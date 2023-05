Falta de dólares: advierten que las reservas netas del Banco Central cayeron a un nivel negativo

El Banco Central es uno de los flancos más débiles que tiene el oficialismo, que ya entró en cuenta regresiva para las PASO. Las medidas de la gestión Massa para suavizar la falta de divisas tienen como protagonista al dólar agro, que no ha dado el resultado esperado en su tercera versión. El problema es que el organismo liderado por Miguel Ángel Pesce ya transitaría un escenario de reservas netas negativas, según algunos analistas.

En la víspera, la autoridad monetaria vendió u$s125 millones y este jueves tuvo un saldo negativo de u$s18 millones, por lo que acumula una sangría de u$s471 millones desde el miércoles de la semana pasada. Preocupa que en las dos primeras jornadas de mayo, el BCRA superase los u$s100 millones diarios en ventas netas, luego de terminar con un saldo negativo de u$s133 millones el martes.

Aunque durante la corrida cambiaria se los vio juntos a Pesce y Massa, quienes parecieron haberse puesto de acuerdo en tener como prioridad calmar los mercados, el BCRA cerró abril con un saldo comprador de solo u$s35 millones. Esto, a pesar de haber estado en vigencia el tipo de cambio diferencial de $300 en 13 de los 18 días hábiles del mes. Así las cosas, esta es la segunda peor performance oficial en un mes de abril tras el resultado negativo de u$s547 millones en 2020, en pandemia.

Tomando mayor perspectiva, la instauración del dólar agro sólo pudo contener el drenaje, pasando de un acumulado anual de –u$s3.520 millones el 11 de abril a u$s2.697 millones a fines del cuarto mes del año, siendo gran parte de la mejora relativa atribuible las compras de u$s395 millones de 21 y 22 de abril, provocadas por la readecuación a la nueva normativa sobre el comercio exterior.

Sangría de dólares del BCRA: ¿cuántas reservas netas hay?

El acopio del BCRA figura más rojo que nunca, según afirma Joaquín Arregui, asesor financiero de Extensio Finanzas. En analista advierte a iProfesional que las reservas de la autoridad monetaria serían negativas por u$s1.449 millones. Además cuenta que "desde la semana del 23 de marzo pasamos a reservas netas negativas y a partir de 15 de abril comenzó a profundizarse la baja".

Esta preocupante cifra surge, según el economista, de descontar a las reservas totales, que ascienden a u$s34.890 millones, el swap de China por 130 mil millones de yuanes (u$s18.785 millones), cuentas corrientes o encajes por u$s11.764 millones, DEG (derechos especiales de giro) por u$s1.561 y obligaciones con organismos internacionales por u$s4.229 (según lo informado por BCRA en su último balance semanal).

El Banco Central tendría reservas netas negativas, según algunos especialistas

En esta misma línea, Emiliano Anselmi Jefe de Research de PPI, expresa que según sus cálculos, "hoy, cuando paguen intereses al FMI por u$s650, el BCRA va a tener una reservas negativas por u$s883 millones, sin tener en cuenta el resultado del MULC de esta jornada".

Con una estimación más optimista, Mariano Sánchez, economista de Alphacast, menciona que las reservas netas estarían entorno a los u$s500 millones, aunque las considera "absolutamente famélicas". Y destaca que "conceden poco poder de fuego para intervenir los mercados cambiarios ante posibles desajustes".

Reservas netas negativas: explicación desde la oferta

Por el lado de la oferta, el gran remedio se convirtió en un problema: no despega el dólar "soja" a $300 que funcionará hasta el próximo 31 de mayo. Esto puede deberse según comentan de PPI porque "no viene resultando atractivo para los productores, dado que el precio efectivamente percibido en dólares MEP es inferior al previo del lanzamiento (en parte por no trasladarse la mejora de $215 a $300 en el precio local y en parte por la suba del MEP)".

De hecho, tanto la liquidación bajo este tipo de cambio diferencial como la compra de divisas son las menores de los tres esquemas, aunque la producción objetivo también es la más pequeña de los tres períodos. La medida en sus dos primeras versiones había superado el efecto esperado por el Gobierno nacional: según datos oficiales, las ventas de soja sumaron, durante los 2 meses de aplicación del programa, u$s12.416 millones, permitiendo finalizar 2022 con un saldo neto positivo en sus intervenciones de u$s5.824 millones.

Anselmi, sentencia en relación a la contribución del dólar agro para el stockeo del Central: "Esta medida no funcionó. Cuando mirás los datos de las quince ruedas que lleva el dólar agro, sólo compró u$s420 millones, fundamentalmente en los dos días posteriores a la readecuación de la normativa del comercio exterior. El Gobierno se quedó corto con los $300 ofrecidos. Que este tipo de cambio no se pudiera trasladar, por la misma configuración del mercado soja local, a los productores no genera incentivos para que el productor decida vender".

Reservas en negativo tras un dólar agro que no alcanza acumular las divisas esperadas

Con esta misma visión, Arregui expresa que no ve que el dólar agro haya contribuido a llenar las arcas del BCRA, puesto que las reservas totales al 14 de Abril eran en millones u$s36.926 y a la fecha cayeron un poco más de u$s2.000.

Ante esta ineficacia en términos de recaudación, analistas sugieren una elevación del dólar ofrecido. En este sentido, los expertos de PPI sostienen que "el escenario queda abierto para un cese anticipado del programa y una suba del dólar diferencial a un valor superior que tiente a los chacareros a vender su producción".

Además señalan la urgencia para realizar este cambio, debido a que "el campo atraviesa por una magra cosecha este año, cuyo techo es de 22,5 millones de toneladas según la Bolsa de Cereales, que agrava las liquidaciones por estar demorada".

Reservas en rojo: ¿una cuestión de la demanda?

En cuanto a la demanda, el BCRA no ha dejado de vender divisas al sector privado a $215/$220 a pesar de operar mientras funciona su "caballito de batalla", el dólar agro, desde el 12 de abril, tal desprendimiento supera los u$s1.000 millones de forma neta.

Sumado a esto, desde el martes pasado, en medio de la desesperación que trajo la corrida cambiaria, a la administración de Alberto Fernández, cuando el blue se disparó coqueteando con los $500, el BCRA comenzó a vender reservas para comprar bonos soberanos con el fin de sostener las paridades y contener los dólares financieros.

Para llevar a cabo esa defensa, por ventanilla el Central habrían sacrificado u$s136,4 millones. Lo cual desencadenó la implementación de una iniciativa adicional a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV): no se podrán realizar operaciones de compraventa de dólares financieros si se tiene una caución deudora, tanto en pesos como en dólares, desde el pasado martes.

Aunque desde PPI subrayan que los dólares Senebi y los implícitos que se obtienen a partir de transacciones con Cedears se mantendrán por ahora sin intervención, lo cual da margen para que aparezca una nueva brecha entre estos últimos y los dólares financieros en el mercado.