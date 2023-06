El BCRA compra dólares, pero no alcanza: el mercado lo ve como un alivio pasajero y espera una nueva medida

El Banco Central (BCRA) consiguió este martes un saldo neto comprador de u$s75 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, con lo cual cortó una racha vendedora de cinco ruedas seguidas gracias al ingreso de divisas asociadas a inversiones extranjeras directas. Sin embargo, con reservas netas en zona crítica, los analistas no vislumbran una reversión a una tendencia compradora sostenible en un escenario de menor oferta de divisas debido a la fuerte caída en el ritmo de liquidación del dólar agro luego de finalizado el tipo de cambio diferencial para la soja (dólar soja 3).

Con el fin del tipo de cambio diferencial para los sojeros, la entidad monetaria había retomado la semana pasada la postura vendedora en el mercado único y libre de cambios (MULC) y quebró una racha positiva de 20 jornadas seguidas, la más larga desde la implementación del dólar soja 1.

Pero, además de la demanda que debe abastecer diariamente en el MULC, el BCRA también pierde divisas mediante la munición que destina a la intervención a través de la compra venta de bonos para mantener contenidos a los dólares financieros.

Según estimaciones de la consultora Anker, el BCRA "habría vendido unos u$s1000 a u$s1.100 millones en el período de poco más de un mes" para intervenir en los dólares financieros.

Con reservas netas negativas, la consultora advirtió que "enfrentar el aumento en la demanda de cobertura pre electoral será todo un desafío si no se logra una recomposición considerable en las reservas".

Reservas: BCRA quiebra racha vendedora

El BCRA registró este martes un saldo neto comprador de u$s75 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial. Fuentes del mercado atribuyen ese resultado positivo a "que en la rueda se detectó liquidación de divisas asociadas a inversiones directas extranjeras".

El BCRA registró hoy saldo neto comprador de u$s 75 millones en el mercado cambiario

De esta manera, la entidad monetaria rompió una racha vendedora de cinco jornadas consecutivas. Y acumula en lo que va de la semana compras netas por u$s31 millones.

Además, redujo el resultado negativo que de u$s186 millones que acumulaba en junio a un rojo de u$s111 millones, y en el año suma un monto de ventas netas por u$s2.228 millones.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios comentó que "solo el ingreso de inversiones directas pudo colaborar con la estrategia oficial, permitiéndole recuperar algo de lo perdido en las jornadas previas".

"En un escenario de bajos ingresos de los exportadores, sólo la aparición de recursos para aplicar a inversiones en el país puede torcer el rumbo actual y permitir el acopio de reservas, algo que se verá si se repite en lo que resta del mes", señaló.

Reservas: ¿ BCRA cambiará a tendencia a compradora el resto de junio?

Salvador Vitelli, especialista en finanzas y agronegocios opinó que la compra de este martes "no cambia el panorama de un BCRA cuya oferta genuina de dólares se ve fuertemente reducida; no creo que sea un cambio de tendencia sino algo puntual, se comentaba de un ingreso de dólares de inversiones hacia Argentina, pero no veo un cambio de dinámica".

Para analistas, no habrá cambio de tendencia, y prevén que en lo que resta del mes el BCRA tendrá postura vendedora

"En lo que va de junio estamos con una oferta de dólares por parte de exportadores de cereales y oleaginosas un 64% abajo comparado contra el mismo periodo de 2022, lo cual denota la clara tendencia a la baja, y al mismo tiempo sigue la demanda (en el MULC) pese a las mayores restricciones cambiarias".

En ese marco, Vitelli advirtió que "el hecho de no brindar ningún dólar al mercado puede generar presiones devaluatorias". Así, el experto graficó que "es un callejón sin salida, donde quieren cuidar las reservas lo máximo posible pero el hecho de restringir al 100% el acceso al mercado puede originar mayores presiones sobre los tipos de cambio"

De igual mirada, el economista Federico Glustein tampoco prevé que el BCRA mantenga una postura compradora firme en lo que resta de junio: "no es un cambio de tendencia claramente, es algo circunstancial, pero la trayectoria es de ventas sin dudas, debido principalmente a la demanda para producir de la industria, a pagos de energía y a su vez, para la demanda de ahorro y transaccional, más previo a las elecciones".

"Podrá haber días de más compras netas que otros, pero el saldo eminentemente será vendedor", auguró.

Dólar agro: se duplicó liquidación

Los agroexportadores aportaron el martes divisas por u$s18,205 millones, producto de los ingresos de las economías regionales vía dólar agro, el doble del volumen en relación a los u$s9 millones liquidados la jornada anterior

El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a u$s5.216 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

En el mercado siguen apostando que en el corto plazo habrá un dólar soja 4

El dólar agro para las economías regionales regirá hasta el 31 de agosto La aspiración del gobierno era lograr unos u$s5.000 millones en la primera etapa dólar soja 3, y alcanzar un total unos u$s9.000 millones al término de este esquema cambiario diferencial que ofrece un tipo de cambio fijo a $300.

Un análisis de PPI remarcó que "el BCRA está teniendo crecientes dificultades para preservar su stock de reservas desde el fin del dólar soja 3; la liquidación del dólar agro se desplomó no pudiendo ser compensada ni por asomo por el ingreso de divisas de economías regionales ni por un apretón a la demanda privada".

¿Se vienen nuevas medidas para el agro?

En PPI estiman ahora que las reservas netas son negativas en alrededor de u$s1.640 millones, por lo cual prevén que "el Gobierno no tendrá más alternativa que implementar un nuevo dólar soja en el corto plazo".

En ese contexto, Vitelli estimó que es "probable algún tipo de cambio diferencial para julio, apuntando de nuevo a soja", para incentivar la liquidación del agro.

En cuanto a la implementación de un dólar maíz, explicó que "tiene sus bemoles, porque impactaría de manera contundente en la mesa de los argentinos, porque pega de lleno en alimentos, por ser insumo necesario para la producción de carnes, cerdos, y en la hacienda se utiliza mucho".

En cambio, el especialista desestimó una eventual quita o baja en el nivel de retenciones para el agro "porque empeoraría muchos los números fiscales que ya de por sí se deterioraron mucho en lo que va del año". Y además alegó que "siempre el sector agropecuario fue bastante castigado (por el Gobierno) y sería dar el brazo a torcer ya al final de carrera de gestión".