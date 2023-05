Ex miembro del Banco Central de Chile expone la "receta" que necesita Argentina para superar la crisis

Con el dólar e inflación en la mira, iProfesional dialogó con Diego Saravia Tamayo, economista y ex asesor de política monetaria del Banco Central de Chile

El dólar y una inflación por encima del 8%, ambos con tendencia al alza, inquietan al mercado, sobre todo en un momento en el que las medidas anunciadas por el Gobierno en las últimas semanas no parecen atacar en profundidad a los problemas que generan esos desfasajes.

Para conocer la opinión sobre el rumbo elegido por esta gestión antes del recambio presidencial de diciembre, iProfesional dialogó con Diego Saravia Tamayo, Doctor en Economía de la Universidad de Maryland at College Park y ex gerente de Investigaciones Económicas y asesor de política monetaria del Banco Central de Chile.

Hoy este economista es profesor titular en la Universidad Nacional de Salta y se desempeña en el sector privado.

-¿Qué opina de las medidas económicas anunciadas en las últimas semanas para combatir la inflación?

-Son insuficientes. Hay que entender que en la raíz del problema económico argentino es el déficit fiscal crónico del Gobierno. Lo que lleva a una percepción realista de insolvencia y financiamiento con emisión monetaria y la consecuente inflación.

-Entonces, ¿cuáles serían las medidas necesarias?

-La solución a la inflación necesita de una reforma impositiva y una reducción del gasto que sea creíble y que solucione el tema del déficit fiscal. Estas deben ser acompañadas de una reforma que modernice el Banco Central, empezando por su autonomía y la idoneidad de sus directores. Y estas reformas deben complementarse con una reforma laboral y comercial que permita aumentar la productividad y conseguir las inversiones que se necesitan para estabilizar la economía. Todo esto es demasiado para este Gobierno, así que no va a hacer mucho más.

-El dólar también se ha movido desde abril, ¿cómo impacta el mayor control cambiario en el precio del tipo de cambio?

-Las autoridades anuncian que van a poner más restricciones al dólar MEP y contado con liquidación en un contexto donde, obviamente, la brecha entre el dólar oficial y el valor de mercado del dólar es demasiado alta. El tipo de cambio oficial barato y las intervenciones implican una pérdida de reservas del Banco Central, que de por sí ya están muy bajas. Esto viene pasando desde hace tiempo y la respuesta del Gobierno es siempre poner más restricciones, que está claro que crean cuellos de botella en la economía, ya que eligen injustamente ganadores y no sirven para la lucha con la inflación. Entonces, seguir en el mismo camino no va a dar resultados diferentes.

El precio del dólar sigue al alza y tensionado por la inflación, por lo que los controles oficiales son cada vez más severos.

Por otro lado, la suba de tasas de los plazos fijos tendría que mantener al inversor marginal en ese instrumento y sacarle algo de presión al dólar. Pero yo creo que, cuando hay problemas de credibilidad, el anuncio de parches como esas medidas revela información, si es que queda algo por revelar, y termina teniendo efecto contrario al buscado.

-¿Qué puede hacer el Banco Central para controlar al dólar?

-Este Banco Central, no mucho, más que usar los dólares que se consigan de afuera o por liquidación de exportaciones, para seguir en el mismo camino hasta las elecciones. No va a haber cambios de expectativas porque no se hicieron las reformas necesarias.

-¿Entonces?

-Creo que sería menos dañino un achicamiento de la brecha, pero no es algo que vayan a hacer a pocos meses de la elección presidencial. En el contexto actual, achicaría la brecha aumentando la velocidad de devaluación del oficial, que usaría sólo para el comercio exterior. Y no intervendría en ninguna otra operación con dólares.

Esto sinceraría más la situación de falta de ancla nominal, cuya existencia es tarea del BCRA, y haría menos daño a la economía. Hasta que un nuevo gobierno sea capaz de construir credibilidad haciendo las cosas bien.

-¿Cómo piensa que se ubicará al precio del dólar para los próximos meses?

-Un número no se puede dar seriamente. Estimo que van a seguir con la estrategia de querer devaluar el tipo de cambio oficial a un ritmo casi como la inflación, esperando a que el que se fija en el mercado siga una tasa de cambio similar. Pero esto requiere que no se coordine el mercado en otro equilibrio que implique un salto discreto. Por ejemplo, que no haya una migración desde los plazos fijos a dólar. Con la emisión monetaria que ha habido, la magnitud de las Leliqs y el déficit cuasifiscal, hay sobradas razones para que esto ocurra.

-¿Tiene impacto en el ahorrista la tasa de interés del plazo fijo en torno al 97% nominal anual?

-Se sube la tasa para que el ahorrista se mantenga en ese instrumento y sacar presión en el dólar. Mientras los ahorristas no perciban esto como una señal de mayores problemas, como el canje forzoso por un bono, el equilibrio va a ser como el que estamos ahora, con algún atraso del tipo de cambio que existe en el mercado buscado por medio de intervenciones y suba en la tasa de interés.

Con la inflación cada vez más alta, la tasa de interés también sube y los ahorristas miran de reojo al plazo fijo.

Sin embargo, si se produce un escenario de corrida, la respuesta del Gobierno como la de un canje forzoso, podría hacer perder al ahorrista, al menos, en el corto plazo. Recordemos el Bonex que se terminó pagando, pero la cotización inicial del bono hizo perder a los que necesitaban liquidez en el corto plazo.

-¿Cuál es el panorama que ve para este año electoral?

-No existe un ancla nominal y nada hace ver que vaya a haberlo en este período de gobierno. Déficits fiscales, emisión, déficit cuasifiscal, inflación, más subas de tasas, más emisión, más déficit cuasifiscal, etcétera. La gente percibe que el peso pierde poder adquisitivo y, obviamente, usa esa moneda para transacciones casi exclusivamente.

Así estamos en una dinámica que no converge, y en esta dinámica no se puede dar seriamente un número de inflación. Sólo que lo más probable es que se acelere.-