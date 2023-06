Semáforo: dólar, tasas y luces roja, amarilla y verde para 6 variables clave de la semana

Una semana atrás destacamos que el partido fiscal se le estaba volviendo cuesta arriba al Gobierno, aunque no por una dinámica descontrolada del gasto (más bien sucede lo contrario). La recaudación viene trunca por la sequía, lo cual se traduce en menores ingresos por derechos de exportación.

El dato de recaudación de mayo mantuvo una sintonía similar: la recaudación total creció un 105%, cifra que se ubicaría por debajo de la inflación de los últimos 12 meses que superaría cómodamente el 115% en mayo. En otras palabras, los ingresos del fisco siguen achicándose en términos reales.

No todo son sombras: hay luces en algunos de los números que informó la AFIP. La recaudación por IVA no se resintió. Los ingresos por IVA impositivo crecieron 149% año contra año. ¿Por qué es relevante esto? Este tributo está íntimamente relacionado a la actividad económica, lo cual podría nuevamente anticipar un mayor dinamismo de la actividad respecto de lo esperado. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que también anticipe una dinámica inflacionaria más caliente de lo previsto.

Por otro lado, la Secretaría de Finanzas cerró bien la última licitación del mes. En mayo consiguió financiamiento por 147% de los vencimientos que enfrentaba. Ahora bien, ¿gracias a qué logró sortear los vencimientos? Prácticamente todo el financiamiento fue indexado.

En mayo tan solo 2 de cada 100 pesos que consiguió el Tesoro correspondieron a títulos de deuda que no ajustan por inflación ni devaluación oficial. Tres cuartos de la deuda que colocó fue atada a la inflación ("deuda CER") y el 23% restante dólar linked según cálculos de Invecq. Los vencimientos de junio no deberían traerle un dolor de cabeza a Economía. El gran interrogante es julio, cuyos vencimientos no entraron en el canje de marzo y son realmente desafiantes. Ahora bien, un mes es larguísimo plazo para esta economía: esto es paso a paso.

A continuación, el "semáforo" económico y financiero de la semana:

Luces rojas: IPC CABA y REM

Este miércoles se conocerá el Índice de Precios al Consumidor de CABA. ¿Más nueve que ocho? Según el IPC que elabora Ecolatina la inflación en GBA (un buen proxy nacional) fue del 8,9% en mayo. Recordemos que a fines de abril tuvimos una corrida cambiaria que no necesariamente impactó de lleno en los relevamientos de dicho mes y dejó algo de "arrastre" para mayo. Aunque la clave está en el dato de inflación nacional que divulgará el INDEC la semana próxima, esperemos que la inflación de CABA no sea un mal presagio.

El Banco Central publicará el viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de mayo. Allí se conocerán las expectativas de las principales variables macroeconómicas del país. En el último relevamiento de abril el consenso de los encuestados proyectó una inflación mensual promedio de 7,1% para el semestre mayo-octubre, previsiones que casi con certeza serán corregidas al alza… lamentablemente. A su vez, el promedio de los encuestados proyectó una caída del PIB del 3% para este año. Si bien la profundización de la sequía y la aceleración inflacionaria podrían empeorar los pronósticos, los datos de actividad están viniendo mejor de lo esperado.

Luces amarillas: construcción e industria

El INDEC dará a conocer el jueves la performance que tuvieron la construcción y la industria manufacturera en abril. En el primer trimestre del año la producción industrial manufacturera mostró un nivel de actividad 2,6% mayor al del Q1:22. Esta no fue la suerte de la construcción que, a pesar del repunte de marzo, cae 0,8% en el acumulado del primer trimestre del 2023. Según FIEL la producción industrial retrocedió 1% interanual en abril. A su vez, según el Índice Construya los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas del grupo crecieron 8,2% mensual sin estacionalidad. No obstante, se ubicaron un 12,4% por debajo de abril de 2022. Actividad industrial y construcción: a pesar del buen primer trimestre, se encienden algunas alarmas en abril.

Luz verde: turismo internacional y ¿dólar MEP intervenido?

El miércoles se conocerán los datos vinculados al turismo internacional de abril. En el primer trimestre del año el INDEC estimó la llegada de más de 627.000 turistas al país, cifra que más que duplica la de igual período del 2022 (todavía afectado por la pandemia) pero que todavía se ubica por debajo del 2019. Este es un sector que continuará repuntando a lo largo del año.

El dólar MEP intervenido subió 3 pesos en la semana. En los últimos 30 días corre prácticamente a la par de la inflación. ¿Alcanzan los cambios normativos de la CNV para cortar los "rulos" y aliviar la intervención del Central y afines? Un plazo fijo minorista a 30 días rinde casi 8% mensual. Si el MEP en un mes está arriba de $507 salís perdiendo. ¿Tasa o billete? Lo importante es tener bien en cuenta el premio (retorno) relativo al riesgo incurrido.