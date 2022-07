El plazo fijo UVA no es negocio para bancos y algunos ya ponen topes de $100.000 por DNI

Los bancos, en especial los de menor tamaño, están complicados para brindar plazos fijos UVA y varios ya los suspendieron. Por qué el negocio no les cierra

La escalada de la inflación de los últimos meses no sólo genera un golpe al bolsillo de los argentinos, sino que está generando un descalabro en algunos instrumentos de inversión que siguen a los precios de la economía, como es el caso de los plazos fijos UVA, donde varios bancos chicos los están "retirando" de las propuestas a los clientes.

Tal como adelantó iProfesional días atrás, continuar brindando el formato de plazos fijos está resultando muy complejo de sostener para las entidades financieras, sobre todo a las más chicas, debido a que no lo pueden compensar con otros instrumentos para lograr obtener utilidades. Esto ocurre porque sus fuentes de ingresos, como los préstamos, se encuentran en niveles muy bajos.

En el caso de las colocaciones UVA, para calcular la renta, las firmas se guían con los datos reflejados en el acumulado de los últimos 45 días por el índice CER, que muestran niveles por encima del 5% mensual. Mientras que, por el otro lado del negocio, los rendimientos de los bonos que sirven para financiar a estos instrumentos no logran equiparar los porcentajes que se les abonan a los ahorristas.

De acuerdo a información del sector, algunos bancos considerados "chicos", directamente dejaron de de dar plazos fijos UVA. Incluso, otras entidades privadas están aplicando un tope de $100.000 por cliente para estas colocaciones.

Desde un banco privado chico ya habían alertado a iProfesional: "Está muy difícil todo, los bancos nos volcamos mucho a bonos ajustados por CER, porque se presta poco y nada. La gente no deja los pesos en las cuentas como ocurría antes, donde la invertía aunque sea tres días en algún fondo de money market. Eso hacía que el costo del dinero bajara considerablemente. Ahora no pasa".

Y confirma el dato de este medio: "Sé que muchos bancos chicos no ofrecen plazo fijo UVA, ya que automáticamente hay que colocarlo en bonos, y muchos no quieren correr ese riesgo. Todos los bancos chicos estamos perdiendo plata, esto es una locura".

La alta inflación está complicando también a los bancos, por la mayor tasa que tienen que pagar en los plazos fijos UVA.

Economistas confirman: plazo fijo UVA no es negocio para bancos

Para conocer en detalle cuál es el problema que están afrontando los bancos y por qué no les conviene otorgar plazos fijos UVA, iProfesional dialogó con distintos economistas.

"Los bancos tenían una posición positiva en UVA desde su creación, pero a partir de junio de 2021 la posición pasó a ser negativa, es decir, tienen más depósitos que préstamos en UVA. Así, una mayor inflación les genera una pérdida a las entidades", detalla Francisco Gismondi, economista, director de Empiria Consultores y ex Director en el Banco Central.

En resumen, el negocio de los bancos es la intermediación, pero si los depósitos siguen creciendo y los créditos no crecen, tienen una exposición a la inflación que "no les sirve".

"Y lo peor no es la situación actual, sino la tendencia, porque los depósitos están creciendo y los préstamos no", alerta Gismondi a iProfesional.

Para este experto, esa dinámica se da, en parte, porque la inflación está aumentando y porque las tasas reales de los depósitos son negativas, ya que pierden contra la inflación.

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, considera: "El problema con los plazos fijos ajustables por UVA es que el sistema financiero no tiene manera de calzarlos. No hay instrumentos del BCRA que ajuste por UVA, no hay manera de ofrecer préstamos en UVA, ni demanda".

Además sostiene que la tasa de inflación esperada es mucho más alta que las tasas efectivas fijas, cuando las colocaciones UVA tienen que ser emitidas a una tasa regulada de UVA.

La tendencia de inflación en alza, y tasas de interés que no compensan esta suba de los precios, complican a los bancos.

Plazos fijos UVA y problemas de fondo

En síntesis, las distorsiones para que a las entidades les cierren los números en los productos que ofrecen a plazo fijo son cada vez mayores.

"No hay manera de arbitrar estos desfasajes y así los UVA se transforman en un instrumento que no conviene tener en el pasivo de los bancos", resume Repetto.

Para Isaías Marini, economista de Econviews, el problema fundamental "se debe a la aceleración de la inflación, que no se ve compensada con una suba de la tasa de política monetaria".

Es que los depósitos que reciben los bancos, principalmente, son colocados en Leliqs a 28 días de plazo, que el Banco Central paga a una tasa anual efectiva (TEA) de 66,5%, pero "la inflación promedio de los últimos 3 meses, anualizada, llega casi al 90%. Y en los próximos meses va a empeorar", advierte Marini.

Por lo tanto, este analista sostiene que los bancos prefieren invertir sus depósitos en Leliqs de corto plazo, porque "el riesgo de tomar deuda del Banco Central es menor al que surge de comprar bonos y letras del Tesoro".

En varios bancos chicos se está retirando la opción de realizar un plazo fijo UVA, debido a que las entidades no pueden financiarlos.

En cambio, la estrategia del Gobierno viene siendo precisamente de "inducir a los bancos a que tomen más deuda del Tesoro, que paga más, pero que también es más riesgosa", opina Marini.

Y finaliza: "Creo que la reticencia de subir la tasa de las Leliqs y, en cambio, establecer ahora un ´corredor de tasas de interés´, apunta a ello".

El otro gran problema adicional que tienen los bancos es que los depósitos vienen creciendo en términos reales, especialmente para plazos fijos UVA, ya que subieron 57,6% en términos reales desde comienzo del año. Mientras que los préstamos, que es desde donde obtienen una ganancia las entidades por cobrar una tasa mayor, vienen cayendo en cifras reales.