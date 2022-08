Cuáles son las claves del préstamo REPO para aumentar reservas que asustan al mercado

El ministro de Economía, Sergio Massa, se está quedando sin opciones para evitar que vuelva a dispararse una corrida al dólar financiero contra reservas del Banco Central. Lo último que anunció fue un préstamo con recompra de bonos (REPO) de bancos extranjeros, pero el mercado cree que será caro y no tendrá un beneficio práctico.

Un funcionario del Banco Central dijo en off the récord que la última esperanza que se ve en el Gobierno de conseguir que ingrese al balance de la entidad una masa importante de dólares para las reservas será el préstamo REPO que negocia el equipo de Massa.

Esto es así porque la brecha no reaccionó con la fuerza que se esperaba, y como ocurrió en octubre 2020, a la fuerta suba de la tasa efectiva a 96% anual, y a que, para los funcionarios del BCRA, es improbable conseguir gran liquidación de dólares del agro.

Un REPO (según sus siglas en inglés es un préstamo donde se vende un activo por lo general de renta fija (bonos, obligaciones o letras) a corto plazo, a cambio de una suma de dinero, con el pacto de recomprarlo en una fecha posterior estipulada por contrato.

¿El REPO que negocia Massa asegura reservas?

Massa reveló en el Council of America que se están negociando tres vías de financiamiento con un préstamo REPO con un banco de Asia, uno europeo y uno americano.

"Los tres hicieron ofertas. Estamos planteando que unifiquen las ofertas para recompra de deuda y fortalecimiento de reservas", anunció el ministro.

Los dólares de un REPRO a corto plazo sólo aumentarían reservas brutas

Al respecto, el funcionario del BCRA consultado recordó que esos dólares que ingresarían al Banco Central por el REPO engrosarían las reservas brutas de la entidad, pero no las reservas netas.

El economista Miguel Kiguel, de la consultora Econviews, dijo al respecto que "un tema a tener en cuenta es que si el REPO es a menos de un año (que seguramente es el caso) no se computa en las reservas netas. Entonces es importante saber las condiciones del mismo".

En el mercado se preguntan, ante este panorama incluso reconocido de forma oficial, ¿entonces para que sirven los dólares del REPO?

Los operadores que miran con lupa los próximos pasos de Massa apuntan también a que el REPO "va a ser caro y no va dar tranquilidad al mercado".

Incluso, el funcionario del BCRA consultado negó enfáticamente que se haya activado en algún momento el swap con China, precisamente por ese motivo del alto costo.

"Sólo se hizo una prueba muy pequeña con los yuanes, pero no se activó el swap porque es carísimo", reconoció.

El swap con China ya no se activó por ser muy caro, lo que se repite con el REPO

Qué se sabe de las características del REPO

En los bancos se conoce muy poco sobre el REPO que negocia Massa con bancos extranjeros, pero sí se comentan algunas limitaciones que serían inevitables, entre otras, las siguientes:

Sería de corto plazo y no sería posible incluirlo en las reservas netas, las que se podrían utilizar en caso de una corrida cambiaria para evitar la devaluación. Con la actual cotización de los bonos, Argentina podría tener que dejar un colateral afuera y salvo las embajadas, no tiene nada en el exterior que pueda servir para esos fines, enfatizó Mariano Sardáns, de FDI Gerenciadora de Patrimonios. Ese colateral podría ser las reservas en oro del Banco Central En caso de que no haya acuerdo sobre un colateral, otra posibilidad es que los bonos tengan un aforo del 50% del valor de mercado, por ejemplo. Por cada bono con un valor de mercado de u$s22, los bancos estarían prestando u$s11.

Para obtener sólo u$s1.000 millones tendría que reunirse una enorme cantidad de bonos

De esta manera, Massa necesitaría reunir casi u$s10.000 millones de bonos en valor nominal para conseguir sólo u$s1.000 millones para reservas, que a su vez serían indisponibles.

"Con este precio de los bonos, la operación sería suicida para cualquier acreedor", afirmó Sardáns, y agregó "que el país ya tiene un prestamista de última instancia, que es el FMI".

Para Sardáns, por ahora no se puede suponer que hay algo serio y firme respecto del REPO. "No se puede suponer que realmente se va a concretar hasta que haya algo firmado", remarcó.

Cuál es la estrategia paralela del BCRA para las reservas

Por las características del REPO, es crucial bajar la brecha cambiaria a través de la caída de la cotización del contado con liquidación, el aumento de las exportaciones del agro y seguir conteniendo las importaciones, indicó el funcionario consultado.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de liberar algo las importaciones cuyo cierre está paralizando la industria, manifestó que el Gobierno podrá cumplir con los compromisos adquiridos con varios sectores de acelerar los trámites para la importación de insumos en la medida en que se recompongan las reservas.

Massa comentó en el Council of Americas que Economía estudia un mecanismo para cambiar los permisos no automáticos de importación llamados SIMI.

El Gobierno ve crucial bajar la brecha cambiaria para aumentar las reservas

Ese cambio que analiza el secretario de Comercio, Matías Tombolini, junto con los titulares de otras áreas de gobierno, consistiría en que una vez aprobada la SIMI se liberen los dólares al tipo de cambio oficial de modo automático, y que no puedan ser demoradas, explicó el ministro.

Mientras tanto, el funcionario consultado reconoció, sobre el hecho de que las reservas líquidas todavía son negativas a pesar de que el Banco Central está pudiendo comprar algo de dólares todos los días, que es prematuro el optimismo sobre que esas compras de dólares del BCRA se sostendrán en el tiempo.

Sin embargo, negó que se hayan llegado a usar encajes de los bancos para comprar dólares en las últimas jornadas de furia, antes de la asunción de Massa, dado que hay "depósitos del Estado y otros mecanismos a los que se puede recurrir en forma muy transitoria".

Por qué los dólares financieros ganan la carrera

Martín Kalos, de EPyCA Consultora, dijo que "la brecha cambiaria está generando una perspectiva de que no haya otra salida en el corto plazo para el Gobierno que una devaluación del tipo de cambio en el corto plazo".

"Y si la tasa real positiva es de 96% pero se espera una devaluación que supere los beneficios de esa tasa, no hay incentivos para salir del dólar financiero para colocar el dinero en pesos a esa tasa", consideró.

Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, afirmó que "para bajar los dólares financieros tienen que acumular reservas y despejar la posibilidad de un shock devaluatorio en el corto plazo".

Para que no haya una corrida al dólar financiero, debe bajar la expectativa de devaluación

Con la suba de tasas de interés, bajaron la brecha de 150% a 100% la brecha, pero para perforar ese umbral tienen que mostrar resultados en el mercado de cambios y luego soltar las importaciones", explicó.

Santiago Manoukian, de la consultora Ecolatina, explicó que "la fuerte suba de tasas que instrumentó el BCRA la semana pasada, mayor a la esperada por el mercado, pero aún negativa en el corto plazo, es una condición necesaria, no suficiente, para calmar la dinámica de la brecha cambiaria y apuntalar la demanda de pesos".

"A los efectos de que la calma se extienda en el tiempo, deberá avanzarse rápidamente con medidas concretas en términos de la corrección de los principales desequilibrios: el frente fiscal monetario y la acumulación de reservas, siendo éste el más acuciante en el corto plazo", opinó.

"Tener "billetera" (conseguir engrosar el stock de reservas) es clave para desactivar expectativas de devaluación y evitar una corrección desordenada del tipo de cambio en el corto plazo", advirtió.

Gabriel Camaño, de la Consultora Ledesma, indicó que "la suba de tasas está haciendo efecto desde que antes que Massa asuma, ayudo a retrotraer algo los dólares paralelos y ahora está ayudando en el mercado oficial con la oferta y demanda privada".

"Pero la tasa sola magia no va hacer magia, viene a corregir una de las inconsistencias de política económica que tenían, en el margen, porque la tasa todavía positiva no es y en sí misma no va a corregir todo, es necesario un plan de estabilización", concluyó