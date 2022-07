Con el dólar blue tocando los $300, analistas recomiendan en qué invertir los pesos

Después de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el dólar blue llegó a valores en los que se creía que la situación se iba a descomprimir y hoy los argentinos no saben si renovar los plazos fijos o convalidar el tipo de cambio.

En el programa ¿Qué hacemos con los Pesos? (A24), el especialista Luchas Yatche, Head of Strategy de Liebre Capital, recomienda una buena diversificación dentro de las carteras con riesgo corporativo y reducir parcialmente el riesgo soberano.

"Hoy en día es muy importante para los dólares posicionarse en activos como Obligaciones Negociables (ONs) en dólares, que ofrecen rendimientos por encima de la inflación norteamericana (9,1% interanual)", señala.

"Para entrar –explica- hay que pasar los pesos a dólares y convalidar este tipo de cambio o entrar con dólares comprados previamente. Se puede sumar participación en activos como Genneia, Cresud, Pampa Energía y otros, que son buenos créditos con buen track record."

Ante suba del dólar blue, dónde invertir

"Para los pesos, quizás una participación menor dentro de la cartera posicionándose en activos con coberturas vinculadas a la inflación como los activos CER, pero siempre en la parte corta de la curva; reducir duration y tener mayor liquidez. Todo cortito para los pesos. Y activos dólar linked para lo cual hay muchas opciones corporativas, también con ONs, asumiendo la brecha actual y el tipo de cambio oficial que viene muy atrasado en términos reales", concluye.

Ante la suba del dólar blue, hoy es clave saber dónde invertir los pesos

Para el analista Daniel Vicien, las alternativas dependen del perfil. "La realidad es que el más conservador estará mucho más dolarizado, pero es cierto que se puede entrar en cualquier letra con ajuste CER a agosto, septiembre u octubre y se va a estar a la par de la inflación. El inversor conservador se podrá dolarizar por MEP o directamente entrando con pesos a una ON -Ley Nueva York- que, aunque no haya tanta liquidez, se consiguen".

"También –completa- se puede entrar en algún fondo de ONs en pesos, también se puede asumir un poco más de riesgo en el mercado americano. Se van a publicar los resultados el segundo trimestre con caída del PBI, pero después va a empezar a darse vuelta. Es lo que se empezó a ver durante la última semana"

Según explica, se puede entrar a través de CEDEAR. "Los conservadores pueden tomar los CEDEAR de los tres grandes. El CEDEAR contiene el CCL. Mientras siga creciendo va a seguir subiendo aunque no lo haga la acción. Entonces, se puede estar dolarizado pero en pesos. Para quien prefiere invertir un poco más en tasas, está la opción de CER. De ninguna manera un plazo fijo con ajuste UVA, los bancos no lo quieren porque no lo pueden prestar. Además te inmovilizás en un contexto que cambia muy rápidamente",detalla.

Nuevo dólar turista, "regalado"

Por su parte, Mariano Gorodisch, analista y periodista económico, indicó que es más práctico cuando señala al dólar turista. "Es una oportunidad porque el 45% de retención -no de impuesto- se recupera en abril del año que viene. Es decir, se compra un dólar de $170, es la oportunidad para planificar las vacaciones de verano del año próximo. Y aunque no se recupere, un dólar de $230 es regalado", enfatiza.

"El que tiene pesos que lo invierta en vacaciones en el exterior porque están subsidiando ir a Qatar. Mucha gente volvió a Uruguay para el cambio de neumáticos porque se consiguen y están mucho más baratos con lo cual se puede tener un fin de semana gratis. Lo curioso es que no le hayan puesto un límite al dólar tarjeta, porque así están subsidiando al que más tiene. El Gobierno no tiene dólares para la producción, pero sí al más rico para que gaste $170. Esa es la queja del sector productivo hacia el BCRA. Con el nuevo recargo del 45% al otro día aumentó al dólar financiero", sostiene.

Analistas aseguran que el dólar turista está "regalado"

La opción de armar una cartera con activos extranjeros

Los especialistas revelan sus preferencias en activos a nivel internacional. En este sentido, Yatche, de Liebre Capital, prefiere "estar diversificado en ETF, a través de los CEDEARS tenemos distintas opciones. Apuesto a tres activos puntuales. SPY, que es la réplica del S&P 500, el NASDAQ (QQQ) y una participación más pequeña en el XLF, que replica el sector financiero de USA. "

Por su parte, el analista Daniel Vicien se vuelca a los activos de calidad total a largo plazo. "El Citi y el Bank of America vienen muy bien. Se pueden agregar Google, Microsoft y Apple."

Con su habitual mirada práctica, Gorodisch aconseja inversiones más directas. "La mejor inversión es stockearse en café porque hay escasez. Lo mismo pasa con el aceite. Se puede aprovechar el Ahora 12, aunque subieron la tasa al 42%. El costo financiero ya está a la par de la inflación. Hay que ver que cuando dicen que es cuota fija, también tiene interés."

Expectativas sobre el dólar financiero

Para Mariano Otálora, conductor de ¿Qué hacemos con los pesos? (A24) y director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales (EAP), "el dólar financiero, es el que le está poniendo tensión a todas las variables económicas hasta estabilizarse una zona cercana a los $300; es preferible este valor a tener esta locura del sube y baja". Lo que preocupa no es tanto el valor, sino la velocidad con la que subió porque eso es lo que asusta y es lo que hay que calmar.

Y Gorodisch enfatiza que el dólar financiero nunca se movió tanto como en los últimos días.

"En las últimas cinco ruedas, la devaluación se aceleró a un ritmo del 80% anual llegando a mover más de u$s200 millones entre el MEP y el CCL. Es decir que muchas empresas ven barato el precio de $300 para dolarizar cartera."

La escalada del dólar obliga a los argentinos a cubrirse e invertir los pesos

En virtud de la inflación que se viene, de entre un 7% y 8% para julio, y teniendo en cuenta que el dólar siempre acompaña a la inflación, "para ellas el dólar está barato más que nada con la señal del BCRA que no va a subir la tasa de interés porque si sube la tasa de plazo fijo, después el Tesoro tiene que subirla mucho más para fin de mes. Con Batakis, por primera vez, empezaron a actuar en coordinación; hay equipo. Antes, Guzmán se cortaba sólo", concluye Gorodish.

Con respecto a las expectativas, Yatche opina que existen distintas perspectivas. "Por un lado, está claro que el crecimiento de la base monetaria contra el CCL actual se fue alineando; desde el 8 de junio pasó de $210 a $300. El tema es si el BCRA seguirá emitiendo como hasta ahora para pagar Adelantos Transitorios, intervenir en el mercado de deuda en pesos, pagar los intereses de la deuda en dólares y no hay señal de que eso se frene."

Para el analista de mercados Daniel Vicien, "hay que ayudar a la gente a que se cubra. El dólar estaba parado, no sólo por el cambio de ministro, sino también por la destrucción de la curva de pesos que provocó que todos los que estaban haciendo carry se volcaran al dólar. Está muy bien que el BCRA y el Gobierno empiecen a reconstruir la curva de pesos y emitan a tasas interesantes porque es lo que verdaderamente puede calmar al dólar".

"Si se lograra calmar el mercado con tasas y se viera que hay otras oportunidades, la inflación se comería un poco del precio del dólar, pero nunca vi que bajara. El gran tema en el mercado es la incertidumbre. El inversor -incluso el minorista- va a buscar certezas y se va al dólar que históricamente es el bien refugio de los argentinos. Batakis dio un primer mensaje interesante, pero faltan los hechos", concluye Vicien.