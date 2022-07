Escepticismo frente al nuevo dólar para extranjeros: por qué el anuncio no calma al blue

Este jueves, el equipo económico anunció medidas que apuntan a robustecer reservas y frenar la escalada del precio del dólar. Y, entre otras disposiciones, resolvió que se permitirá la venta de dólares por parte de extranjeros en entidades autorizadas por hasta u$s5.000 y al valor de los dólares financieros.

La decisión llega en un momento en que el precio del dólar está volando en todos los mercados, con un blue a $337, un MEP a $322 y un Contado Con Liquidación que se ubica en los $338.

La nueva modalidad permitiría al extranjero ir a una casa de cambio, agencia o banco y vender los dólares al precio del MEP, pero sin necesidad de incurrir en la operatoria de ese mercado porque eso queda bajo la responsabilidad del intermediario, que es el que hace la operación de compra y venta del dólar bolsa contra bonos.

Sin embargo, el anuncio realizado por la ministra Batakis no fue suficiente para calmar al mercado cambiario.

Los extranjeros podrán comprar dólares al precio del MEP.

BCRA estableció la operatoria del dólar para extranjeros

Los detalles de cómo se implementará la iniciativa se conocieron en la tarde de este jueves a través de un comunicado del Banco Central de la Nación Argentina (BCRA).

Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades deberán identificar al turista no residente mediante documento válido y verificar que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de combate del terrorismo y que no resida en países o territorios donde no se aplican las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Además, deberán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que atestigüe que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades,no ha realizado operaciones que superen el equivalente a u$s5.000 dólares.

Por otro lado, se estableció que, a los efectos de agilizar la atención al cliente la entidad interviniente podrá liquidar la operaciónen base a los precios de referencia disponibles en ese momento y la entidad deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta dos días hábiles de ser encomendada por el turista no residente.

Y, finalmente, se exige que, por cada operación que la entidad realice por este mecanismo se deberá realizar un boleto anombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesosentregado al cliente.

Los extranjeros podrán vender en casas de cambio sus billetes.

Dólar para extranjeros: la lectura del mercado

Para el economista Federico Glustein, "no hay incentivo para los turistas, a excepción de una mayor seguridad, para justificar esta medida". Señala que el visitante, cuando viene al país sabe que le conviene vender sus dólares sin ningún requerimiento burocrático".

Sin embargo, puede ser una medida que beneficie a los operadores autorizados. "Las casas de cambio tienen ahora un margen acotado de actividad y esto puede ser un instrumento interesante para utilizar, pero veremos qué ocurre y cómo se implementa, porque todas estas iniciativas han tenido poco éxito hasta el momento", dice a iProfesional Gustavo Quintana de PR Operadores de Cambio.

Recordemos que, en noviembre del año pasado, el BCRA había implementado junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, las cuentas para turistas, con la intención de evitar que los viajeros que llegan a la Argentina vendan sus dólares en blue y, en cambio, los ingresen al sistema oficial. Para eso, se les ofreció un tipo de cambio atado a la evolución del dólar MEP (o Bolsa), algo que muchos bancos ya permiten operar a sus clientes en el país.

El mecanismo del dólar blue es más sencillo que el de otros tipos de cambio.

Dólar para extranjeros: por qué no calma al blue

El problema fue que la implementación realizada a fines del año pasado era compleja porque los extranjeros debían abrir una cuenta en una entidad local para acceder a esa posibilidad. Resultaba engorroso y la iniciativa fracasó. Lo que empezó a pasar en los hechos es que los turistas del exterior comenzaron a cambiar sus billetes en el mercado del dólar blue.

Miles de dólares se volcaron al informal en un momento en el que el BCRA está necesitado de moneda estadounidense. Aunque el mayor volumen lo está perdiendo por la compra de energía y otro tanto se le va por turismo emisor, la nueva medida del dólar para turistas extranjeros, sumada a la suba de la percepción de Ganancias que aplicó la Administración Federal de Ingresos Públicos hace unos días para el dólar turista/tarjeta, podría, al menos, ayudar a contrarrestar el goteo de dólares por esta vía.

Lo cierto es que lo que se está viendo en la City es una corrida cambiaria muy fuerte la y responde a varios motivos, uno de los cuales es la dificultad para captar dólares del Banco Central por estos días, pero también entra en juego una fuerte presión devaluatoria por parte de los mercados.

Y el anuncio de Batakis de implementar un nuevo dólar para turistas extranjeros no calma las aguas, porque el volumen de divisas que se esperan para estas vacaciones de invierno no moverá mucho el amperímetro: se estima que en todo el primer semestre del año, los extranjeros volcaron u$s1.200 millones en el mercado paralelo.

El BCRA busca canalizar los dólares del turismo al sistema financiero formal.

"Es un vuelto", la advertencia de la City

"En términos de los dólares que necesita el Gobierno, es un vuelto", alertó un operador consultado por este medio sobre el volumen que puede representar esta entrada de moneda estadounidense, en un contexto en el que las necesidades de dólares para importar energía están en niveles elevados y cuando crece la presión de las industrias para flexibilizar la entrada de insumos y materia prima para la producción.

El economista de Epyca Consultores Joel Lupieri advierte que "es temprano para saber cómo se va a mover el mercado paralelo tras esta medida, pero pareciera que a priori no genera muy buenas expectativas porque el dólar blue siguió trepando tras los anuncios".

Y critica que el plan es limitado porque los turistas pueden entrar al país hasta u$s10.000 y la medida sólo permite vender u$s5.000 al precio del oficial, apenas la mitad. Sin embargo, desde el equipo económico explican que ese tope responde a lo que establecen las normativas de prevención de lavado de dinero.

Por último, señala que "habrá que ver qué agilidad de operatoria adquirirá este sistema, porque, de otro modo, el blue seguirá siendo atractivo para el turista que necesite cambiar moneda extranjera".