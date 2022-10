Atípico: el BCRA no compró ni vendió dólares en el mercado oficial, ¿qué significa y porqué se abstuvo?

A diferencia de lo que suele pasar, hoy el BCRA no intervino vendiendo o comprando dólares en el mercado de cambios. Dicen que es por el cepo importador

El Banco central de la República Argentina (BCRA) no intervino este miércoles en el mercado oficial de cambios, por lo que mantiene su saldo negativo que cercano a los u$s250 millones en lo que va del mes. Esta abstención se trata de un hecho atípico, ya que habitualmente suele comprar o vender dólares en esa plaza. A lo sumo, algunas veces termina la jornada con un resultado neutro, pero no es común que no intervenga en absoluto. Es por eso que, en la City, algunos analistas explican a qué se debe esta situación

"Por lo que se observó en el desarrollo de la rueda, el Central no participó porque no hubo necesidad. El mercado operó con tranquilidad y relativo equilibrio entre la oferta y la demanda privadas", dice Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio.

Según aporta el economista Federico Glustein, esto se debe a que se registró un número bajísimo de operaciones este miércoles y el mercado estuvo raramente equilibrado entre oferta y demanda.

Dólar: equilibrio en el mercado oficial por el SIRA

Para el economista Christian Buteler, "este equilibrio sería el estado ideal, que la oferta y la demanda se regulen de manera espontánea y que el BCRA se meta en el mercado de cambios solo con fondos genuinos y no con emisión". Así, detalla que lo que debería buscar en ese caso es sólo dolarizar la ganancia que logre obtener en un determinado período y comprar, a tal fin, los dólares que eventualmente sobre-oferten los operadores.

Por su parte, Glustein explica que la situación del día de hoy de equilibrio en el mercado "tiene bastante relación con las pocas autorizaciones para importar" que se cursaron. Recordemos que esta semana comenzó a funcionar el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que reemplazó al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs).

El nuevo sistema prevé que la información registrada permite el análisis de la Capacidad Económica y Financiera del Importador, traza un "Perfil de Riesgo Aduanero y Fiscal" en función de antecedentes en materia de sobrefacturación de importaciones y uso abusivo de cautelares o presentación de falsas Declaraciones Juradas.

El Gobierno busca administrar el comercio exterior más finamente.

También, acortó a 60 días el plazo máximo de espera para la acreditación de dólares para el pago de importaciones en el caso de pymes y entidades civiles y se mantiene el máximo de 180 días para el resto de los operadores y operaciones.

Se fijó que el trámite de importación se iniciará con la presentación de una declaración jurada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que incluirá cuenta única, fecha de giro del dinero y control y monitoreo del saldo en tiempo real. Se dispuso que habrá una cuenta corriente única de Comercio Exterior y el Banco Central otorgará desde el momento de aprobación una fecha de giro y, por otro lado, se facilitará la importación de aquellos que quieran realizarla con dólares propios.

Todo esto es con el fin de tener mayor control de importaciones, evitar abusos y encausar los dólares hacia la producción lo máximo posible para cuidar las reservas del BCRA.