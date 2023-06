Costo argentino: fabricante nacional de zapatillas John Foos habla de "competencia desigual"

La falta de dólares en las arcas del Banco Central genera que cada vez se limite más el ingreso de insumos del exterior, que son esenciales para la industria nacional. De hecho, una empresa argentina que fabrica zapatillas de lona clásicas y utiliza 97% de componentes locales se encuentra no solo con ese problema para la pequeña porción de importados que utiliza y que son fundamentales para la terminación de sus productos. Sino que también debe luchar contra los "beneficios" que reciben las grandes marcas que traen artículos del extranjero, y no puede ampliar su oferta para ofrecer modelos que no se pueden hacer aquí.

Se trata del caso de John Foos, una marca íntegramente de capitales argentinos y con fabricación propia, que cuenta con 43 años de trayectoria en la industria de calzado. Para ello, se abastece de proveedores locales, y acaba de lanzar un modelo confeccionado con materiales reciclados para generar menor impacto ambiental.

La firma confeccionó en todo el año pasado más de 700.000 pares, que distribuyó a más de 1.000 puntos de venta ubicados en todo el país y a través de su tienda online. En su fábrica le brinda empleo a unas 320 personas.

Si bien la mayoría de los insumos son nacionales, las restricciones a las importaciones también han impactado en esta empresa nacional.

"Sí, hemos tenido trabas, porque hay insumos más pequeños que utilizan nuestros proveedores o nosotros mismos, como pueden ser repuestos, que obviamente dificultan la operatoria, pero lo hemos sabido llevar muy bien durante todo 2021 o 2022, cuando se pusieron un poco más duras las restricciones. Más allá de eso, estamos bien parados, porque estamos bien capitalizados y somos económicamente fuertes", detalla a iProfesional Andrés Bulgheroni, gerente general de John Foos.

Al respecto, indica que más allá de este problema no ha llegado a un freno de la producción porque "hemos planificado bien todo para que no suceda esto".

La marca de zapatillas nacional John Foos utiliza 97% de insumos nacionales, pero es perjudicada por beneficios a grandes marcas

Falta de dólares: ¿industria nacional afectada por importaciones?

Más allá de esto, destaca que el problema central que deben afrontar es "una competencia desigual" con aquellas marcas que importan productos terminados o que ensamblan calzado en el país con piezas traídos del exterior.

"Nos deja fuera poder competir de una manera más justa con los que sí importan. O sea, lo que tenemos nosotros es una desigualdad entre los fabricantes y los distribuidores de distintas marcas de calzado. Hay algunas empresas que tienen mucho más historial de importación, y que no han tenido problemas de importaciones, en base a datos de los informes públicos de la Aduana, donde se ve que todas las marcas, menos la nuestra, traen calzado terminado o partes, y nosotros no pudimos acceder a eso", dice Bulgheroni a iProfesional.

Según sostiene, la causa que justifica este perjuicio puede tomarse como contradictoria, incluso como paradójica de esta Argentina: "Al ser una empresa que siempre se dedicó a la industria nacional, no tiene historia de importaciones. En cambio, muchas grandes marcas son directamente importadores, impactan muy fuerte y son una competencia desigual para nosotros".

Estos beneficios para los grandes jugadores llevan a que de forma directa sea más caro producir para John Foos, según el modelo de zapatillas en cuestión, entre 25% a 35% más que aquellos que importan los calzados del exterior.

"Sacando el costo de la mano de obra que hoy es similar al de Asia, existe una gran carga impositiva, las trabas, todo lo que tiene que ver con la estructura porque es cara la electricidad y los gastos corrientes", indica Bulgheroni.

Y también suma otro factor en los costos, respecto a la diferencia que existe en los aranceles de importación para los productos terminados. De esta manera, para un calzado deportivo terminado, por ejemplo, es del 35%, pero si se trae desarmado en partes para ensamblar de manera local ahí bajan los gravámenes a "sólo" el 15%.

Por la falta de dólares, esta firma nacional no tiene acceso a importar partes para ensamblar modelos

Cambiar un mix de ensamble y producción nacional

En base a las dificultades técnicas que existen para poder elaborar determinados ítems de manera doméstica y al costo notoriamente inferior que tiene el ensamble de partes importadas, pese a las trabas por el cepo cambiario, desde esta empresa nacional se está evaluando incorporar esta opción para algunos productos. Una alternativa que puede ayudar a diversificar la oferta de la marca y ser más competitivos en este rubro.

"Es sumamente válido traer un producto desarmado en partes desde afuera y ensamblarlo acá. De hecho, si ya estoy dando un montón de empleo, al generar muchos productos de manera totalmente nacional, siempre sería bueno complementarlo con algo que pueda traer desde Asia para seguir dando trabajo acá con un ensamble de artículos que no se pueden hacer localmente. Ejemplo, hoy un calzado de running técnico no se puede hacer acá", menciona Bulgheroni.

En resumen, la idea de la empresa es sumar nuevos productos que complementen la oferta local, por medio de la importación de partes y su posterior ensamble local.

Te puede interesar Estas son las 5 criptomonedas con más futuro y que explotarán durante el próximo mercado alcista

"Somos sólo unas 4 las empresas de calzado de producción totalmente nacional", acota María José Fosati, directora general de John Foos, a iProfesional.