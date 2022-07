Cepo al dólar: BCRA prohíbe financiar en cuotas compras en TiendaMia y otros sitios que operan "puerta a puerta"

El Banco Central de la República Argentina reforzó el cepo al dólar este jueves, tras la reunión de directorio: ahora, le llegó el turno a las compras financiadas a través de portales de ecommerce que traen productos a la Argentina desde el exterior a través del sistema conocido como "puerta a puerta", ya sea mediante couriers o correo.

En concreto, dispuso que, desde el próximo lunes 4 de julio, las entidades financieras (los bancos) y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar más en cuotas las compras "puerta a puerta" que realicen sus clientes a través de sitios de comercio online.

El cepo al dólar ahora castiga al puerta a puerta

¿Qué alcance tiene la norma del BCRA? Desde el lunes no se podrá financiar más la compra de productos en el exterior a través de portales como TiendaMia que, justamente, ofrecen la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

Las restricciones alcanzan a bancos, "así como a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y de compra", detalla la norma.

Así, esta medida complica a aquellos bancos y sitios de ecommerce que ofrecen la posibilidad de adquirir, desde Argentina, productos comercializados por grandes plataformas del exterior, como Aliexpress, WalMart, E-Bay o Amazon.

Uno de los portales afectados es TiendaMia, que ganó mucha popularidad en Argentina en el último tiempo gracias a las promociones que lanzó recientemente junto a una entidad bancaria local, que permite pagar en hasta tres cuotas sin interés y en pesos todo tipo de productos.

TiendaMia ofrece cuotas sin interés para la compra de productos del exterior

Chau a las cuotas para el puerta a puerta

TiendaMia se define como "un ecommerce transfronterizo que trae el mundo a tu puerta. Reúne los millones de productos de las tiendas más grandes del mundo (como Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos) y se puede pagar en pesos y hasta en 12 cuotas fijas".

Desde la empresa resaltan que las ventajas que ofrece su servicio es que en la compra "se incluyen todos los costos, no hay sorpresas en el precio y no hay que hacer trámites para recibir".

A raíz de las promociones con tarjeta que permiten comprar artículos tecnológicos, ropa, calzado y productos de bazar (como los populares termos Stanley, entre otros bienes), el Banco Central activó las restricciones para tapar un potencial goteo de dólares, en un contexto en el que busca cuidar e incrementar las reservas.

"Lo que se desalienta es la oferta que hizo alguna entidad, de poder financiar en cuotas en pesos un consumo en dólares. Esta medida se toma antes de que se generalice este tipo de ofertas a través del sistema puerta a puerta", aseguraron fuentes oficiales a iProfesional.

Hace unos meses, el BCRA había prohibido financiar compras de viajes y paquetes al exterior

E-commerce: la prohibición se suma al cepo al turismo

Esta disposición fue fijada por la Comunicación "A" 7535 del BCRA y se suma a la prohibición de financiar pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior que rige desde el 26 de noviembre del año pasado a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios.

Esa medida se había tomado a través de la comunicación "A" 7407 del BCRA, que fijó que, desde la fecha mencionada "las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

Según esa medida, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa fijada para el "pago mínimo" de los resúmenes, ya que prohibió la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas de viajes. Lo mismo aplicará desde el próximo lunes para la compra de productos en línea a través del sistema puerta a puerta en el exterior.

El Banco Central busca cuidar los dólares de las reservas

BCRA: se fortalece el cepo para cuidar dólares

Asimismo, la normativa que restringe el financiamiento de compra de productos en el exterior confirma los rumores y la expectativa que existía en la City sobre la posible llegada de nuevas trabas para el acceso al dólar y a las últimas restricciones para los importadores que aplicó el BCRA hace unos pocos días.

Días atrás, el Central reforzó los controles a las importaciones a través de la Comunicación "A" 7532 con el objetivo de empezar a poner un freno la pérdida de reservas que genera el crecimiento del volumen de este tipo de operaciones. A tal fin, tomó una serie de medidas que generaron mucho revuelo en el mercado.

En primer lugar, incluyó dentro del tratamiento de la categoría "A" (que otorga el BCRA a ciertos importadores) a las Licencias No Automáticas, que, hasta ese momento, estaban exceptuadas del requisito de tener que obtener alguna de las categorías.

Otra de las medidas que tomó el BCRA es que prohibió el adelanto de un 20% del cupo anual de la categoría A otorgada a los exportadores.

Y, finalmente, se estableció que las SIMI B correspondientes a las Licencias No Automáticas podrán acceder al mercado a partir de 180 días del despacho a plaza y se resolvió ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios, que podrán acceder a partir de los 360 días.

Todos esos cambios para las importacione que se implementaron el lunes pasado a la mañana, trabaron las operaciones de compra al exterior. Así, en el marco de ese freno en la actividad, el BCRA logró comprar dólares durante cuatro jornadas consecutivas y eso le permitió acumular cerca de u$s950 millones en el mes y, gracias a eso, pusdo cumplir con la meta semestral de acumulación de reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI).