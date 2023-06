La inflación no dio tregua en mayo: qué piso anticipan expertos hasta las PASO

En mayo, los precios subieron entre 8,7% y 9,3%, según consultoras privadas. ¿Por qué los economistas creen que puede no ser el pico del año?

Tras el pico de inflación en abril de 8,4%, el índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró aún más en mayo, a un rango de entre 8,7% y 9,3% según las estimaciones de las consultoras privadas. Y las perspectivas no son muy alentadoras, dado que los analistas proyectan para los próximos meses hasta las PASO un piso inflacionario alto de entre 7% y 8%.

En la consultora ACM estimaron que el costo de vida en mayo fue de 9,3%, el relevamiento Eco Go arrojó 9,2%, la medición de la Fundación Libertad y Progreso (LyP) reflejó 9,1 %, y la de EconViews 9%, en tanto que los sondeos de Ecolatina y C&T Asesores -que relevan en el Gran Buenos Aires- dieron 8,9 y 8,7%, respectivamente.

Ante este escenario, la Secretaría de Comercio puso en marcha este jueves 1 de junio el programa Precios Justos Barriales que contempla una canasta de más de 100 productos de consumo masivo que serán comercializados en almacenes y autoservicios de barrio.

Sin embargo, los analistas son escépticos sobre el impacto de este plan para contener la inflación. Al respecto, María Castiglioni, directora de C&T Asesores minimizó el éxito de la medida: "100 productos, no es nada".

El Gobierno confía en que la inflación de mayo sea el techo de este año, y lograr una estabilización en los próximos meses. Pero los economistas advierten que la situación cambiara es muy inestable, con reservas internacionales netas negativas, con lo cual alegan que si la cifra inflacionaria de mayo será el pico o no "dependerá de la estabilidad financiera, y si se logran conseguir dólares".

Inflación: cuáles fueron las principales suba en mayo

Los analistas aseguran que el salto de los dólares paralelos registrado en la última semana de abril, cuando el blue tocó un récord de $497, impactó más plenamente en los precios de mayo. E indujo aumentos de precios de carácter defensivo/precautorio como mecanismo de cobertura frente a una elevada incertidumbre sobre los costos de reposición.

La inflación en mayo se aceleró en un rango de entre 8,7% y 9,3%, según consultoras privadas

En mayo incidieron además los ajustes en las tarifas de electricidad y gas, transporte público en AMBA (colectivos y trenes subiendo +7,8%, subtes +16%), taxis (+20%), combustibles (+4%), peajes (entre 40 y 50%), prepagas (+3,6% en promedio), servicio doméstico (+7%), sueldo de encargados de edificio (+6%) y colegios.

De acuerdo al sondeo de C&T el rubro de mayor incremento fue Vivienda (11,6%), reflejando las subas en gas y electricidad principalmente, seguido por Bienes y servicios varios con un alza de 10,6%, explicada por los cigarrillos y los artículos de tocador.

Detrás se ubicó el rubro Esparcimiento (10%) estuvo fuertemente influido por el alza de los dólares financieros desde fines de abril, lo que se vio reflejado en el turismo y los productos electrónicos.

En sintonía, el relevamiento de Eco Go arrojó que la inflación de mayo estuvo liderada por el sector Vivienda (+15,4%), luego Transporte y Comunicaciones (12,8%), Alimentos (9%). Indumentaria (8%), y Esparcimiento (7,7%). La consultora hicieron hincapié también en el dato de la inflación núcleo que excluye los rubros regulados y estacionales, que según su sondeo, se ubicó en mayo en 10% y alcanza así un incremento interanual de 110,3%.".

Inflación: ¿qué pasó con el precio de alimentos?

La medición del INDEC mostró que el sector Alimentos y Bebidas registró en abril una suba de 10,2%, en tanto que Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 7,3% ese mes, lo que determinó que una familia tipo conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara percibir ingresos por $97.148 para no caer en la indigencia. Y los relevamientos de las consultoras evidencian que el valor de los alimentos en mayo se deceleró un poco pero sigue en niveles elevados.

La medición de Eco Go arrojó en Alimentos y Bebidas una suba en mayo de 9%, y una variación interanual de 112,1%. La consultora detalló que los productos consumidos dentro del hogar tuvieron un incremento de 8,6%, mientras que los que se consumen afuera escalaron 10,7%.

La inflación en alimentos se desaceleró levemente en mayo frente a abril

"La única política explícita contra la inflación continúan siendo los controles de precios, cada vez menos efectivos y crecientemente distorsivos, en un contexto donde la incertidumbre reina, y la búsqueda de cobertura ante los próximos meses tracciona los precios al alza", objetó.

En tanto que el sondeo de LyP detectó un alza en ese sector de 9,1%, aunque aclaró que "mostró una importante desaceleración en la última semana de mayo". La consultora afirmó que los aumentos en alimentos "son muy preocupantes porque afectan fuertemente los valores de la canasta básica poniéndole pisos más altos a los límites de pobreza".

Sobre el lanzamiento del plan Precios Justos Barriales que busca contener la inflación en alimentos, Eugenio Marí, economista jefe de LyP evaluó que "son cosas que ya vimos que no funcionan".

Francisco Ritorto, economista de ACM también aseveró que "la evolución reciente de precios demuestra que estas medidas han sido poco efectivas". Y consideró que "se apunta más a reducir la brecha de precios existente entre grandes cadenas de supermercados y almacenes/autoservicios de barrio, e intentar proteger a la población con menores ingresos, que tienden a consumir más en este tipo de comercios".

A su vez, la economista Natalia Motyl, criticó que "el control de precios no funciona, siempre que se establece un valor por debajo del equilibrio genera mayor demanda, y menor oferta, y al finall se profundizan más los cuellos de botella con escasez y suba de precios, como lo que esamos viendo con Precios Justos".

Por su parte, el relevamiento de C&T reflejó un alza en el sector Alimentos y Bebidas de 8,4% y señaló que "arrancó el mes con gran impulso y luego se fue moderando., Verduras, lácteos y derivados de la harina se destacaron, al igual que los alimentos consumidos fuera del hogar y para llevar".

A partir del 1 de junio el programa Precios Justos se extiende a los comercios barriales

Asimismo, el sondeo de Ecolatina evidenció un incremento en el rubro Alimentos de 7,2%. y el de C&T reflejó un alza de 7,2%, y precisó que los mayores aumentos se vieron en Fideos y pastas (+9,7%), Pescados y mariscos (+17,7%), Quesos (+9,7%), Leche (9,0%) y en Comidas listas para llevar (+17,2%).

Inflación: ¿qué se prevé para junio?

Los economistas estiman que en junio puede haber una desaceleración en el ritmo de la inflación, aunque seguirá en niveles elevados, impulsada por aumentos en tarifas de trenes colectivos, y subte, en cuotas de prepagas y colegios privados, combustibles, y el servicio doméstico. En este contexto, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go proyectó que el costo de vida este mes rondará en 8,4%.

Marí concordó que "en junio es probable que haya cierta desaceleración, pero igualmente el IPC apunta a estar en torno al 8% o por encima; los precios regulados vuelven a presionar, de la mano del nuevo cuadro tarifario, actualización de precios del transporte, combustibles, comunicaciones, entre otros".

Asimismo, Castiglioni planteó que "la inflación de junio-agosto quizás pueda ser un poco más baja que la de abril y mayo, pero el piso va a ser muy alto, arriba del 7%, que es una locura, y que el gobierno vaya a vender eso como éxito es un disparate, pero lo va a intentar hacer".

La economista explicó que los motores que impulsan la inflación son "la devaluación del tipo de cambio oficial al ritmo de 7,5%, la expansión monetaria directa que sigue habiendo a través de las intervenciones del mercado de bonos, y el dólar agro, los intereses que generan las Leliqs".

También mencionó que "el factor fuerte que hay ahora que es la velocidad de circulación del dinero, es decir la gente se saca los pesos de encima cada vez más rápido y eso origina una presión, sumado a que hay aumentos concretos por indexación que prolongan el aumento inflacionario como el caso de las tarifas de colectivos, y el impacto que genera cuando se cierran más grifos a la importación con los dólares oficiales que te generan salto en algunos de productos importados".

Economistas proyectan un piso inflacionario de entre 7% y 8% para los próximos meses

En cambio, Motyl pronosticó para junio una inflación de 9,6%. Y fundamentó: la inflación de mayo va a presionar a una caída de la demanda del peso que se va a evidenciar a partir de la segunda quincena de junio, a esto hay que sumarle todos los aumentos previstos del mes, por lo que espero una aceleración mensual de la inflación que podría rozar los dos dígitos este mes".

Inflación: ¿mayo será la peor cifra del año?

Menescaldi argumentó que "la verdad es que no sabemos si puede haber un nuevo pico, va a depender de la estabilidad financiera, si se logran conseguir dólares y partir de eso seguir interviniendo en el mercado y mantener acotada la variación de los dólares financieros".

El economista estimó que el piso inflacionario hacia adelante es "entre 7 y 8 %", pero aseguró que "´por temas políticos, es decir qué pasa con las elecciones, y económicos, o sea conseguir los dólares, no se puede descartar que tengas un nuevo salto en brecha de acá a fin de año y que tengas un pico nuevo de inflación" porque "la situación es muy vulnerable, inestable, y no hay dólares para defenderte".

De igual mirada, Castiglioni planteó que "es un escenario sumamente inestable y difícil de pronosticar" y concordó que si mayo es el techo de inflación o no estará condicionado a "si el gobierno logra contener los tipos de cambio financieros, lo cual no es tan fácil en este contexto de bajas reservas, por eso el ministro Massa está tan preocupado por ser si consigue dólares".

A su vez, Alejandro Giacoia, economista de EconViews señaló que "no creemos que la inflación sea menos de 7% en ningún mes en lo que resta del año; julio sería un piso y de ahí en adelante podría volver a acelerarse, especialmente en el último trimestre del año donde puede empezar a haber aumentos preventivos de cara a una corrección cambiaría y tarifaria".

Por su parte, Camila Antequera, economista de la consultora de Orlando Ferreres dijo que "el escenario que consideramos más probable no contempla que, luego de mayo, la inflación mensual supere el 9% para los meses que restan del año, aunque tampoco se deben descartar los riesgos que existen".

Economistas dicen que podría haber otro pico inflacionario si no se consigue divisas para mantener calma cambiaria

"Vemos posible que la inflación se estabilice es estos valores en torno al 8%. La desaceleración de la actividad económica que se espera para los próximos meses, podría ayudar a contener a la inflación en esos niveles", justificó.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, dijo que "no creo que lo peor de la inflación haya pasado, sobre todo en los últimos meses del año ya se puede empezar a descontar lo que va a hacer el próximo gobierno electo, puede haber alguna corrección cambiaria, y todavía podemos en esos meses de fin de año llegar a los dos dígitos mensuales de inflación". Y avizora "desde junio hasta octubre, una inflación rondando en un nivel promedio de 8%, con vaivenes, algún mes puede ser 7 y pico, y otro mes más cerca de 9".

En contraposición, Motyl opinó que "es difícil que la inflación se frene sin ninguna política que ataque el problema de fondo que es monetario, ninguna de las medidas anunciadas nos dan señales de que el rumbo cambie".

Para el economista Federico Glustein "lo peor de la inflación no pasó porque no hay ancla, no existe la posibilidad de una desaceleración cuando se van ajustando costos intermedios al calor de la inflación pasada, es decir, se ajustan tarifas, salarios, que terminan impactando en un índice mayor del mes siguiente". Estimo que "el piso para los próximos meses es 8% pero puede ser que post PASO haya una aceleración producto del resultado electoral".

Asimismo Ritorto juzgó que "lograr frenar la inflación es uno de los desafíos más grandes actualmente" dado que "en un proceso electoral con tanta incertidumbre es posible que la caiga la demanda de pesos y la gente salga a buscar dólares en un contexto de restricciones al acceso del mercado de cambios oficial, lo que puede influenciar en el precio de los dólares alternativos y provocar un aumento de los precios como forma de cobertura ante las posibles subas".

En tanto, Marí subrayó que el hecho de que la inflación "haya encontrado un piso en 7%-8% responde a que el gobierno sigue dependiendo del financiamiento monetario y el BCRA continúa imprimiendo en un contexto de caída de la demanda de dinero".

Te puede interesar La nueva jugada financiera que prepara el Gobierno para el segundo semestre

-