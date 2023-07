AFIP: como saber si soy monotributista o responsable inscripto

El monotributo es el régimen impositivo más popular del país, agrupando a una gran cantidad de contribuyentes conocidos como monotributistas, ya que les permite abonar, de forma clara y sencilla sus obligaciones fiscales con AFIP.

¿Cómo saber si una persona es monotributista o responsable inscripto?

Saber la condición fiscal de una persona sin "consultárselo" de forma directa suele ser algo difícil. Sin embargo, por lo general, podemos conocer su condición dependiendo del tipo de factura que realice. En el caso de las personas que emitan facturas tipo "A" y/o "B" son responsables inscriptos, mientras que los que emiten facturas tipo "C" suelen ser monotributistas, aunque también pueden ser responsables exentos.

Otra forma de conocer la condición fiscal de una persona es solicitando un informe sobre los "impuestos activos" que esta tiene a través de su CUIT. Dichos informes suelen tener un costo asociado y suelen indicar, entre otros datos, el tipo de inscripción del contribuyente.

Por otra parte, también se puede hacer la consulta a través de la aplicación de AFIP, ingresando en la sección de constancias colocando el número de CUIT. Finalmente podés hacer la consulta de forma directa a la persona y esta puede, en el caso de que desee, mostrarte su constancia de inscripción como monotributista o responsable inscripto.

A través de la constancia de inscripción de AFIP podrás saber la condición fiscal de cada persona

¿Cómo saber cuál es mi condición fiscal?

Para conocer tu condición fiscal deberás realizar la consulta ante AFIP obteniendo la constancia de inscripción. Para obtenerla deberás ingresar a la página oficial de AFIP y hacer clic en la sección "Constancia de inscripción AFIP".

Luego, deberás ingresar tu número de CUIT y luego hacer clic en "Consultar". Al hacerlo, obtendrás la constancia de inscripción en la pantalla del dispositivo con el que hayas realizado tu consulta, pudiendo imprimirla y/o descargarla en formato PDF.

En el caso de que no te deje obtener la constancia puede ser por dos motivos: por un lado que no estés inscripto en el monotributo ni seas responsable inscripto, por ejemplo si sos una persona desempleada o trabajás en relación de dependencia y no te registraste en ninguno de los dos regímenes, no podrás obtener la inscripción. Otro de los casos es que no estés inscripto por algún inconveniente como, por ejemplo, errores en tu declaración de domicilio. En estos casos suele aparecer un mensaje del fisco indicando los motivos.

Cabe recordar que la constancia de inscripción de AFIP sirve para brindar la información tributaria mínima que necesitan los clientes, proveedores, organismos estatales, entre otros. En ella se indica el nombre del contribuyente, CUIT, tipo de categoría, fecha de inscripción al régimen y su domicilio fiscal.

¿Cómo saber que categoría soy en AFIP?

Para saber que categoría sos en AFIP podés descargar tu constancia de AFIP en el que te indicará, entre otros datos, la categoría en la que estás inscripto. Es importante que tengas en cuenta que, para determinar tu categoría, tenés que tener en cuenta los siguientes aspectos:

El tipo de actividad que desarrollás: el monotributo agrupa dos grandes grupos, concretamente la venta de productos y la prestación de servicios. En este sentido es importante que tengas en cuenta que algunas actividades no son compatibles con el monotributo como, por ejemplo, las actividades relacionadas a inversiones financieras

El lugar en el que desarrollás la actividad: en el caso de que desarrolles tu actividad en un local comercial o un establecimiento en particular, como una oficina o un galpón, se tiene en cuenta los metros cuadrados de este siendo 200 metros cuadrados el máximo para ser considerado monotributista

Energía consumida: el fisco analiza la energía consumida en base a los consumos anuales

El monto por pagar del alquiler: AFIP establece un monto máximo que se puede abonar en concepto de alquileres comerciales

Ingresos brutos: este apartado suele ser el más determinante y el que constantemente se debe prestar atención. En el caso de la inscripción inicial se trata de un cálculo estimativo de los ingresos que obtendrás por el desarrollo de tu actividad, es decir, la facturación anual que tendrás sin ningún tipo de deducción. En el caso de que desarrolles la actividad hace tiempo se tiene en cuenta los últimos 12 meses de facturación, según los limites vigentes

El consumo de energía eléctrica es determinante en la categoría del monotributo

¿Cómo saber si debo en AFIP monotributo?

Para saber si debés dinero en AFIP sobre el monotributo deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar en la página oficial de AFIP con tu número de CUIT y clave fiscal

Luego deberás hacer clic en "Estado de cuenta"

Debés ingresar las fechas del período consultado, como también la fecha de cálculo

Finalmente, deberás hacer clic en "Cálculo de deuda", pudiendo visualizar las obligaciones adeudadas como también los intereses resarcitorios

¿Cada cuánto debo recategorizarme en el monotributo?

La recategorización del monotributo es semestral y se realiza desde el día 1 hasta el día 20 inclusive, salvo que AFIP extienda el plazo, en los meses de enero y julio de cada año, teniendo en cuenta los datos del semestre anterior.

Para realizar la recategorización en el Monotributo deberás tener en cuenta todos los aspectos previamente mencionados como la facturación, el consumo de la energía eléctrica, los alquileres abonados y la superficie afectada a tu negocio.

Cabe recordar que, en el caso de que no te corresponda recategorizarte porque tus parámetros no se modificaron o, en el caso de que lo hicieron, siguen dentro de la misma categoría, igualmente deberás hacer el procedimiento, asignándote la misma categoría que tenés en ese momento.