Con un mercado confundido y las reservas en picada, el Gobierno busca conseguir dólares del FMI y China

Las recientes medidas tomadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que el Banco Central (BCRA) deje de perder reservas internacionales por intervenir en el mercado secundario de bonos por ahora han generado mucha confusión entre los operadores del mercado financiero local y de Wall Street.

La crítica de los operadores se centra en que la CNV podría haber lanzado las medidas el miércoles pasado por la tarde para aprovechar el fin de semana largo y no el lunes luego del cierre de los mercados.

Esto podría haber permitido a las AlyC, las ex sociedades de bolsa, adecuar sus sistemas para operar con la nuevas normativas ya que muchas no llegaron a tiempo para adaptarse. Algunas siguieron trabajando el fin de semana largo con sus departamentos ya que la normativa iría en contra del libre uso de la propiedad comprada libremente.

Desde que la CNV implementó la RG 959 buena parte de la demanda de dólares se corrió al SENEBI (el mercado OTC de la bolsa) y mantuvo a los dólares financieros operados por pantalla artificialmente subsidiados en valores menores a los implícitos en acciones o CEDEARs. La brecha contra el dólar oficial volvió a superar los tres dígitos: CCL cerró arriba del 112%.

Nuevas restricciones: cuál es el objetivo del Gobierno

El martes se publicó una nueva normativa que plantea que quienes hayan comprado dólares financieros por pantalla utilizando Globales o Bonares (es decir vendido su posición contra C o D) no podrán comprar ni vender cualquier otro instrumento con liquidación en moneda extranjera que no esté incluido en el anterior conjunto por al menos 15 días. En otras palabras, no se podrá operar contra dólares ONs, Bonos Provinciales, Acciones, CEDEARs, Letras, etc. Tampoco están permitidas las transferencias de valores negociables desde o hacia entidades depositarias del exterior ni la conversión entre acciones ordinarias y CEDEARs o ADRs. Se trata de una nueva ampliación del cepo para que el BCRA no siga perdiendo dólares pero todavía no se saben las consecuencias.

¿Cuál es el objetivo de la norma? Desde Portfolio Personal Investment señalan que la causa es que en las últimas semanas el BCRA debió desprenderse de buena cantidad de reservas internacionales líquidas para contener la suba de los dólares financieros como el dólar MEP y el dólar CCL.

En base a las estimaciones de esa consultora por lo operado en BYMA, calculan que la intervención desde el 25 de abril requirió unos 735 millones de dólares , lo cual implicó un promedio diario de unos 38 millones de dólares diarios.

"Ante la situación de las reservas netas, que se encuentran en terreno negativo desde hace tres semanas, la nueva norma apunta reducir el costo de la intervención" revela el informe de la consultora.

Contener las cotizaciones del dólar MEP y del CCL

El informe agrega que al Gobierno le será menos costoso mantener controlada la cotización de MEP/CCL vía AL/GD en la pantalla. Esto se debe a que la norma imposibilita el arbitraje del FX imperante en los bonos soberanos (más barato) respecto al que se observaba en el resto de los instrumentos".

Además destaca que el mayor nivel de restricciones apunta a un incremento en la brecha entre los diferentes tipos de cambio, o la famosa brecha de la brecha y esperamos que la cotización del dólar MEP y del CCL vía los instrumentos intervenidos (GD/AL) se amplíe respecto al CCL libre o vía ADRs".

Lamentablemente, las medidas por ahora no lograron frenar la caída de las reservas internacionales brutas del BCRA que el miércoles finalizaron en los 32.900 millones de dólares. Al parecer el gobierno se corrió de las intervenciones en el mercado secundario porque se agotaron los recursos para intervenir.

"La situación cambiaria sigue siendo crítica y urgente ya que el balance comercial de abril fue deficitario y no hay una perspectiva de mejora en el corto plazo. Las reservas netas líquidas se ubican en el menor nivel desde que se inició el programa con el FMI y, en términos generales, desde al menos la salida de la Convertibilidad. El margen de maniobra es cada vez más acotado". señala el último informe de la consultora Invecq.

El dólar agro no cumplió las expectativas

Cuando faltan 3 días para cerrar el mes y también para finalizar con la operatoria del dólar agro a 300 pesos los resultados por ahora de esta tercera etapa de este nuevo tipo de cambio diferencial no cumplió las expectativas esperadas del gobierno de lograr unos 5.000 millones de dólares de liquidaciones del sector agro exportador industrial ya que las mismas sólo llegaron a unos 3.500 millones de dólares.

El miércoles pasado por el dólar agro se liquidaron unos 332 millones de dólares en el mercado único y libre de cambios (MULC). Lo positivo fue que se trató de la mayor liquidación diaria luego del récord de 574 millones de dólares del 13 de abril pasado y mostró compras netas por unos 111 millones dólares y el BCRA acumula compras netas de unos 307 millones de dólares en lo que va del mes.

El hecho negativo es que el dólar agro transita una etapa donde se observa una baja en el precio de la soja que esta semana perforó el valor de los 500 dólares por tonelada en el mercado de Chicago.

En lo que de este tercer Programa de Incentivo Exportador las ventas de soja están estimadas por el gobierno llegan a unas 7,2 millones de toneladas lo que representa casi un 30 % menos de los 10 millones que se esperan al lanzar el programa.

Dólar blue rumbo a los $500

El dólar blue cerró el miércoles pasado a 493 pesos frente a un dólar mayorista que finalizó en los 235 pesos marcando una brecha cambiaria del 110 % pero la gran duda para estos últimos 3 días del mes es cómo evolucionarán los dólares financieros alternativos luego de las medidas lanzadas por la CNV pero lo que preocupa al gobierno es el nivel de reservas internacionales que tendría que mejorar en los próximos meses.

Las fechas claves son el viaje a China que comenzó el domingo, y el viaje a Estados Unidos el 12 de junio. Es probable que después del 14 de junio se definiría un desembolso del FMI.

En el caso que Sergio Massa consiguiera adelantos de desembolsos del FMI por unos 10.800 millones de dólares y lograr unos 5.000 millones de dólares más del swap del BCRA con China las reservas internacionales brutas podrían llegar a los 49.000 millones de dólares a fines de junio calculan desde el equipo económico.

Más allá de todo esto en el actual escenario y con una inflación como la actual el dólar paralelo y los dólares financieros alternativos por ahora solo muestran en él mediación plazo un camino hacia la suba de sus cotizaciones más allá que el la suba gobierno consiga dólares de China y del FMI y el cepo se siga ampliando.