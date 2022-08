Alerta por el dólar: el dato detrás del salto del CCL y por qué el "efecto Massa" se diluye

El dólar blue subió un peso este jueves 18 de agosto y cerró a $293, mientras los dólares financieros que se operan en el ámbito bursátil -contado con liquidación (CCL) y MEP- profundizaron la tendencia alcista que había arrancado el miércoles. El salto más grande lo dio el CCL -el que se utiliza para girar las divisas al exterior-, que durante la rueda se disparó hasta $9.

Los analistas habían atribuido la suba de los dólares financieros del miércoles a la caída de los bonos soberanos en dólares en medio de un clima internacional adverso y mayor aversión al riesgo en mercados emergentes, lo que cortó la racha bajista que habían registrado tras el fuerte aumento de tasas de interés del Banco Central.

En cambio, algunos analistas y operadores consultados por iProfesional vincularon el salto que pegó este jueves el CCL a que en la víspera se evidenció una gran venta de un bono soberano en pesos, del cual sus principales tenedores son inversores extranjeros.

De todos modos, los expertos del mercado plantean que, por otro lado, también influye en el alza de los dólares paralelos "la falta de señales" desde el Gobierno, por lo cual Massa debe avanzar en medidas concretas para que pueda mantenerse la paz cambiaria.

¿Por qué se disparó el dólar CCL?

El CCL avanzó a $293,97 frente a los $284,13 del cierre del miércoles, en tanto que el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) aumentó a $287,24. Sobre la causa de este salto, el analista financiero Christian Buteler comentó que "hace un par de días se empezaron a ver ventas en algunos bonos como el TO26 (Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento el 17 de octubre de 2026) que mayormente lo tienen fondos de inversión del exterior (Templeton, BlackRock) y que lo había emitido (el ex secretario de Finanzas) Luis Caputo"

"Se vieron ventas con bastante volumen, algo que no venían teniendo. Generalmente, cuando sale ese tipo de inversores no es para posicionarse en otro activo, sino para irse. Me parece que esas ventas que se están haciendo efectivas en estos días están presionando sobre el CCL. En un mercado tan chico, una demanda extra puntual como esa te tira para arriba", explicó.

Otro broker coincidió con ese análisis: "Ayer, lo que vi es mucho volumen en un bono en pesos que se llama TO26. Hubo mucha venta y como quién tiene ese bono en su mayoría es un fondo de afuera, capaz esté comprando CCL".

De igual lectura, Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores, destacó que "el CCL alcanzó los $293 y se encuentra alineado con las variables nominales de la economía". Y señaló que "en relación a los drivers de este incremento, la suba de hoy puede explicarse por dos factores puntuales.

"Por un lado, se verificaron salidas de capitales de países emergentes, lo que impactó sobre el real brasilero, que subió un 2% en los últimos tres días. Por otro lado, en las últimas jornadas también se observaron ventas de títulos públicos que podrían estar ligadas a fondos offshore", indicó.

Dólares financieros: faltan medidas

Más allá del impacto puntual que este jueves tuvo la venta de ese bono, los analistas también aseguran que parte del rebote de los dólares financieros se debe a que se va "esfumando" el efecto positivo que generó en el mercado el desembarco de Sergio Massa al ministerio de Economía ante la falta de medidas concretas de mayor ajuste fiscal y que permitan acumular reservas. .

En ese sentido, Matías Surt, economista de Invecq, sostuvo que "la caída de los dólares financieros que ocurrió desde la llegada de Massa al Ministerio fue un efecto mixto entre un mejor escenario internacional que benefició a toda la región y un efecto de expectativas ante el cambio de conducción de la economía por parte del mercado"

Pero Surt previno que "si el efecto inicial no es acompañado por un cambio significativo en la conducción de la política económica, entonces terminará diluyéndose y volveremos a ver la inestabilidad que veíamos hace un mes".

Massa anunció créditos y la negociacion de un Repo en el Consejo de las Americas, pero el mercado quiere ver medidas

"El único cambio relevante hasta ahora ha sido el aumento de tasas de interés que puede demorar la dolarización por un tiempo. Pero si no hay cambios en materia fiscal y cambiaria, entonces en algún momento esto va a dejar de funcionar. Creo que el Gobierno lee a esta crisis más como una crisis política que económica y si es así se van a equivocar", alegó.

Al respecto, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI aseveró que "el ´efecto Massa’ se va evaporando porque no hay señales de consolidación fiscal concretas, más allá de la segmentación tarifaria que es una ahorro pero para 2023 (de 0,6% del PBI), que es relevante pero no soluciona el agujero".

Dólares financieros: ¿fin de la luna de miel?

Buteler enfatizó que "Massa no tiene que abusarse de la luna de miel que logró, porque cualquier evento como este puntual producto de inversores que quieren salir puede complicar y contagiar al resto, por eso tiene que acelerar las señales con medidas concretas". En ese marco, consideró que el anuncio de Massa en el Consejo de las Américas sobre créditos y un Repo "no alcanza"

"En un gobierno que no genera confianza con el anuncio solo no alcanza se requieren las medidas concretas. Lo del Repo es anuncio. Y el mercado ya por anuncios no se va mover, necesita ver hechos concretos, porque una negociación puede llegar a tardar tres o cuatro meses y eso en Argentina es una eternidad", argumentó

De igual lectura, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores juzgó que "el tiempo de los anuncios ya va teniendo que dejar paso a los hechos". Y acotó: "Por ahora, los hechos siguen teniendo gusto a muy poco".

"Las condiciones macroeconómicas siguen siendo tan precarias como cuando estaba Batakis y si bien la llegada de Massa permitió un periodo de cierta calma hubo factores externos que contribuyeron a esa mejora. Actualmente ese factor externo se diluyó un poco al igual que el hándicap que el mercado le ha dado al acceso de Massa al ministerio", manifestó.

Banco Central compró dólares en el MULC por sexta jornada consecutiva

Repetto recalcó que "la acumulación circunstancial de reservas soslaya el endeudamiento que el BCRA está acumulando por las importaciones que los importadores tienen que financiar a su costo, lo que hace que el BCRA tenga un pasivo en moneda extranjera contingente".