La suba de tasas abrió una nueva temporada de carry trade: los riesgos y las oportunidades que ve el mercado

El aumento de la tasa de interés a un nivel que empata o supera a la tasa la inflación, combinado con una cierta estabilidad del tipo de cambio perfilan un entorno especial para un tipo de inversión de alto riesgo, por lo menos por ahora. Se trata del denominado carry trade: es decir, vender dólares, invertir los pesos en algún instrumento que rinda por encima de la tasa de devaluación y recomprar nuevamente.

El pasado 27 de julio, el dólar contado con liquidación, que es el que usan las empresas para enviar fondos al exterior, registró un pico de $340. Un mes después cotiza a $300. En una estimación muy básica: el que vendió en ese momento u$s2.950 y apostó a una tasa del 6% mensual, hoy recompraría alrededor de u$s3.500. Así, estaría ganando unos u$s550.

No obstante, la realidad es mucho más compleja. Hay muchas variables a tener en cuenta que no dependen tanto de los mercados, sino del entorno político y de las definiciones del Gobierno. Por caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) suele emitir de manera imprevista resoluciones para poner límites a las operaciones de dólares financieros, para evitar este tipo de inversiones.

¿El carry trade, beneficioso para el BCRA?

En el mercado, algunos operadores consideran que el carry podría colaborar en el corto plazo para recomponer reservas, generando venta de dólares para entrar al peso. De hecho, es algo que el Banco Central busca al llevar las tasas de interés a niveles cercanos o por encima de la inflación. De igual modo, el Tesoro, con sus licitaciones mensuales de letras, que ya se ubican en el 98% anual. Incluso, en función de los plazos Economía colabora con ello. En la licitación del 11 de agosto, se ofrecieron $40.000 millones nominales en letras que vencen el próximo 29.

El carry ayudó al gobierno de Mauricio Macri a sumar dólares financieros. En aquel momento había un mercado único de cambios. Los inversores vendían sus divisas y compraban letras del Banco Central, las Lebacs. Por otro lado, aseguraban el precio de salida comprando contratos de futuro y todo cerraba. Hoy, al no haber un mercado único, el carry se limita a los dólares financieros, el MEP y el CCL. Ahí no se puede tomar futuros. Básicamente, el inversor no tiene asegurado el precio de salida. Es puro riesgo.

Hay algunos arriesgados que se jugaron una ficha, pero todavía son muy marginales. Lo que no se descarta es que en la medida en que avance el proceso electoral en 2023 y el Gobierno busque tener el dólar quieto, el carry se vuelva algo más generalizado. Lo que es cierto, ahora, es que no hay margen para que los dólares financieros bajen mucho más, de lo que lo hicieron a pesar de estar caros.

Las tasas altas y el dólar calmo configuraron un combo propicio para el carry trade.

Tasas altas y una operación financiera con riesgos

Christian Buteler, analista financiero, considera que hay posibilidades para el carry "teniendo en cuenta la tasa que hay, aunque es realmente arriesgado". Y dijo a iProfesional: "Hay que tener en cuenta que no se hace contra el oficial, sino contra los dólares financieros, el MEP o el contado con liquidación. Es arriesgado, pero hay algunas operaciones que se están haciendo".

Buteler explicó que "el interés que están ofreciendo es muy bueno, lo que genera que haya gente que esté apostando a la tasa". Por ello consideró que "hay una ventana". "Hay una tasa efectiva en este momento cercana al 100%, incluso con instrumentos UVA". Y comentó: "Bueno, de eso se trata subir las tasas, de incentivar el depósito en moneda local".

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, explicó que "siempre hay alguno" que se arriesga. "Claramente, junio y julio fueron meses muy complejos para el frente cambiario, con suba de brecha, pérdida de reservas, etc. Uno ve que la cosa ahora está un poco más estabilizada", explicó el analista. Y advirtió, no obstante, que "no es que la tasa de interés en pesos esté tan por encima del dólar oficial".

"Están las apuestas en el financiero, que bajó un poco después de haber estado muy alto. Hay que ver cómo trae el inversor los dólares, si por el oficial o el financiero. No creo que sea generalizado, pero puede haber alguna apuesta", relativizó. El economista añadió: "Si lo hicieron cuando estaba a $350, no creo que vayan a bajar mucho más". Sostuvo que "con la tasa que está en el 6% mensual y el tipo de cambio que se está moviendo al 5%, hay una mínima ventaja".

Un operador indicó a iProfesional que "todavía no se ve algo generalizado; aunque hay posibilidad, todavía hay mucha incertidumbre". Según dijo "puede estar bastante acotado a algún inversor local con plata afuera".

Estabilidad del dólar y freno a las expectativas de devaluación

Los analistas de las principales casas de inversión advierten que es clave se bajen las expectativas de devaluación, y para ello el Gobierno tiene que dar señales de que busca generar consistencia macro y mantener las tasas reales positivas en el corto y largo plazo.

La estabilidad cambiaria, clave para el carry trade.

Otro elemento que puede ayudar a estabilizar el precio del dólar es la llegada de la primavera, que genera una reducción de importaciones de energía por motivos estacionales.

Por otro lado, muchos analistas estiman que el dólar en $290 es una cotización alta pero la falta de señales claras perjudican para que el dólar blue encuentre un techo.

Una puerta para el carry se abrió hace unos días. Una medida del Banco Central es la clave. La entidad que conduce Miguel Pesce decidió permitir a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) operar en pases por un día, algo que hasta el momento estaba reservado a los bancos. Eso generó que haya menos pesos dirigidos a la inversión en el mercado de capitales por medio de cauciones bursátiles. Éstas están subiendo la tasa, lo que deja un margen.