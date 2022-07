Dólares financieros, imparables: por qué protagonizaron una súbita trepada y qué puede pasar con el precio

Los dólares financieros abrieron la semana en valores récords: el contado con liquidación, que es el que utilizan las empresas para girar divisas al exterior, tocó este lunes un pico de $305, aunque luego cerró a $304,51, anotando así un nuevo valor máximo. En tanto, el dólar MEP trepó a $294,13, con lo que registró también un nuevo récord nominal.

En el mercado cuentan que el CCL. que se mantuvo estable en torno a los $300 durante gran parte de la rueda, comenzó a empinarse luego de las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien culpó a quienes compran dólares para viajar por la escalada del blue, e hizo referencia a "algunos especuladores" que operan con el CCL.

Algo semejante ocurrió con el dólar blue, que antes de los dichos del presidente cotizaba en torno a $289 y luego empezó a trepar y finalizó en $291, lo que igualmente implica una baja de $2 pesos en relación al cierre del viernes.

Los analistas plantean que un CCL a $300 ya está alineado con la cantidad de pesos que circulan en la economía, con lo cual bien podría estabilizarse en ese precio.

Sin embargo, en el mercado advierten que por el actual escenario de desconfianza, escasez de reservas, y rumores de mayores restricciones cambiarias, los dólares paralelos pueden seguir presionados alza.

El Presidente se refirió contra los turistas que compran dólares para viajar y "hacen subir al blue"

Dólares paralelos: ¿por qué subieron repentinamente?

El analista financiero Christian Buteler vinculó la escalada de los dólares financieros de este lunes 18 de julio a las declaraciones de Alberto Fernández. "Sale a hablar el Presidente y lo único que hace es incrementar la incertidumbre. Son declaraciones que no ayudan para nada en traer tranquilidad. Había arrancado el día bien, el blue estaba en 289, caían CCL y MEP, pero después que habló se dieron vuelta", relató a iProfesional.

Buteler comentó que durante la jornada "siguieron los rumores" acerca de que podrían implementarse restricciones a la operatoria del dólar MEP y CCL -por ejemplo, imponer más parking- y sostuvo que los dichos de Alberto Fernández "hacen que tengan algún grado de probabilidad".

"Si no va a decir nada positivo, que directamente no diga nada. Y menos para traer intranquilidad. Lo que deja en evidencia es la crisis que se está viviendo, lo mal que están que salen a decir pavadas", reprochó. En ese sentido, Buteler retrucó que "el turista no compra dólar blue para viajar, lo paga con tarjeta, luego vende en el blue y se ahorra $50 por dólar".

En igual línea, el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, remarcó en un tuit: "El día arrancaba con bonos al alza y (dólares) paralelos a la baja, salieron hablar. Termina con paralelos al alza y bonos a la baja. Hagan silencio, no hablen más".

Un broker coincidió en que los dólares financieros subieron por las frases del Presidente y lamentó: "No se pueden callar la boca".

Otro operador también destacó que "los rumores siguen corriendo, que va haber más parking" y alertó que "cuanto más restricciones pongan es peor". "Si ponen más parking, van a romper la operatoria en MEP y CCL y se va a ir todo al blue que se les va a escapar a $400", auguró.

En ese sentido, Buteler concordó que "más restricciones no dieron resultado en el pasado y tampoco lo tendrán ahora".

Para los analistas, un CCL a $300 está alineado ya con la cantidad de pesos que hay en la economía

Dólar CCL: ¿es razonable el actual precio?

Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina explicó que "si uno mira la relación entre la liquidez amplia de la economía y el dólar CCL, una relación que desde que se instauró el cepo actual casi siempre fue en línea excepto en dos momentos. Uno, en el salto cambiario de octubre del 2020, en el cual el dólar quedó por arriba de esa liquidez. El otro fueron los meses anteriores a esta suba reciente del dólar, de febrero a mayo, en la cual el dólar quedó muy por debajo de la liquidez amplia de la economía. Hoy, el CCL está en línea con la liquidez".

No obstante, el economista aclaró que "eso no garantiza que sea un nivel de equilibrio, básicamente porque en julio va a ser muy feo el dato de inflación, el BCRA no está dando una respuesta clara en materia de tasas -lo cual podría quitarle presión al dólar-, y el frente externo se está poniendo más complicado. Y si bien esto no impacta ahora mismo, va a afectar la cosecha siguiente si los precios (de los commodities) siguen cayendo". En ese marco, Albornoz aseguró que "hay factores para decir existen riesgos al alza para el dólar"

Con el mismo diagnóstico, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI, alegó que "por la evolución de la cantidad de pesos desde diciembre 2019 parecería ser un valor (el del CCL a $300) más equilibrado que hace un mes". E indicó: "La cantidad de pesos de la economía (M3 privado) apenas está 1,5% "adelantada" a la evolución del dólar financiero. Esta brecha es la más baja desde fines de enero. El nivel de convergencia del CCL es $303,6, por lo que se encuentran prácticamente alineados".

De todo modos, Anselmi resaltó que "el mercado puede comenzar a descontar que pueden venir mucha emisión monetaria por el déficit fiscal y para sostener la deuda en pesos (compra de bonos del Tesoro por parte de BCRA), por lo que el CCL podría seguir subiendo". En ese sentido, el analista recordó que "el mercado pagó precios de ´pánico´ mucho mayores en la crisis cambiaria de octubre 2020, cuando hubo un overshooting del tipo de cambio paralelo". Y destacó: "En término de precios de pánico, el mercado ha llegado a pagar más, como en el pico de octubre 2020 es $410 pesos de hoy, para tener una referencia".

En el mercado advierten que si hay más restricciones cambiarias los dólares paralelos seguirán subiendo

CCL: ¿cómo puede seguir?

Eliana Scialabba, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos de Argentina XXI, argumentó que "un CCL a $300 es resultado del cambio de ministro, que agrega más incertidumbre al mercado, sumado a la creciente liquidez del mercado, y la suba del 10 % al dólar turista".

"Si bien puede permanecer en este nivel, cualquier cambio que afecte aún más la credibilidad, podría generar un aumento adicional. Por ejemplo, una mayor aceleración inflacionaria o alguna nueva intervención en el mercado de cambios", vaticinó. La analista subrayó que también puede impactar "el efecto de los factores externos: una suba de la tasa de interés de Estados Unidos que se encuentra en sus mayores niveles de inflación en 40 años, podría generar una fuerte suba del tipo de cambio".

Asimismo, el economista Federico Glustein consideró que un CCL en $300 "es el equilibrio de la desconfianza hacia las políticas del gobierno y probablemente quede, pesos más, pesos menos, en esta cifra, a no ser que por algún discurso político empeore la situación con el mercado y escale nuevamente". Y acotó: "Ya no depende solo de economía sino también de las expectativas negativas sobre nuevas políticas restrictivas hacia los financieros".

Para Alejandro Giacoia, economista de EconViews, el CCL en $300 "puede estabilizarse pero depende mucho de las medidas que tome el Gobierno, si agregan más restricciones como hacen cada vez que están en un aprieto, lógicamente puede seguir moviéndose".

Por su parte, el economista Gabriel Rubinstein el CCL puede seguir escalando "si no hay mejoras fiscales, si se desdibuja el accionar de Batakis, sea por el propio accionar de ella, porque se lo demora, o Cristina Fernández le bajara el pulgar".

A su vez, el analista Gustavo Ber evaluó que "en medida que el clima de incertidumbre local y externo continúen vigentes, los agentes económicos continuarían buscando refugio y coberturas en los dólares financieros, y así es que se extendería su reacomodamiento alcista al ritmo de la elevada nominalidad de la economía".