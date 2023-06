"No veo pesos en los tachos de basura": Juan Carlos de Pablo cuestionó la dolarización de Milei

Para el economista Juan Carlos de Pablo, la alianza política que gobierne desde el 10 de diciembre de 2023 deberá implementar un plan económico "que cuente con apoyo político y genere credibilidad".

En este sentido, de Pablo brindó una entrevista sin enfocarse en los posibles representantes nacionales y dejó algunas frases que sorprendieron a más de un analista.

Uno de los primeros temas sobre los que puso el foco fue la dolarización, una idea profundamente difundida por el candidato libertario, Javier Milei. Al respecto, de Pablo señaló: "Es una pavada, le hacen perder tiempo a la gente. El sistema monetario funciona. Yo no veo pesos tirados por la calle o en los tachos de basura".

En esa línea, dio su opinión sobre la inflación actual y qué espera para los próximos meses. "Hay un alarmismo que no es correcto. La tasa de inflación aumentó en los últimos meses, es cierto, pero no estamos en una hiper ni por casualidad. Eso hay que decírselo a los que tienen empresas, comercios o algún tipo de negocio. Son los mismos que desde hace tres años anticipan un fuerte salto devaluatorio, por ejemplo", aseguró en diálogo con Forbes Argentina.

Para Juan Carlos de Pablo, la dolarización "es una pérdida de tiempo"

Sobre el proceso de transición económica entre la actual gestión del ministro Sergio Massa y el próximo gobierno (que podría ser el propio Massa), de Pablo agregó: "Debo decir que considerando el vacío político actual, Sergio Massa y Gabriel Rubinstein no lo hacen tan mal. Algunos dicen que la gestión tiene gusto a poco, pero aplican un análisis de mercado de un país normal en un contexto que no es normal. Luego, el próximo Gobierno tiene que arrancar generando credibilidad, pero eso no se hace por decreto. Se da con la convicción del presidente, la claridad con la que habla, los votos con los que cuente en el Congreso, el equipo económico que lo va a acompañar, entre otras cosas".

Finalmente, el economista profundizó su análisis sobre una eventual dolarización: "Un ejemplo: vamos al bar de la esquina, pedimos la cuenta y son $500 pero yo le pago con un dólar. Me cantó el precio en pesos, le pagué en dólares y puedo ahorrar si quiero en moneda dura. Con todos los problemas que tenemos no nos sumemos uno más. El sistema monetario funciona perfecto. Algunos dicen 'los pesos no sirven para nada' o 'no los quiere nadie'. Yo no veo pesos tirados por la calle o en los tachos de basura".

De Pablo señaló que para el próximo gobierno será difícil implementar un plan económico "por decreto" y sin credibilidad.

Clave para el dólar y la inflación: expectativa total por la letra chica del acuerdo con el FMI

ay un denominador común tras el adelanto de Sergio Massa sobre un inminente acuerdo con el FMI para despejar los próximos seis meses: empresarios, banqueros e inversores financieros quedaron a la expectativa del contenido de ese acuerdo, clave para el futuro inmediato de la economía.

La expectativa favorable de un nuevo acuerdo con el FMI volvió a disparar los precios de las acciones argentinas en Wall Street y de los bonos en dólares de la deuda pública. En ambos casos, se trata de cotizaciones que venían muy golpeadas y que muestran un fuerte repunte a lo largo de este último mes.

El martes, ante las principales empresas de la construcción, el ministro de Economía adelantó que "en las próximas horas" se rubricará un acuerdo con el Fondo Monetario, con una vigencia de seis meses.

Lo más importante del contenido de ese pacto, y es lo que aguardan con ansiedad desde el establishment, refiere a lo que sucederá con el tipo de cambio. Es decir, cuáles son las condicionalidades que puso el Fondo Monetario para acceder al acuerdo, aun cuando la Argentina haya incumplido con las metas firmadas hace unos pocos meses.

Te puede interesar "Toto" Caputo a contrapelo: la advertencia del ex funcionario de Macri sobre el rally alcista en el mercado

Hay un dato político que a los empresarios no se les escapa: Massa ató su candidatura presidencial a este acuerdo con el FMI.