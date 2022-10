Messi revoluciona el mundo de las finanzas y se une a Silicon Valley con su propio fondo de inversión

Michael Márquez será otro de los que participe en la gestión del fondo de inversión. Márquez es socio fundador del banco de inversión Code Avisors se desempeñaría como asesor especial.

Inversiones de un campeón: los curiosos negocios del "Papu" Gómez

Alejandro el "Papu" Gómez, jugador del Sevilla y campeón de la Copa América, es un caso particular. No sólo se hizo tiempo para un negocio, sino para varios y de la más diversa índole. Además, en algunos, ha puesto definitivamente su particular impronta que lo ha transformado en un personaje más allá del fútbol.

En enero de 2021, con 33 años, el "Papu" se despidió de la ciudad que resultó ser su lugar en el mundo. Estuvo siete años en Bérgamo, Italia, en donde se transformó en un emblema absoluto del Atalanta. Un contrapunto con el exitoso entrenador Gian Piero Gasperini lo llevó a dejar el equipo para emigrar al fútbol español, pero no dejó la ciudad en el pasado. Allí, donde ya había abierto una sucursal del restaurante Pampa Gourmet, inauguró uno propio.

El emprendimiento gastronómico se denomina "Boedo" y hay quienes creen que es una referencia a uno de los clubes por los que pasó en el fútbol argentino: San Lorenzo. El local tiene, además de la comida típica de nuestro país, varias referencias a la ciudad de Buenos Aires, como pinturas alusivas al tango, al barrio de La Boca, a Caminito y hasta imágenes de Diego Armando Maradona.

Su figura dentro de la cancha desde hace años es muy destacada, especialmente en el fútbol italiano. Sin embargo, a partir de la utilización de las redes sociales, se ha convertido en un fenómeno viral. Su histrionismo y sus bailes, al compás de su propia canción, "Baila como el Papu", lo llevaron a tener un mayor nivel de popularidad, incluso entre los más jóvenes. Es por eso que se animó a lanzar también su propia historieta llamada "Ciao, sono il Papu" u "Hola, soy el Papu".

La serie está escrita en formato de cómic y tiene por objetivo contar sus anécdotas y sueños dentro del fútbol, desde un lugar distinto, dedicado a los más chicos. Él, tanto en su versión de niño, como en la de actual jugador, es el protagonista de las ediciones, que narran desde sus inicios hasta su llegada a la Selección Argentina.