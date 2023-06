Con reservas en crisis, el Gobierno pidió al FMI postergar pagos de la deuda

El Gobierno argentino le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) postergar los pagos de vencimientos de deuda hasta fines de junio, en medio de un escenario de caída de las reservas del Banco Central.

Fuentes del FMI lo confirmaron y explicaron que es un "derecho que tiene cada país miembro".

Esta semana vencían unos u$s2.700 millones correspondientes al mega préstamo de u$s44.000 millones otorgados por el organismo a la Argentina.

El país negocia una refinanciación de los pagos y un adelantamiento de desembolsos, al explicar que no pudo cumplir las metas de acumulación de reservas y reducción del déficit fiscal como consecuencia de la feroz sequía, que impactó sobre las exportaciones del agro.

Qué espera el Gobierno del FMI

Tal como señaló anteriormente iProfesional, es probable, e incluso lo aguarda gran parte del mercado financiero, que el Fondo Monetario acceda a refinanciar una parte de los próximos vencimientos, a pesar del incumplimiento de las metas firmadas.

La chance más probable es que el Gobierno acceda a unos u$s7.000 millones, que corresponden a los vencimientos entre este mes y septiembre. Lo que se desconoce, además, es si ese dinero llegaría ahora -todo junto- o si a medida que caigan los vencimientos. La lógica es que sea en cómodas cuotas, dicen los analistas.

Lo que hasta hace algunos meses aparecía como una probabilidad -que el FMI flexibilice su postura por el grave impacto de la sequía y envíe a la Argentina recursos adicionales para compensar la pérdida de u$s20.000 millones por el shock climático-, ahora quedó prácticamente descartado. Lo admiten incluso en el equipo económico.

Héctor Torres, ex representante de la Argentina ante el FMI, un conocedor de los pasillos del organismo, es tajante en su opinión: "No creo que el Directorio del Fondo desembolse fondos frescos", dice ante una consulta de iProfesional.

FMI: Argentina llega con metas incumplidas y se complican las perspectivas de obtener fondos frescos.

"Si adelanta dinero, seguramente será menos de lo que le pidió el Gobierno. No van a dar plata para evitar devaluación, sino a lo sumo para controlar la situación, que de por sí ya es muy complicada", concluyó.

Hay una cuestión clave: de ninguna manera el Fondo Monetario incrementará su exposición en el país, que es la más elevada del mundo, y excede su cuota como socio del organismo. De hecho, Argentina abona una sobretasa en sus cuotas por culpa de ese exceso.

Lo más complicado, visto desde Washington, es que el staff del organismo apruebe una operación de ese tipo cuando la Argentina llega a esta instancia con todos los objetivos incumplidos.

Tampoco el FMI le otorgará al Gobierno dólares frescos para intervenir en el mercado ni para importar mercadería. La postura más probable es que la Argentina siga con un plan propio para conseguir divisas.

La crisis de las reservas se acentúa

Las reservas netas internacionales son negativas en un rango de entre u$s1.800 y 2.200 millones, según los últimos proyecciones privadas. En PPI estimaron que las reservas netas el viernes último se ubicaron en -u$s1.883 millones, y alcanzaron un nuevo mínimo en la gestión del gobierno de Alberto Fernández, tornándose el nivel más bajo desde diciembre de 2015.

Asimismo, en Cohen Aliados Financieros calcularon que las reservas netas quedaron negativas en u$s2.200 millones, "y excluyendo la tenencia de los DEGs y el oro, las reservas netas líquidas son negativas en más de u$s7.000 millones. Y advirtieron que "esta es una situación sumamente frágil para afrontar el segundo semestre, en el que se espera una oferta de divisas considerablemente menor, lo que podría resultar en mayores restricciones a las importaciones para reducir la demanda.

Estiman que las reservas netas son negativas en más de u$s1.800 millones, y tocaron el mínimo desde diciembre de 2015

En tanto, el stock de reservas internacionales brutas cerró este miércoles en u$s31.612 millones. Y la demora en la negociación con el FMI y la llegada del desembolso, acentuará la sangría.

En ese marco, los analistas de Aurum Valores indicaron: "Los Derechos Especiales de Giro (DEGs) disponibles son unos u$s1.620 millones y el pago de esta semana al FMI sería por u$s1.900 millones. Como los DEGs no alcanzan para el pago total y el desembolso de junio aún está lejos de ser aprobado debería apelar a divisas 'prestadas' por unos u$s1.080 millones para el pago total hasta fin de mes".

"Con esos pagos y la persistente dificultad para conseguir acumular reservas, es posible que veamos a las reservas brutas caer debajo de los u$s30.000 millones por primera vez desde septiembre de 2016", auguraron.

A su vez, un informe de la consultora 1816 concordó con el cálculo de DEGs, destacó que "Argentina tiene que pagar u$s2.700 millones a más tardar el 30 de junio" y como aún no hubo acuerdo con el FMI y se retrasa la llegada del desembolso, "todo indica que Argentina deberá pagarle al organismo con dólares por primera vez"

A su vez, los analistas de PPI juzgaron que "la dilatación de las negociaciones es prueba suficiente de que las posiciones entre el país y el FMI no son fácilmente conciliables, quedando una probabilidad no trivial de que los adelantos no lleguen".

"Si las negociaciones con el Fondo para adelantar los desembolsos no llegan a buen puerto, Argentina deberá optar por: seguir haciendo regularmente los pagos al FMI y soportar que las reservas netas bajen al orden de -u$s4.800 millones en la víspera de las PASO, considerando un MULC neutro o entrar en short-term arrears (atrasos de corto plazo) con el FMI y evitar una posición de reservas tan negativa", recalcaron.