Las duras advertencias de Carlos Melconian sobre las nuevas medidas contra la inflación

Carlos Melconian analizó los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, que apuntan a una reducción del gasto público, y dijo que "no alcanzan por sí solas" y que se necesitan "señales políticas". Sin embargo, respaldó el inicio de la gestión.

"No alcanzan por sí solas y deben ir acompañados de señales políticas. El discurso de Batakis está hecho en medio de la frágil tregua" indicó el economista en una entrevista con el canal TN.

Al respecto, dijo que las medidas anunciadas "no pueden frenar el alza inflacionaria". "Nosotros estamos en nuestra normalidad habitual, por más que te da vergüenza cuando ves los 10 países en el mundo que tienen esta inflación. No hay que decir que no si uno lo ve venir, pero tampoco hay que asustar. Nosotros estamos viendo muchas experiencias de Argentina con deterioro y estamos discutiendo esa dinámica. La pregunta es, ¿están haciéndose hoy el bocho de me presento a la elección?, voy a ser candidato, voy a la provincia, ¿cómo llegamos?, ¿qué pasa por esas mentes hoy?", detalló.

"El discurso de Batakis está hecho en medio de la frágil tregua" indicó Melconian

Qué dijo Melconian sobre las medidas contra la inflación

"Para mí esto no se da vuelta. Desde el 15 de noviembre que empezó el durar y llegar de esta administración. Y es que está muy bien la sociedad argentina en término de olfato de elección. Vos pensá cómo sería hoy todo si hubieran ganado la elección del 14 de noviembre", expresó Melconian y criticó que la política ya esté con la mira en las elecciones de 2023 en medio de la crisis.

"Están en otra cosa, si llegás, si no llegás, si aguantás y a la gente eso no le gusta. Yo personalmente me ocupo de hablar en la calle, yo no miro círculo rojo nada más", sentenció.

Más allá de las críticas, Melconian expresó respaldo al menos al inicio de la gestión de Silvina Batakis: "Ella hoy recibe, por lo menos de mi parte, la derecha del que arranca. Hay veces que la situación está gastada y vos tenés que buscar un chivo expiatorio, tenés que pensar que Guzmán es hoy responsable de algo, donde algunos medios o fans saltaban si decías algo de Guzmán".

Melconian dijo que las medidas anunciadas "no pueden frenar el alza inflacionaria"

Batakis busca dar una señal a los mercados

Uno de los principales retos que enfrenta la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, junto a su equipo por estos días es el de dar señales fuertes a los mercados. Y es que, tal como explica el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, a iProfesional, "hay que tener en cuenta que durante el mes en curso hay que renovar casi $500.000 millones de deuda". El primer desafío en este sentido lo tendrá este miércoles, en la licitación en la que buscarán cubrir vencimientos por $11.000 millones.

De hecho, en ese sentido apuntaron los anuncios de este lunes, que expresaron una fuerte definición de cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI), determinación en el frente fiscal y una política de tasas por arriba de la inflación.

Pero con los anuncios solos no basta. Para eso, también hay que ofrecer instrumentos atractivos. Y el Gobierno trabaja contra-reloj para prepararse para este reto. ¿Cuál es la estrategia que teje en este sentido?

Pesce y Batakis trabajan juntos para garantizar la colocación de deuda.

Deuda: esto ofrece el BCRA para animar a los bancos a comprar bonos

Uno de los lanzamientos que se espera previo al día de la licitación es la creación de un "put" por parte del Banco Central para los bancos que compren bonos del Tesoro.

¿De qué se trata? Un "put" es un término que en el mundo financiero define la posibilidad de optar por vender un activo antes del plazo estipulado a modo de garantía. Así, el economista de EcoGo, Sebastián Menescaldi, apunta que "según lo que se conversó entre los bancos y el regulador, lo que se ofrece es que las entidades puedan comprar los bonos con la garantía de que, en caso de alguna situación de crisis, podrán venderlos luego al BCRA a un costo bajo".

Así, se busca reforzar la participación de esos actores en las licitaciones del Tesoro. En ese sentido, Lucio Garay Méndez, analista de EcoGo, advierte que, "de ahora en más, el BCRA y Economía deberán trabajar en una mejor coordinación de la agenda económica dada la complejidad de la situación actual y los antecedentes que dejó el saliente ministro, Martín Guzmán".