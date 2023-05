Cómo saber si puedo comprar dólares con ANSES

A la hora de comprar dólares, muchas personas suelen hacer la certificación negativa de ANSES para chequear si son aptos de adquirir "dólar ahorro". De esta forma, evitan tener que comprar los dólares por otras vías más costosas como el dólar MEP.

Cómo pedir la Certificación Negativa de ANSES

La certificación negativa de ANSES es un comprobante que emite dicho ente y deja constancia que no resgistrás:

Declaraciones juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos)

Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadores de Casas Particulares

Cobro de la Prestación por Desempleo.

Cobro de programas sociales

Cobro de la Asignación Universal por Hijo y/o embarazo

Cobro de Asignaciones Familiares

Cobro de Progresar

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Obra social

En el caso del dólar, esta suele ser muy utilizada para verificar los requisitos de no cobrar un plan social. Sin embargo, al tener que contar con ingresos en blanco, la certificación negativa nunca se emitirá, mostrando como leyenda "registra aportes a una obra social" o que se está registrado como trabajador bajo relación de dependencia, entre otros, por lo que carece de sentido solicitarla.

En el caso de que necesites la constancia de igual forma, los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresá al sitio web de ANSES

Completá el formulario con la fecha en la que deseás hacer la consulta

Ingresar tu número de CUIL/CUIT

Una vez realizados estos pasos, obtendrás (en el caso de cumplir con los requisitos) la certificación negativa de ANSES. Cabe recordar que tiene validez por 30 días y no es necesario que esté sellada.

¿Qué significa que no es posible emitir certificación negativa?

Significa que incumplís con algunas de los requisitos previamente mencionados, siendo el contar con empleo formal, ya sea en relación de dependencia, como monotributista o autónomo la causa más habitual.

Contar con ingresos formales en blanco es una causa de impedimento de la emisión de la certificación negativa

¿Cómo saber si estoy apto para comprar los 200 dólares?

Para poder comprar los u$s 200 permitidos debés cumplir con los siguientes requisitos:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro

Cotitulares de cuentas bancarias

Personas que trabajen en relación de dependencia donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP"

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro

Además, aquellas personas que hayan hecho gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se debite directamente los dólares de la cuenta o se pague el resumen en dólares, se les descontará del cupo total y, en el caso de superarlo, se le descotará del mes próximo.

Por ejemplo, si tuviste gastos por u$s 450 y pagamos el resumen en pesos, no podremos comprar dólares por ese mes, el siguiente y en el subsiguiente únicamente podremos adquirir u$s 150. Este tope aplica tanto para las compras en dólares como una suscripción de Spotify u aquellas realizadas en el exterior.

¿Cómo saber por qué el BCRA no me deja comprar dólares?

Si no podés comprar los 200 dólares permitidos, es muy probable que incumplas con algunos de los requisitos previamente mencionados. En estos casos, el BCRA sugiere que se realice una consulta al Ministerio de Trabajo, PAMI, AFIP y/o ANSES para saber si no se accedió a un beneficio que impida la compra de dólares.

EL dólar ahorro permite adquirir hasta u$s 200 por mes

En el caso de que se haya realizado este paso y no exista ningún "motivo" por el cual no se podría comprar dólares, entonces deberás comunicarte con el Banco Central, a través de alguno de sus medios de comunicación oficiales, para solucionar el inconveniente.

¿Por qué no puedo comprar dólares ahorro?

Una de las causas más comunes por las que no se puede comprar dólar ahorro es porque se compraron dólares por otras de las vías legales como el dólar MEP, CCL o cripto.

También es habitual que las personas no puedan adquirir "dólar ahorro" por haber realizado compras en moneda extranjera con la tarjeta de crédito o débito (en este último caso debitando de la cuenta en pesos) o tener algún subsidio. Sin embargo, al existir una gran cantidad de "variables" por las que no se podría comprar dólar ahorro, lo mejor es comunicarse con el banco.