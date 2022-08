Precios sin freno: consultoras anticipan un preocupante dato de inflación para agosto y una anual cerca de tres dígitos

Tras la cifra de inflación de julio de 7,4%, la más elevada desde abril de 2002, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en agosto se consolida en un piso del 6%, según las estimaciones de consultoras en base a las mediciones de la primera quincena de mes.

En este contexto, y tras la marcha realizadas el miércoles último por la Confederación General del Trabajo y la movilización liderada por el dirigente camionero Pablo Moyano en contra "de los especuladores y los formadores de precios", el Gobierno nacional convocó a las empresas de consumo masivo a una reunión para el próximo miércoles.

Y es que a los aumentos ya previstos para este mes en prepagas (11,34%, colegios en la provincia de Buenos Aires (9%), tarifas de trenes y colectivos en AMBA (40%) y expensas (entre 6% y 10%), se suma que el valor de los alimentos nuevamente se aceleró en la primera mitad del mes.

Frente a esta coyuntura, y tras el dato inflacionario de julio que se conoció la semana pasada, varias consultoras elevaron la proyección anual de inflación a un piso de 95% bajo el supuesto que logra controlarse el escenario financiero, sino hay riesgo al alza. Esa previsión está 5 puntos arriba de la estimación de 90,2% anual que reflejó el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundido por el Banco Central.

Inflación: ¿cuánto impactará la segmentación de tarifas?

En cuanto al impacto que tendrá la segmentación de tarifas y la quita de subsidios anunciada el martes último, Claudio Caprarulo, director de Analytica, estimó a iPrefesional que "sumará 1 punto adicional de acá a fin de año". Y agregó: "El impacto es bajo, con estos niveles de nominalidad y sobre todo que estos aumentos no son tan altos, se termina licuando".

Otros economistas aún no hicieron los cálculos finos, pero también minimizaron el efecto.

Estiman la segmentación de tarifas y quita de subsidios aportaría 1 punto de inflación de acá a fin de año

En ese sentido, María Castiglioni de la consultora C&T explicó que "es complicado calcular el impacto porque (la quita de subsidios) está en algunos casos por consumo o en otros casos por ingresos pero no es tan relevante porque no tienen un peso tan fuerte en la canasta".

De igual mirada, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, comentó que "va a tener impacto pero no va a ser lo que pasó con Macri que (la suba de tarifas) había sido a todos, esto es más moderado, creo que no se va a trasladar a toda la economía como el traspaso que tuviste en 2016".

Inflación: piso de 6% en agosto

Los economistas calculan que la inflación de agosto rondará entre 6% y 6,5%.

Menescaldi indicó que para agosto están proyectando una inflación de 6,5%, lo que implica una aceleración respecto al 6,1% previsto a inicios del mes. El economista señaló que el sondeo al cierre de la segunda semana de agosto arrojó que "tuvimos un poco más de inflación en alimentos que la semana anterior, y siguen dando bastante alto los rubros Esparcimiento e Indumentaria, pensé que iba a aflojar un poco pero sigue habiendo ebullición por ese lado en los precios".

De acuerdo al sondeo de Eco Go con datos al 12 de agosto, la proyección mensual para Esparcimiento es un aumento de 10,2%, y para Indumentaria un alza de 5,2%".

Por su parte, el economista Santiago Manoukian precisó que el IPC que releva Ecolatina en GBA registró en la primera quincena de agosto un incremento de 6,3% y "para el mes completo proyectamos un 6,2% (+74,6% interanual), por lo cual acumularía en el año un 53%". Y detalló: "Al interior del índice los capítulos con mayor evolución fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (+8,4%) y Atención médica y gastos para la salud (+7,8%)".

La inflación en la primera quincena de agosto se ubicó en 6,3% según los cálculos de Ecolatina

Además, la consultora resaltó que la inflación núcleo -que excluye Regulados y Estacionales- verificó en la primera quincena un ascenso de 6,6%, y afirmó que "este elevado registro (superior al promedio) pone en evidencia la existencia de una fuerte inercia inflacionaria que no se desvanecerá en el futuro inmediato".

Por su parte, Caprarulo sostuvo que "estamos proyectando una inflación para agosto de 6,4%", en tanto que Agustín Berasategui, economista de ACM, también estimó que el costo de vida mensual "será un poco mayor al 6%"

Asimismo, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso puntualizó que "nuestra medición hasta la segunda semana de agosto nos muestra una inflación de 5,3%, con lo cual el mes cerraría con un alza de precios minoristas en torno al 6%".

"Si bien esto representa una desaceleración respecto al 7,4% de julio, seguimos con niveles inflacionarios que, hace menos de un año, nos habrían escandalizado. Será necesario avanzar hacia una mayor consolidación fiscal si es que se pretende reducir la inflación. Teniendo en cuenta que los mercados internacionales están prácticamente cerrados y el mercado local muy cerca de su punto de saturación de deuda pública. Y que la presión tributaria ya se ha transformado en un importante desincentivo a la actividad y el empleo formal", planteó.

Inflación: ¿cómo vienen los precios de alimentos en agosto?

La canasta básica alimentaria se encareció en julio 6,3% y registró un aumento de 70,6% interanual, informó este jueves 18 de agosto el INDEC. Así, una familia tipo -matrimonio con dos hijos- necesitó ingresos por $ 49.465 para no ser considerada indigente. Y los precios de los alimentos no están dando tregua en agosto, según los relevamientos de las consultoras privadas en la primera quincena del mes, en medio de conductas de stockeo defensivo de parte de los consumidores, lo que disparó las ventas de productos alimentarios.

En Eco Go, la medición de la primera semana del mes reflejó una suba en alimentos de 1,1%, y en la segunda un alza de 1,5%, con lo cual proyectan que el mes cierre con un aumento de 5,9%.

El precio de los alimentos se aceleró en la primera quincena de agosto, según sondeos privados

A su vez, el sondeo de Ecolatina arrojó que el sector Alimentos y Bebidas evidenció en la primera quincena de agosto un aumento de 7,2%, por encima del promedio de inflación general. "Se destacaron las variaciones en Verduras (+17,7%), Azúcar, Miel, Dulces y cacao (+13,7%), Fideos (+10,4%), Infusiones (+7,5%) y Productos lácteos y huevos (+7,3%)", detalló la consultora.

Asimismo, Castiglioni remarcó que "la inflación de agosto está por arriba de 6%, y alimentos también a ese ritmo, un poco más fuerte que los que vimos el mes pasado".

Por su parte, el índice de Alimentos y Bebidas relevado por LCG registró en la segunda semana de agosto una suba promedio de 0,74.

La consultora especificó que la cantidad de productos con aumentos fue del 31%. En ese marco, LCG destacó que la inflación promedio mensual del rubro alimentos "se sostiene en niveles altos alcanzando el 6,8%".

El precio de los alimentos será uno de los temas que se analizarán en el encuentro que mantendrán el próximo miércoles el ministro de Economía Sergio Massa y el secretario de Comercio Interior Matías Tombolini con empresas de consumo masivo.

Según comentaron fuentes oficiales a iProfesional " fueron convocadas las empresas de consumo masivo, es un primer encuentro que busca trabajar en el ordenamiento en materia de precios, se va a conversar sobre temas de abastecimientos, de insumos requeridos para la producción, para tener claro un estado de situación".

Consultoras elevaron el piso de su estimación de inflación anual al 95%

Inflación anual: más cerca de los tres dígitos

Menescaldi contó que "teníamos una proyección de 92% y recalculamos a 95% porque el dato de inflación de julio fue un poco más alto de nuestra estimación y además porque la inflación se aceleró un poco esta semana".

Andrés Borenstein, economista de EconViews dijo que la consultora también prevé "95% para la inflación anual", y el mismo guarismo proyectó Castiglioni.

La economista aclaró que "si logran contener la corrida financiera la inflación va a estar en torno a 95% en el año pero sigue siendo un escenario riesgoso".

A su vez, Berasatagui dijo que "para el año estamos proyectando 96% de inflación, la subimos hace poco, sujeto a que medianamente se puedan controlar las expectativas y no haya un nuevo desequilibrio macroeconómico, que siga teniendo credibilidad la nueva gestión de Economía".

"El canje de deuda de la semana pasada muestra que hay cierta confianza hacia la nueva gestión y estamos proyectando que se va a mantener esa confianza, si se rompiera ya vimos cómo impacta eso en la inflación", enfatizó el economista en alusión a la remarcación de precios que causó en julio la renuncia de Guzmán.

Bajo ese escenario, Berasategui prevé "un piso inflacionario mensual de 5% para el resto del año".

En LCGP proyectan "para diciembre una inflación del 95% anual, nivel que asumimos como piso" en tanto que en Analytica estiman un piso "de 93% en un escenario optimista".

De cara a los próximos meses, en Ecolatina esperan que "la falta de un ancla robusta que estabilice las expectativas, ajustes en tarifas, reapertura de paritarias y un sostenido crawling peg contribuirán a una mayor persistencia del fenómeno inflacionario" y en ese contexto calculan "que la inflación cerraría el año con un piso del 90%".