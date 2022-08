Deuda en pesos: Massa superó otro test en el mercado local, ¿cuántos fondos consiguió?

Tras el exitoso canje de deuda de esta semana por el cual se postergaron a 2023 vencimientos por $2 billones, el ministro de Economía Sergio Massa logró superar este jueves 11 agosto otro test en el mercado local.

El Tesoro obtuvo en la licitación de deuda de hoy fondos por un valor efectivo de $182.772 millones, frente al monto de $90.000 millones que aspiraba a buscar inicialmente con esta operación. De esta forma consiguíó más de los fondos que necesitaba para cubrir los vencimientos de esta semana.

Tobías Pejkovich, analista de Facimex Valores, destacó a iProfesional que "ante vencimientos por $109.000 millones, el Tesoro capturó financiamiento extra por $73.000 millones y logrando un roll over de 167%".

La colocación de deuda se concretó en una jornada en la cual el foco de atención del mercado estuvo puesto en el dato de la inflación de julio que informó el INDEC y en la decisión del Banco Central sobre una suba en las tasas de interés.

En esta oportunidad, los analistas estimaban que lo que vencía estaba casi en su totalidad en manos del sector privado. Por esa razón, en el mercado planteaban que esta subasta iba "a ser clave para evaluar el verdadero roll over entre inversores privados".

Y es que las licitaciones de deuda son cruciales para cumplir con la meta de reducir la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro del 3,7% del PBI en 2021 a 1% del PBI, y ante la decisión anunciada por Massa de no pedir más Adelantos Transitorios al BCRA en lo que resta del año.

El canje de deuda de esta semana descomprimió fuerte los vencimientos hasta octubre

Deuda: prueba superada

Para enfrentar el reto de la licitación de este jueves, el Tesoro ofreció en la subasta un menú acotado de 3 instrumentos de deuda:

Una Letra de Liquidez del Tesoro a descuento (LELITE ) que vence el 31 de agosto de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI).

) que vence el 31 de agosto de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI). Una Letra del Tesoro a descuento a tasa fija ( LEDES ) con vencimientos el 30 de noviembre de 2022 (S30N2).

) con vencimientos el 30 de noviembre de 2022 (S30N2). Una letras ajustadas por CER (LECER) -indexan por inflación- que caduca el 17 de febrero de 2023 (X17F3).

¿Qué títulos tuvieron más demanda?

En la licitación de este jueves se recibieron 1.225 ofertas que representaron un total de valor nominal de $ 307.011 millones, lo que significó un valor efectivo adjudicado de $ millones, informó el Ministerio de Economía

A su vez, Economía detalló que del total adjudicado el 68% fue en instrumentos a tasa fija, y el 32 % restante en titulos ajustados por CER con vencimiento en 2023..

Sobre el menú, en Facimex Valores preveían que la LECER podría despertar demanda dado que venía viendo algo más de apetito por LECER cortas ante la expectativa de elevados registros de inflación en el segundo semestre del año"

Economía informó que "debido al éxito en la licitación, en el día de mañana no se efectuará la Segunda Vuelta en el marco del Programa de Creadores de Mercado, habiendo alcanzado los montos establecidos según el perfil de vencimientos de los títulos ofrecidos".

Massa aprobó su segundo test en el mercado local al conseguir fondos suficientes para cubrir vencimientos de esta semana

La próxima licitación se realizará el 29 de agosto, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2022, y solo vencen $8.000 millones.

Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, resaltó que "este resultado ayuda a dar previsibilidad al programa financiero".

"La dependencia a recibir asistencia del BCRA hoy pareciera haberse cortado con esta tercera licitación en la que se consigue buen financiamiento neto. Según nuestras estimaciones, el Tesoro necesita $830.000 millones de financiamiento neto en el año -consistente con el cumplimiento de la meta fiscal y monetaria-, hoy de esa cifra ya pudo conseguir $110.000 millones y restan varias licitaciones en lo que queda del año", recalcó.

El economista dijo que "luego de la suba de tasas, es importante que el Tesoro vuelva a esterilizar pesos y no le suma presión al BCRA".

El Tesoro y el BCRA mueven las tasas

Por su parte, Pejkovich señaló que "tras la suba de tasas que efectuó hoy el BCRA por 950 pbs (a 69,5%), el Tesoro convalidó una suba de menor magnitud para la Lede (+560pbs a 75,6%) con respecto a la licitación previa.""En cambio, la Lecer de febrero cortó en -1%, lo que implicaba una baja de 175 pbs con respecto a la licitación previa.

En este sentido, Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI, evaluó como "un buen resultado" el obtenido en la licitación.

Las tasas del Tesoro tuvieron una suba menor, el mismo día que el BCRA subió fuertemente el rendimiento de Leliqs.

Sobre las tasas pagadas, el analista puntualizó "la LEDE a noviembre se colocó al 75.59% de TNA, unos 560 pbs por arriba de la tasa mínima, en tanto que la LECER febrero se ubicó a CER -1.0%, levemente por debajo del rango donde la veíamos saliendo, y similar a donde estaba cotizando antes del anuncio de las condiciones.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que "tras el éxito en el canje de deuda, el Tesoro enfrenta vencimientos muy suavizados en los próximos meses".

Luego de esa operación de conversión se logró reducir los vencimientos proyectados a $ 115.318 millones en agosto, a 209.337 millones en septiembre, y $155.336 millones en octubre.

De todos modos, el desafío para el Tesoro no será fácil. Y es los analistas advierten que el anuncio que realizó Massa en su primera conferencia de prensa de que no se van a utlizar AT por lo que resta del año "aumenta la carga sobre la deuda en pesos".

En ese sentido, los analistas del grupo SBS enfafizaron que "la asistencia monetaria cero que anunció Massa la semana pasada implicará la necesidad de tener que conseguir más fondos por vías alternativas, como las licitaciones del Tesoro" para financiar el déficit y poder cumplir con la meta fiscal anual de 2,5% del PBI.