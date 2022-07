El Banco Central acelera la emisión de pesos: ¿más nafta para la inflación y el dólar?

En medio de un escenario de suba del dólar y corrida contra la deuda en pesos, el Banco Central pisó en junio el acelerador de la máquina de emitir para asistir al Tesoro ante un creciente déficit fiscal y para defender el precio de los bonos en moneda local.

Pero los analistas advierten que esa mayor emisión de pesos, sumada al endurecimiento del cepo a las importaciones anunciado esta semana, "le podrán más presión" a los dólares paralelos y a la inflación.

La meta monetaria acordada con el FMI lucía en principio como la más viable, pero la situación se empezó a complicar a finales de abril tras el primer traspié que sufrió el Tesoro Nacional que no logró renovar el 100% de los vencimientos del mes.

Por un lado, la mayor emisión de pesos fue para financiar el creciente gasto impulsado por medidas para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, luego un menor ratio de rolleo de la deuda del Tesoro y en las últimas tres semanas por la compra del BCRA de bonos en pesos.

Según estimaron en Facimex Valores desde el 9 de junio cuando se profundizó la corrida contra la deuda en pesos las compras del BCRA superan los $660.000 millones.

En sintonía Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI calculó que la entidad monetaria ya compró entre "$650.000 y $700.000 millones"

Lo que le preocupa al mercado es que en un escenario de desconfianza que persiste no se vislumbra un fin para esta emisión en el corto plazo.

La meta monetaria del segundo trimestre y la anual acordada con el FMI se recalibró recientemente

Meta monetaria recalibrada: ¿es cumplible?

El acuerdo con el FMI fijaba una meta monetaria nominal para este año de $705.200 millones, que la semana pasada fue recalibrada en $765.200, mientras que la pauta acumulada al segundo trimestre fue elevada de $438.500 a $475.800 millones.

Previamente, y ante el riesgo de incumplimiento de la meta original del segundo trimestre, el Tesoro le vendió el 31 de mayo al BCRA parte de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que recibió del FMI para cancelar más $322.000 millones de Adelantos Transitorios (AT). Con ese artilugio, el Tesoro ganó mayor margen para financiarse con emisión en junio.

Y la maquinita del BCRA tomó velocidad: el 3 de junio le giró al Tesoro $124.000 millones en concepto de AT, el 10 de junio le transfirió $108.000 millones, el 16 de junio le realizó un envío por otros $50.000 millones, y ayer a última hora se supo que el 24 de junio hubo otra transferencia por $95.000 millones.

Así, la asistencia monetaria al Tesoro acumula en junio $377.000 millones -el mes de mayor emisión en lo que va de 2022- y en el año suma $435.051 millones.

Un informe de Facimex destacó que "el número real" de financiamiento vía ATs "sería de $758.000 millones excluyendo la maniobra con DEGs" con lo cual se hubiera ya incumplido la meta original para el 2022. Y evaluó, además, que "estas cifras revelan que hay riesgos alrededor del cumplimiento de las metas revisadas del segundo trimestre, la nueva pauta de $476.000 millones deja un margen de apenas $41.000 millones para la última semana de junio".

En ese sentido, Anselmi especuló que "para cumplir la meta, el Tesoro podría volver a venderle los DEG en su poder al BCRA, lo que le permitiría cancelar hasta $200.000 millones". Y enfatizó: "El problema es el segundo semestre".

Los analistas advierten que el exceso de pesos en el segundo semestre puede presionar sobre los dólares

Más pesos: ¿combustible para la inflación y el dólar?

Anselmi planteó : "El acuerdo con el FMI venía a limitar la emisión monetaria del BCRA para asistir al fisco (meta de 1% del PBI) para contener la inflación; esa ancla se perdió directamente".

"Como muestra, los $705.000 millones de límite de la meta original, recientemente revisado a $765.000 ya equivalen a las compras de bonos en pesos por parte del BCRA realizadas desde el 9 de junio. En paralelo, la emisión monetaria para cubrir el déficit alcanza $377.000 y no debe descartarse un nuevo AT antes de fin de mes", señaló. En ese contexto, el analista indicó que "típicamente la emisión anual para cubrir el déficit suele repartirse un tercio en el primer semestre y dos tercios en el segundo" por lo cual aseveró que "el panorama es más que sombrío".

"El riesgo es una nueva aceleración de la inflación y un recalentamiento de los dólares paralelos", auguró. Y es que dice que con la ecuación de más pesos y menos dólares oficiales que se esperan para el segundo semestre cuando decae la liquidación del agro, "el Contado con Liquidación (CCL) podría soportar y la brecha cambiaria tendería a ensancharse".

De igual diagnóstico, un análisis de Aurum Valores consideró que "en este marco de stress financiero y caída de la demanda de activos en pesos, el BCRA sigue emitiendo un ritmo inédito". Y alertó: "En el mes de junio emitió (entre Adelantos Transitorios, intereses de Leliqs y Pases y recompra de bonos) un 25% de la base monetaria de mayo (y faltan datos de una semana) exponiéndose a un fogonazo inflacionario significativo para los próximos meses, más aún en un contexto donde las trabas a las importaciones podrían acelerar el proceso de subas de precios".

Asimismo, Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, sostuvo que "aunque asistir al Tesoro como prestamista de última instancia es una de las funciones del BCRA, su mandato también lo lleva a preservar la estabilidad financiera, e incrementar bruscamente la cantidad de dinero atenta contra este objetivo". En ese marco, advirtió que "el aumento de la oferta de dinero no es inocuo: los pesos excedentes presionan en el mercado cambiario y en los precios, agregándole nafta a una inflación con fuerte inercia".

"No colaborará en un descenso sostenido sino que alimentará la inercia inflacionaria", alegó.

Por su parte, Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria, planteó en su cuenta de twitter que "hay que ser conscientes de que no es infinita la posibilidad de emitir para recomprar deuda en pesos, Argentina tiene una fragilidad estructural crítica". Y recalcó: "Si esa fragilidad no se ataca, la emisión tarde o temprano es más brecha y más inflación. Y esa fragilidad no es ni más ni menos un déficit fiscal más alto post acuerdo con el FMI que antes. No sirven más las promesas, el mercado demanda hechos", recalcó.

El excedente de pesos presionará más sobre la inflación, auguran los economistas

Más emisión de pesos, más desconfianza

La economista Natalia Motyl dijo que esta aceleración de la emisión monetaria, en el actual clima financiero, "no genera previsibilidad en los mercados, todo lo contrario, impacta negativamente sobre las expectativas de los agentes microeconómicos".

"Este tipo de maniobras puede afectar los mecanismos de ajustes de los desequilibrios macroeconómicos hacia dinámicas explosivas. Cada vez que se acelera la inflación, los agentes económicos reducen el plazo de los contratos, se acorta el horizonte intertemporal, se dejan de demandar ciertos activos financieros, el gobierno no puede financiarse en el mercado local de deuda y el gobierno nuevamente debe financiar el déficit fiscal con más emisión monetaria y eso conduce a una mayor aceleración de la inflación", describió.

En igual línea, Agustín Berasategui, economista de ACM, sostuvo que "la mayor emisión genera desconfianza sobre la posibilidad de controlar la inflación en el corto plazo, la cual ya de por sí es bastante alta".

"El riesgo que implica es que se acelere aún más de lo esperado", subrayó.

En Facimex proyectan que "hacia el segundo semestre la emisión monetaria se mantendrá elevada por la estacionalidad y magnitud del déficit primario, especialmente si no se recupera el roll over privado en las licitaciones de deuda en pesos".