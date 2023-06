Vencen casi 4.000 millones de dólares y Massa aún no logró destrabar el nuevo acuerdo con el FMI

Tras una semana de marcada volatilidad y el fin de semana largo, el dólar blue cerró este miércoles sin cambios a $492 en las cuevas del microcentro porteño. De acuerdo al cronograma oficial, nuestro país deberá pagarle hoy al FMI cerca de u$s926 millones y mañana u$s1.787 millones, aunque podría postergar los pagos hasta fin de mes.

Según datos oficiales, hacia finales de mayo Argentina contaba con u$s1.600 millones en DEGs, que serían insuficientes para pagar la totalidad de los compromisos. Sin embargo, dejando de lado que nuestro país incumplió dos de las tres metas en el primer trimestre, el Fondo debería desembolsar u$s4.000 millones en el corriente mes

A este ya preocupante número, otro punto para señalar son los compromisos en dólares que el Tesoro tiene con el sector privado. En concepto de intereses, el 9 de julio habrá pagos por u$s627 millones de Globales y u$s354 millones de Bonares.

Considerando también una pequeña fracción de vencimientos en euros, en junio también tendrá que hacer frente a u$s1.020 millones. Si bien en términos macroeconómicos es una cifra poco relevante que representa solo el 0,2% del PIB, muy lejos del 2% que deberá afrontar a partir de 2025, el frágil cuadro de situación de las reservas siempre enciende las alarmas.

Para los analistas, el Gobierno tiene hasta fin de mes para regularizar los vencimientos

La "búsqueda" de dólares del Palacio de Hacienda

Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que "la delegación va a viajar a Washington después de que terminen de manera exitosa las negociaciones virtuales que se encuentran en curso". Y acotaron: "hay días que las negociaciones avanzan, y otras en las que la situación es más tensa, pero es como toda negociación".

Si bien se especulaba con que el ministro de Economía, Sergio Massa, podría viajar a Washington luego del feriado del 20 de junio, para reunirse con el staff técnico del FMI y avanzar en las negociaciones con el organismo multilateral, lo cierto es que todavía no hay una fecha precisa.

Y el hecho de que sistemáticamente se posponga su viaje no es la mejor señal de que las negociaciones están llegando a buen puerto. En las próximas 48 horas hay pautados vencimientos de deuda por total de casi u$s 2.700 millones y el objetivo de Economía es resolver la negociación antes de fin de mes. Sin embargo, lo preocupante es que todavía no parece estar nada aceitada la letra chica del nuevo acuerdo.

El Gobierno especula con la negociación de que al FMI no le conviene "que caiga" Argentina. Fundamentalmente, porque es el principal deudor de su organismo y por la polémica envuelta al crédito que le otorgaron a Macri, que terminó despidiendo a varios de sus funcionarios producto del fracaso de este préstamo. Pero pensar que el Fondo no tiene espalda suficiente para posponer y alargar todo lo que pueda la negociación es un error. En definitiva, el tiempo le corre a Argentina y no al FMI.

Las opciones de Massa

Para el bróker Invertir en Bolsa, una vez operados dichos vencimientos, el gobierno dispone de 30 días para regularizar dicha situación, lo que le da cierto espacio para que el fondo tome una determinación.

"En el actual contexto macroeconómico y dado los tiempos políticos, es claro que el fondo tiene una cabal lectura de la coyuntura económica y no estaría en sus intereses un eventual default de la Argentina", precisaron.

Vencen casi 4.000 millones de dólares y Massa aún no logró destrabar el nuevo acuerdo con el FMI

Para la Alyc, el gobierno podría utilizar algunos DEGs que dispone y realizar un pago como muestra de buena voluntad con un pago parcial, puesto que dichos DEGs alcanzan aproximadamente unos u$s1,600 millones y luego confiar en una resolución favorable por parte del fondo que le permita completar el pago.

"Por otra parte, el fondo ha expresado su malestar con la utilización de reservas para el sostenimiento de un tipo de cambio oficial claramente retrasado y que no "cierra" con el resto de las variables monetarias. Es este un punto importante, pues entendemos que la cartera de economía y la autoridad monetaria no tienen intenciones de realizar un ajuste discreto en el tipo de cambio oficial", señalaron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $492 para la venta y a $487 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció a $507,04; mientras que el MEP se ofreció a $478,53.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cerró a $264,45, con una suba de $2,87 respecto del viernes, último día hábil.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de $2,40 respecto al cierre previo, en $251,85.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $343,78 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $436,34.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $462,79, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $528,90.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: