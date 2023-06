Cuidado al ahorrar el aguinaldo: estas son las 4 alternativas en las que no tenés que invertir

Aquellos trabajadores que cobran el aguinaldo y desean obtener una renta con este dinero adicional, deben tener presentes algunas recomendaciones antes de decidirse por determinados instrumentos para ahorrar. Incluso, analistas consultados por iProfesional mencionan cuáles son las alternativas en las que se sugiere no invertir por los riesgos y volatilidad que presentan.

Sobre todo, se hace hincapié en que se debe evaluar la importancia que representan esos pesos "extras" que se cobran a esta altura del año en la economía familiar, algo que es fundamental para conocer cuánto capital se puede destinar en determinado instrumento y durante qué tiempo no se precisará utilizar esos fondos en el hogar, para poder administrar mejor ese flujo de ingresos en los gastos corrientes.

Otra de las recomendaciones fundamentales antes de volcarse a invertir es conocer en detalle al instrumento en el que se desea depositar el dinero.

"De entrada, no recomiendo invertir en instrumentos que no se conozcan, algo que puede ser la peor decisión de inversión, más allá de los resultados que brinden, que es no conocer aquello en lo que se está colocando los fondos. Me parece que ahí está el error más común", dice a iProfesional Salvador Vitelli, economista de Romano Group.

En qué instrumentos no invertir el aguinaldo

Ahora bien, algunas opciones de inversión ofrecen rendimientos muy atractivos pero requieren determinado conocimiento para ingresar o presentan una gran volatilidad en las cotizaciones, que generan que no sean ideales para ser utilizados en el corto plazo para aquellas personas que necesitan urgente el dinero para pagar gastos corrientes.

Es decir, los precios pueden subir o bajar de forma abrupta, o mantenerse sin grandes cambios durante un período extenso. Por lo que no se recomiendan para ser mantenidos por un breve período de tiempo. Algo que sí puede estar necesitando una gran cantidad de gente que cobra el aguinaldo, donde algún gasto familiar puede desembocar en requerir esos pesos lo antes posible.

El cobro del aguinaldo de mitad de año, en algunos casos puede ser destinado al ahorro, pero se debe tener cuidado dónde colocarlo.

"Les sugiero a los ahorristas pequeños que se vuelquen a instrumentos que no impliquen un riesgo alto y que sepan que van a ganar, que es lo que muchas veces quieren, que es seguridad. Por otra parte, quieren ganar mucho, pero tienen que entender que eso implica tener menos seguridad", sostiene a iProfesional Gustavo Pérez, miembro del Club Argentino de Inversiones (CAI).

En resumen, los distintos inversores consultados por iProfesional recomiendan no volcarse en instrumentos de largo plazo que tengan volatilidad y que puedan hacer perder el capital acotado que se está colocando en el corto plazo.

Criptomonedas

Las monedas digitales han subido en los últimos 12 meses alrededor de 50% en dólares, y una de las principales referentes, como es el Bitcoin, ya superó los u$s30.000. Pese a todo este atractivo, los expertos no recomiendan volcarse a esta inversión por su gran volatilidad en el precio. De hecho, a fines de noviembre pasado, la criptomoneda citada llegó a tocar un piso de u$s16.000.

"No invertiría en criptomonedas, salvo que sea un stablecoins (las que equivalen uno a uno con el dólar), si se trata de un flujo de dinero que se va a necesitar. No invertiría en volatilidad", resume Vitelli.

Bonos y papeles atados al Estado

Más allá de los precios y rendimientos atractivos de algunos papeles, la falta de dólares en las reservas del Banco Central y el cambio político que habrá por las elecciones presidenciales, genera cierta incertidumbre en todo lo que es títulos del Estado. Sobre todo, porque muchos están pensados a un mediano o largo plazo.

"Mi sugerencia es que un ahorrista chico, el cual supongo va a usar sus ahorros en el corto plazo, no coloque su aguinaldo en bonos del Gobierno, ya que si bien tienen una baja paridad que es atractiva, el plazo para que mejoren es incierto y pueden tener una re programación en el futuro. A más largo plazo las opciones cambian", explica Javier Orloff, asesor de inversiones.

Muchos activos ofrecen atractivas ganancias pero tienen una marcada volatilidad, por lo que no se aconseja invertir allí al dinero "extra" si se lo necesita.

Al respecto, Mariano Sardans, economista y fundador de FDI, considera: "El Estado va a tener que ajustar, va a tener que bajar como mínimo 15 puntos de gasto y hay que ver la tensión social que eso provoca, más que nada del lado de la futura oposición".

En este aspecto, completa Vitelli: "Tampoco invertiría, mirando las tasas de rendimiento, en LECER que me parecen que están muy caras. En tanto, los Boncer están con tasas positivas pero es irse más lejos en el tiempo. Y las LEDES están con tasas por debajo de los plazos fijos y tampoco son sencillas para que las entienda el ahorrista medio".

Cedears y acciones

Si bien los rendimientos de las acciones y de los certificados de depósitos argentinos (Cedears), que son las réplicas que cotizan de manera local de papeles de empresas e índices internacionales que listan en el exterior, son muy atractivos, con alzas que llegan al 50% sólo en junio, los analistas no recomiendan a los pequeños ahorristas a volcarse en estos instrumentos.

"No colocaría el dinero en inversiones de renta variable porque un ahorrista pequeño no entiende de manejo de riesgo, salvo que sea asesorado profesionalmente. Por eso le diría no se vuelque a acciones, Cedears e, incluso, bonos", sostiene Pérez.

A ello, Vitelli suma: "Me parece que eso ya es adentrarnos en un terreno algo más sofisticado, donde no solamente hay que ver qué va a pasar con el flujo que ingresa, sino también ver dónde se quiere invertir en términos de la empresa seleccionada, cómo está la misma y cómo está el contexto que la afecta".

Por eso, aclara que "no entraría en Cedears para meter el aguinaldo, porque son activos afectados por la volatilidad que hay, salvo en los casos de algunas empresas más defensivas, como Coca Cola o Procter & Gamble, pero no es el instrumento más recomendado para el ahorrista chico".

Uso del efectivo

Por otra parte, también se debe tener en cuenta cómo se utiliza el efectivo extraordinario que se cobra con el aguinaldo.

"No pagar deudas con el aguinaldo sería un error dado que hoy endeudarse es caro y cobrar un aguinaldo es dinero sin costo", sugiere Omar De Lucca, consultor en Economía y Finanzas.

Tampoco recomienda "prestárselo a alguien, dado que estaría asumiendo un riesgo enorme de que no me devuelvan ese dinero".

Finalmente, De Lucca propone "no comprar productos de consumo masivo en plataformas de ecommerce porque es más conveniente adquirirlos con Ahora 12. Estaría perdiendo liquidez y ante la inflación que hay es preferible usar el aguinaldo para otro fin".-