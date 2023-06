Deuda en pesos: Massa aprobó su primer test como candidato, ¿qué monto consiguió?

El ministro de Economía, Sergio Massa superó con éxito su primer examen en el mercado local desde el anuncio de su precandidatura presidencial por el frente Unión por la Patria, dado que el Gobierno obtuvo en la licitación de deuda en pesos de este miércoles 28 de junio fondos por un valor efectivo de $873.173 millones por lo cual consiguió suficiente para cubrir los vencimientos de esta semana por $740.082 millones.

Previo al comunicado de Economía con los detalles, el resultado había sido adelantado por el secretario de Finanzas Eduardo Setti en su cuenta de twitter en la que indicó que en la colocación "se obtuvo financiamiento neto por $133.090 millones".

Para los analistas no era una prueba complicada lograr renovar los vencimientos de esta semana ya que en la primera licitación de junio el Tesoro consiguió financiamiento neto por casi $443.000 millones.

Un informe de Inviu preveía que la participación podía ser considerable "dadas las estimaciones de operaciones del BCRA contra organismos públicos (piso de $300.000 millones)".

De todos modos, en el mercado señalaron que era crucial conseguir abundante financiamiento neto debido a que junio es un mes desafiante para las cuentas públicas -hay pago de aguinaldos- especialmente en un contexto en el que el déficit fiscal sigue siendo elevado. Además, en un escenario de reservas netas negativas en torno a u$s2.500 millones, y la mayor dolarización típica en la previa de elecciones, conseguir renovar los vencimientos con los privados en cada licitación es clave para evitar una mayor presión en los dólares paralelos.

Deuda en pesos: este fue el menú de la licitación

Luego del canje de deuda efectuado a principio de mes, en PPI calculaban que el 66% del venciimiento estaba en manos privadas. Y la secretaría de Finanzas elaboró para esta licitación un menú de 7 instrumentos de deuda. Al igual que en las últimas licitaciones, no se ofrecen Ledes a tasa fija, y todas las opciones están indexadas a la inflación o al tipo de cambio oficial.

Nuevamente todos los títulos ofrecidos tendrán vencimiento posterior a las PASO, excepto la Lelite orientada exclusivamente a los Fondos Comunes de Inversión.

En el menú hubo una Letra de Liquidez del Tesoro a descuento (LELITE) que vence el 18 de junio de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Además se ofrecieron dos Letras del Tesoro ajustada por CER (es decir que indexa por inflación) con vencimientos el 18 de octubre de este año (X18O3), y el 23 de noviembre de 2023 (X23N3)

Brindó también dos bonos del Tesoro dólar linked, es decir que ajusta por el tipo de cambio oficial, que expiran el 30 de abril de 2024 (TV24), y el 30 de septiembre de 2024

También contempló dos bonos del Tesoro ajustados por CER (Boncer) que dan cobertura inflacionaria y caducan el 14 de abril de 2024 (T3X4) y el 14 de febrero de 2025 ((T2X5)..

Con este menú, Economía aspiró inicialmente a cosechar $160.000 millones en los instrumentos en moneda local y el equivalente a u$s200 millones a través de los títulos que ajustan por tipo de cambio.

El menú ofrecido contempló títulos indexados a inflación o a tipo de cambio oficial

Deuda en pesos: ¿qué monto obtuvo el Tesoro?

En la licitación de este miércoles se recibieron 1.142 ofertas que representaron un total de valor nominal de $1.109.293 millones lo que significó un valor efectivo de $ 873.173 millones, informó el Ministerio de Economía.

La cartera económica precisó que del monto adjudicado "el 43% del financiamiento obtenido correspondió a instrumentos con vencimientos en 2023 (80% al cuarto trimestre del año) y el 57% restante con vencimientos en 2024 y 2025"

A su vez, Setti "tras reducir $7,4 billones de vencimientos en la operación de conversión realizada a principios de junio, se logró un financiamiento neto adicional de $575.610 millones mediante las dos licitaciones realizadas en el mes, lo que implica un roll over del 149%".

"Con este resultado, el financiamiento neto en lo que va del año es de más de $1,8 billones que equivale a una tasa de refinanciamiento del 136%", puntualizó el funcionario

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, este jueves 29 de junio se efectuará la Segunda Vuelta, en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 30% del total del valor nominal adjudicado en la licitación de hoy. La próxima licitación se realizará el 14 de julio.

Deuda en pesos: buen resultado

Pedro Siaba Serrate, jefe de estrategia de PPI, subrayó que "el Tesoro pasa otra prueba" y señaló que "la mayor parte de lo capturado fue para los instrumentos ajustables por inflación (51%), mientras que los Dollar linked obtuvieron un 40% y tasa fija, el 9% restante".

La mayor parte de lo adjudicado fue para los títulos que ajustan por inflación

"Sin embargo, el bono en particular que recibió la mayor atención fue el T2V4 (29,6%) con vencimiento en septiembre del 2024. Creemos que parte de este interés radica en la demanda por cobertura, dado que algunos jugadores del mercado se animaron a empezar a rollear posiciones de 2023 hacia 2024", evaluó.

Además, dijo que "observando las tasas de colocación, destacamos que este mismo instrumento (T2V4) estaba operando alrededor de 65/70 puntos básicos por debajo" y acotó que "es un punto relevante, dado que, a simple vista, el resto de las tasas estuvieron relativamente en línea al mercado secundario".

A su vez, el analista financiero Gustavo Ber consideró que "la licitación exhibe nuevamente un buen resultado ya que se logra un satisfactorio nivel de roll-over y una ampliación de los plazos, más allá de que la demanda sigue ampliamente focalizada en los instrumentos indexados.

"La ampliación del financiamiento neto resulta una oportuna en momentos de mayores necesidades fiscales, ya que de dicha manera se recurre menos a la emisión monetaria, lo cual es crucial para evitar sumar presión a la inflación. Además, ello estaría más alineado a las metas del FMI, justamente cuando existe una creciente expectativa por un pronto acuerdo en busca de adelantar desembolsos y posibles recursos extras para administrar la brecha", planteó.

Por su parte, el economista Federico Glustein juzgó que se consiguió "un buen roll over, denota apoyo del mercado nuevamente", tras la confirmación de Massa como candidato. No obstante, el analista enfatizó que "el 91% de la nueva licitación está indexada, 51 al CER y 40% al dólar, por lo que la confianza no es tanta, sino más bien una cobertura ante un eventual quiebre de la macro.

En materia de tasas, un análisis de Facimex Valores sostuvo que "el Tesoro convalidó subas de tasas en los activos CER y una baja en los bonos dollar linked con respecto a la licitación previa. Y detalló: contramano de lo que había sucedido en la última licitación. La X18O3 cortó en 0,1% (+240pbs), la X23N3 en 1,7% (+215pbs), elT3X4 en 8,4%, el T2X5 en 9,7%, el TV24 en -5,9% (-274pbs) y T2V4 en -1,3%.