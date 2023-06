Melconian reveló que está "estudiando a fondo la bimonetariedad": cómo es su plan para aplicarla

El director de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, reconoció este martes en Córdoba estar "estudiando a fondo la bimonetariedad", como una de las medidas que la entidad prevé implementar como parte del plan económico que ofrecerá a los candidatos a presidente.

"Estamos estudiando la bimonetrariedad, que tiene atrás un régimen cambiario", explicó el presidente del organismo en la Estancia Belgrano, lugar donde la FM llevó adelante un evento para más de 200 empresarios en el marco su 46º aniversario.

Pese a que aclaró que esta iniciativa no se aplicaría desde el 10 de diciembre, el expresidente del Banco Nación se mostró convencido de que "hay que modificar el Código Civil y permitir que los contratos se celebren con cualquier moneda". Y añadió: "Como debemos llegar a consensos, eso va a requerir que se apruebe para que ningún juez pueda interceder".

En línea con el exministro Hernán Lacunza, Melconian advirtió que "no se puede hacer todo junto: ni paloma ni halcón, ni cien medidas en el primer día. Más que acomodar los melones en el carro, primero hay que ver si tenemos los melones".

Entre quienes participaron del evento se destacó la presencia de Daniel Artana, Jorge Vasconcelos, Enrique Szewach, Rodolfo Santángelo, Facundo Martinez Maino, Marcelo Capello y Juan Manuel Garzón.

El propia Melconian hizo eco del encuentro con empresarios en su cuenta oficial de Twitter. "Nos reunimos con el equipo del IERAL de la Fundación Mediterránea para poner en común los avances de nuestro programa económico integral". Y agregó: "¡Este es el equipo con el que estamos armando el programa integral, productivo y federal del IERAL para devolverle un horizonte a Argentina".

Hernán Lacunza reveló su receta para salir del cepo y bajar la inflación

El ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza aseguró que para salir del cepo cambiario es necesario, primero, que el país "no gaste mas de lo que tiene" y rechazó que pueda dolarizarse la economía, por entender que eso sería "saltar a un precipicio".

Según el ex funcionario, "con este tipo de cambio, tenemos más demanda que oferta de divisas. Por eso, a pesar del cepo cada vez más riguroso, el Gobierno ha perdido más de u$s40.000 millones en casi cuatro años".

Lacunza dijo que le gustaría levantar el cepo en un día, "porque es una anormalidad y no nos podemos acostumbrar a eso. Pero no se puede empezar por ahí: se debe dejar de gastar lo que no hay y, así, se va a poder levantar el cepo".

"Levantar el cepo en un día, o dolarizar, son atajos impracticables. Incluso, dolarizar es saltar a un precipicio, es peligroso", alertó el economista, al disertar en el Congreso Anual del IAEF, la entidad que reúne a los CFO de las empresas y que cumple ya cumplió sus 40 ediciones.

Por otra parte, Lacunza consideró que la inflación podrá bajar "cuando el Tesoro deje de ser un demandante insaciable de pesos y dólares del Banco Central. Mientras eso no ocurra, todo lo que se quiera inventar no va a funcionar".