en el mercado cambiario y monetario podría acelerar los tiempos de una mayor devaluación del peso frente al dólar paralelo y los dólares alternativos después de julio cuando las empresas hayan pagado los aguinaldos y los particulares el impuesto a las ganancias.

En un reciente decreto se volvió a reafirmar el objetivo de 2,5% de déficit fiscal primario

Evolución de deuda en pesos

En relación a la evolución de la deuda en pesos llama la atención también que el ministro manifesté que: "quien diga que en Argentina la deuda pública denominada en pesos es insostenible realmente no tiene idea de lo que está hablando y no pasaría un examen básico en la facultad". Las declaraciones de Guzmán no se condicen con lo que opina una gran parte de los analistas locales muchos de los cuales analizan que al gobierno le quedan solo dos caminos: reperfilar la deuda en pesos el próximo año o emitir pesos para pagar los vencimientos que no se renueven lo que dispararía la inflación y aumentaría los rendimientos de los bonos indexados por la inflación.

Entre las principales medidas anunciadas por Guzmán está la firma del decreto para actualizar el Presupuesto 2022, aquel que fuera rechazado en diciembre del año pasado. En el mismo se vuelve a reafirmar el objetivo de 2,5% de déficit fiscal primario para fin de año, manteniendo lo que ya se venía trabajando en línea con el acuerdo firmado con el FMI. Sin embargo, el análisis de la dinámica que viene tomando el gasto en los primeros meses del año así como de su evolución esperada, comparado con el crecimiento observado y proyectado de la actividad económica, deja en evidencia que cumplir tal meta será cuanto menos desafiante.

El último informe de la consultora Invecq señala que: "lamentablemente estas respuestas llegan tarde, una vez que el dólar ya subió más de un 10% en menos de diez días, los bonos soberanos se hundieron hasta alcanzar paridades del 25%, el riesgo país trepó hasta los 2.125 puntos básicos, y huyeron de los Fondos Comunes de Inversión de renta fija en moneda local unos 237.700 millones de pesos".

El estudio destaca también que: "el déficit acumulado del primer cuatrimestre se incrementó casi 3,5 veces respecto al mismo período del año anterior, y el gasto primario lleva siete meses aumentando a un ritmo muy superior a la inflación. Combinado con un crecimiento económico que ya muestra señales de desaceleración y será apenas cercano al 3% este año, es difícil que se pueda mejorar la marca del 2021, cuando el déficit fiscal alcanzó el 3% del PBI".

La reducción de subsidios a la energía fue vista como una señal positiva, pero tardía

Reducción de subsidios, medida insuficiente

Por el lado energético Guzmán anunció una buena medida pero que llega tarde. La reducción propuesta en los subsidios no es tan fuerte hoy que si se hubiese instrumentado hace un año por lo tanto la reducción de los gastos que se calculaba en unos 100.000 millones de pesos hoy se estima en unos $ 15.000 millones. No se sabe tampoco sobre qué usuarios recaerá la reducción en la asistencia estatal, aunque sí se conoce que aproximadamente el 90% de las personas no recibirán mayores aumentos en sus tarifas en lo que resta del año más allá de los que sufrieron hasta el mes de junio.

Otra de las medidas en el aspecto monetario la tomó el Banco Central al aumentar 300 puntos básicos para la tasa de política monetaria, en una nueva reacción tardía forzada por el contexto y el mercado, el cual después de los sucesos de la semana pasada dejó con poco margen de maniobra a las autoridades monetarias.

La tasa de Leliqs se encuentra actualmente en 66% efectiva anual, y quedaría fácilmente en terreno negativo en términos reales si la inflación no desciende del 4,5% mensual en promedio, algo difícil de alcanzar por el momento. "Este accionar de la autoridad monetaria se trasladó también hacia las tasas privadas, imponiendo un piso de 53% nominal anual para los plazos fijos a 30 días y por un máximo de 10 millones de pesos, y del 50% para el resto" dice el informe.

Este aumento de las tasas de interés así como las cinco subas anteriores en el año han tenido poca efectividad para aumentar el ahorro en pesos y el problema para el gobierno es que este solo puede ser impulsado casi exclusivamente por los instrumentos atados a la inflación frente a la desconfianza que muestran los inversores en los últimos meses.