"Dólar turista" recargado: qué precio anticipa el mercado y por qué se extendería más allá del Mundial

Este viernes termina el programa conocido como "dólar soja", que le reconoce al complejo sojero un precio de $200 por divisa en operaciones de venta al exterior. El ministro de Economía, Sergio Massa, hará un balance del funcionamiento de la medida y es muy probable que, en ese marco, se anuncien nuevas decisiones en materia cambiaria. Una de las novedades que más se espera es un ajuste al dólar tarjeta, un nuevo tipo de cambio al que el mercado ya bautizó "dólar Qatar".

"Todo indica que van a hacer algo en este sentido", dijo a iProfesional una fuente cercana al Gobierno. Y es que, tal como señala el economista de Eco Go, Sebastián Menescaldi, "luego de haber ganado más de u$s4.500 millones de reservas por el dólar soja hay que defender esa posición".

Señala que, por gastos de tarjeta se fueron u$s794 millones, según el último dato del BCRA de julio, y esa tendencia viene creciendo. Por eso, ese esencial para defender la acumulación lograda en septiembre, bajar la demanda y, en ese marco, "sería esperable que se busque controlar la cantidad de dólares que se escapan por el turismo emisor".

Cabe mencionar que, cuando hablamos de este tipo de cambio, nos referimos a aquel que se aplica a las compras en dólares con tarjeta de crédito. Equivale al dólar oficial más un 30% de impuesto PAIS y un 45% de adelanto de Ganancias y, por estos días preocupa al Gobierno porque se acerca el Mundial de Fútbol de Qatar y es esperable que los consumos en el exterior con tarjeta se disparen. Sucede que, si bien hace unos meses hubo un ajuste de la alícuota de adelanto de Ganancias que se le aplica a ese tipo de gastos, el dólar tarjeta o turista aún sigue siendo barato: cotiza $267,65, por debajo del blue, que está $288.

Asimismo, desde la industria le reclamaron al Banco central de la República Argentina (BCRA) recientemente que los dólares que logra acumular a través del mercado de cambios no deben ir a subsidiar el turismo o los gastos en dólares con tarjeta, sino que deben destinarse a los sectores productivos. Eso le pone más presión al Gobierno para tomar medidas en este sentido.

Nuevo dólar tarjeta: cómo se espera que sea la medida

Pero la gran duda de las últimas semanas es qué tipo de medidas tomará. Es decir, cómo hará para encarecer este tipo de cambio de manera contundente como para desalentar su uso y además que le permita, de alguna manera al BCRA ir compensando lo que perdió con el pago de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar soja a los exportadores de granos en los últimos casi 25 días.

Al BCRA se le van muchos dólares por los gastos con tarjeta.

Según pudo saber iProfesional, el BCRA no tenía hasta el jueves en análisis ninguna medida concreta en este sentido, pero pareciera que -por otro lado- se está avanzando en una propuesta junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) e iría de la mano con una propuesta de la mesa chica de Massa.

Una opción es la que baraja el economista Federico Glustein y es "la posibilidad de que se fije una cotización del dólar tarjeta de alrededor de $200 sin impuestos, que emule al dólar soja". A ese precio se le sumaría la carga impositiva y llevaría el valor final de ese dólar a alrededor de $305. "Eso le permitirá al Gobierno recuperar parte de lo que puso para el dólar soja el BCRA", opina el analista.

Otra de las medidas que no descartan que se aplique es algún cupo para los gastos con dólar tarjeta, aunque hay sectores del Gobierno que no están de acuerdo con una decisión de este tipo porque lo ven como un mensaje que incitaría a ir hacia el dólar blue. En tanto que otras voces sugieren que lo que realmente busca el Gobierno es que la gente financie sus compras y viajes al exterior con dólar colchón (es decir con los dólares que tienen fuera del sistema financiero) y no con dólar tarjeta, en cuyo caso, la idea de un cupo no sería descartable.

Y para la economista del Grupo Broda, Elena Alonso, tampoco se puede descartar de cuajo la posibilidad de que se implemente, junto con los operadores de tarjetas de crédito, algún mecanismo de pago a través del dólar MEP.

Dólar Qatar: ¿se extenderá más allá del Mundial?

Lo cierto es que ya es casi una certeza que tomarán nuevas medidas respecto del dólar tarjeta para dar vida al nuevo "dólar Qatar". Sin embargo, también se espera que, una vez pasado el Mundial, ese nuevo dólar diferenciado continúe existiendo.

"Es de esperar que, aunque se aplique esta nueva modalidad de cara al Mundial, la misma se extienda, posiblemente, hasta marzo del año que viene, para que cubra las vacaciones de verano y que todo lo que sea consumos tecnológicos con tarjeta también estén alcanzados por esta medida", anticipa Glustein.

El nuevo dólar tarjeta debería cubrir también la temporada de verano.

Te puede interesar Dólar versus plazo fijo: cuál puede ser la apuesta ganadora de aquí a fin de año

Y es que el BCRA necesita mantener la tendencia de acumulación de reservas y el temor es que, una vez pasado el dólar soja eso se le hará cuesta arriba, como advierten todos los analistas.