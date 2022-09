Dólares paralelos se hundieron por el efecto "soja": ¿cuánto más pueden bajar las cotizaciones?

El dólar blue se derrumbó este lunes 5 de septiembre $15 y cerró en $270 para la venta, en lo que fue la primera reacción del mercado tras el nuevo "dólar soja" a $200 que anunció el ministro de Economía Sergio Massa el domingo. En tanto, los dólares financieros que se operan en el ámbito bursátil -contado con liquidación y MEP- también cayeron significativamente por la expectativa positiva de acumulación de reservas que genera el nuevo tipo de cambio diferencial para los productores de soja. Todo esto contrarrestó el efecto negativo que podría haber provocado la inestabilidad política tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves último.

Y es que Massa aseguró en la conferencia de prensa que, en el marco de este esquema de dólar soja que tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre, el sector privado comprometió una liquidación de u$s5.000 millones para este mes. De ese monto, según dijo, u$s1.000 millones ingresarían en los primeros tres días de vigencia; es decir, de acá al miércoles.

La baja de todos los dólares paralelos se registró pese a que este lunes no hubo operaciones vinculadas a la liquidación del complejo sojero, según indicaron fuentes oficiales.

"Probablemente, los bancos y CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) estén ajustando los sistemas y eso hizo correr la oferta de la soja. Por el lado del BCRA, está todo operativo", explicaron.

Los analistas prevén que los dólares libres pueden seguir bajando si el esquema del dólar soja es exitoso y se logra acumular reservas, aunque ven un valor piso en el rango que va de $250 a $260.

Dólares paralelos: las razones de la caída

El dólar blue cerró el lunes en su valor más bajo desde el 11 de julio pasado, cuando se vendió a $268, y la brecha en relación al dólar mayorista se ubicó en 92,47%, con lo cual cayó por debajo del 100% por primera vez en dos meses. En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) bajó a $282,91, mientras que el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) retrocedió a $274,89.

Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI, consideró que el derrumbe del blue y la baja de los dólares financieros es "100% efecto del dólar soja".

El economista Federico Glustein sostuvo que "la caída del blue se da en un contexto de baja de los dólares financieros y del dólar crypto, tras los anuncios del dólar soja, que muestra un 50% de mayor pago al sector agrario exportador. Esto es visto, en el corto plazo, como positivo y otorga la posibilidad de acumular reservas frescas no solo para cumplir con el FMI, sino para evitar corridas en las cotizaciones".

"En este escenario, ve el paralelo que habrá mayor oferta de divisas, entonces deja de haber mercado, el cual migra hacia los sectores oficiales y, ante lo desierto de la plaza, hace bajar al blue", señaló.

El analista financiero Christian Buteler también atribuyó el descenso de los dólares libres al tipo de cambio diferencial para el sector sojero y en ese sentido aseguró que aunque este lunes no hubo operaciones por dólar soja, "solamente la noticia ya te mueve el mercado" por la expectativa del ingreso de divisas que anunció Massa.

"La reacción a la baja (de los dólares) era la esperada, aunque no la fuerza con la que cayó el blue", destacó Buteler, quien afirmó que "hoy se notó mayor oferta en el blue".

En ese sentido, el analista alegó: "Siempre en los movimientos bruscos, el que tenía que comprar si lo ve bajando, no compra y espera si no tiene algo urgente que pagar, para ver hasta dónde llega. En cambio el que tenía que vender se apura porque pasa el tiempo y cada vez vale menos".

Dólares paralelos: ¿seguirán bajando?

Buteler planteó que "el dólar soja va a traer muchas divisas, y eso puede dar tranquilidad en el corto plazo, aunque el incremento del stock de pesos provocará más brecha en el mediano plazo".

En sintonía, un análisis de PPI remarcó que "la considerable mejora en el precio percibido probablemente empuje a los productores a vender su producción, lo que derivará en un volumen exportador sustancialmente más alto para la época".

Por eso, previó que hacia adelante, "de comprobarse cierta acumulación de reservas, los dólares financieros puedan descomprimir", aunque aseguró que "desde una visión macro, esto es ‘pan para hoy, hambre para mañana".

Para Glustein, "es probable que a medida que ingresen más dólares, las cotizaciones paralelas sigan bajando, pero dependerá del éxito de la medida".

El analista Gustavo Ber manifestó que la baja de los dólares libres es la reacción inicial al anuncio (del dólar soja) , en medio del feriado de este lunes en Estados Unidos, por lo cual habrá que estar atentos a partir de este martes con más participantes de mercado".

Estimó que podría extenderse "un periodo de mayor calma en los dólares financieros, e incluso a ubicar a la brecha por debajo del 100%, más allá de entender de que se trata de un puente hacia la búsqueda de mecanismos más sustentables para recuperar reservas que permitan cumplir con la metas de acumulación" acordada con el FMI.

A su vez, Tomás Ruiz Palacios, analista de Consultatio Plus, dijo que "la baja del CCL este lunes no termina de ser tan representantiva porque los mercados afuera no operaron". De todos modos, planteó que "cuando se acumulan reservas, la brecha tiende a descomprimir, así que es lógico que el CCL opere más tranquilo" dado que "con estos u$s5.000 millones que se comprometieron las cerealeras a liquidar en septiembre deberían acumular algo de reservas y descomprimir".

Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, comentó que en la consultora creen que "la oportunidad de vender a un precio casi 45% superior al actual debería derivar en mayores incentivos a la liquidación y, de ese manera, relajar al menos temporalmente las presiones cambiarias, y el hecho de que sea más claro y simple aumenta las chances de que sea más efectiva" que la anterior versión del dólar soja.

La economista Natalia Motyl concordó que "la caída de dólares financieros es por el anuncio del dólar soja" y acotó que "el efecto negativo de la inestabilidad política (por el ataque contra Cristina Fernández) fue contrarrestada por una medida que es positiva en el sentido que está dirigida a acumular reservas".

Sin embargo, Motyl opinó que esa baja de los dólares libres "no es sostenible sin otro anuncio que apunte a reducir de forma significativa el déficit fiscal y, así, la emisión monetaria".

Asimismo, la economista advirtió que "el tipo de cambio diferencial por un mes contribuye a acentuar las prácticas especulativas" y "genera presiones del resto de los sectores a que también exijan un tipo de cambio diferenciado y, entonces, puede generar causar caídas en la liquidación del trigo, maíz, etc.".

Por su parte, la consultora FMyA evaluó que por la medida del dólar soja, "la suba de reservas es positiva" pero "la mayor emisión de pesos tendrá impacto en un aumento de precios de insumos, de activos financieros (dollar linked y dólar paralelo)".

"Massa dijo que el jueves el BCRA buscará retirar este exceso de pesos del mercado. Posiblemente, suba la tasa de interés y fomente las cuentas dollar linked de 'productores' en los bancos" especuló.

Dólares paralelos: ¿cuál es el valor piso?

Buteler expresó: "Para mí, el valor piso lo marcan los impuestos (que se recargan al dólar oficial). Por eso, hoy está en el rango de $250-$260".

De igual visión, Glustein sostuvo que "el dólar turista está cerca de $260, por lo cual dificil que las divisas paralelas quiebren hacia abajo ese valor".

Glustein consideró que "si siguen bajando los dólares financieros, el blue eses probable que no tenga este piso de $270 y siga bajando, al menos unos pesos más".

Anselmi alegó que "el piso es $250, porque es lo que vale el dólar solidario. El MEP puede bajar hasta ahí porque, de lo contrari,o comenzarán a arbitrarlo".