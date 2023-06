Inquietud por el pago al FMI: ¿cómo puede afectar al dólar y al nivel de reservas?

Con reservas netas en rojo, el sangrado de divisas de las arcas del Banco Central continuó este jueves ya que la entidad monetaria retomó la postura vendedora en el mercado cambiario oficial. El stock de reservas internacionales brutas se ubicó en u$s30.784 millones, el menor nivel desde septiembre de 2016, con lo cual caen este mes u$s2.229 millones y en el año u$s 13.804 millones. Y pronto perforarán el umbral de u$s30.000 millones.

Y es que, en medio de la renegociación del acuerdo con el FMI, el Gobierno cancelará este viernes vencimientos con ese organismo por u$s2.700 millones que operaron el miércoles y jueves último, y que por pedido del ministerio de Economía se unificaron para fin de este mes.

Para evitar un incumplimiento, el Gobierno pagará u$s1.700 millones con DEGs (la moneda del FMI) y los u$s1.000 millones restante con yuanes del swap de monedas con el Banco Popular de China, para evitar usar dólares ante el nivel crítico de las reservas netas que son negativas en más de u$s2.500 millones. Es la primera vez que se paga un vencimiento con yuanes.

El Tesoro pediría un Adelanto Transitorio para comprar los DEG y yuanes y pagar mañana. y cuando llegue el desembolso del FMI cancela el AT. El FMI recibe los yuanes y después tiene que salir a comprar DEG entre los países que tienen DEG y les interese tener yuanes en su cartera. Seguramente lo negocien directo con China, pero podría ser cualquier país.

Para los analistas, apelar a pagar con yuanes es "un síntoma del agotamiento" de las reservas, y de que "no hay dólares". En ese marco, algunos analistas advierten que el dólar blue, que el jueves bajó $2 al finalizar en $494, podría verse presionado al alza en los próximos días en la medida que se dilate el cierre de un acuerdo con el FMI y la llegada de un desembolso.

Reservas: BCRA retomó ventas

El Banco Central registró el jueves un saldo neto vendedor de u$s57 millones por su intervención en el mercado único y libre de cambios (MULC), luego de que en la jornada previa había conseguido un resultado positivo de u$s14,5 millones gracias al ingreso de desembolsos del BID por u$s157 millones.

El BCRA registra en junio un saldo neto vendedor de u$s706 millones en el mercado cambiario

De esta manera, la entidad monetaria retomó la postura vendedora que fue la que predominó este mes tras el fin del dólar soja 3, ya que de un total de 17 ruedas solo en 6 logró ser comprador neto desde que terminó ese esquema. Así, el BCRA acumula en la semana ventas netas por u$s154,5 millones, en lo que va de junio suma un rojo de u$s706 millones, y en el año totaliza un resultado negativo de u$s2.829 millones.

El especialista en finanzas y agronegocios Salvador Vitelli, subrayó que "de los años con cepo este es el primer junio que se encuentra vendedor neto y además con reservas internacionales negativas".

El operador Gustavo Quintana comentó que "sin el flujo importante de ingresos esperado, la autoridad monetaria tuvo que volver a utilizar recursos propios para compensar la falta de divisas, y va en camino de aproximarse al resultado negativo registrado en febrero de este año (unos u$s870 millones de ventas netas)

Los agroexportadores aportaron el jueves divisas por u$s12,45 millones, producto de los ingresos de las economías regionales vía dólar agro, mostrando una desaceleración frente a los u$s20,5 millones de la jornada anterior. El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a unos u$s5.385,8 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

Reservas ¿cómo afecta el pago al FMI?

La portavoz de Presidencia Casa de Gobierno, Gabriela Cerruti informó el pago del vencimiento, y destacó así "se cumple con lo que se acordó con el Fondo y al mismo tiempo no se pondrán en riesgo las reservas del BCRA"

Sin embargo, los analistas explicaron que el cumplimiento de ese compromiso impactará en el stock de las reservas brutas, al tiempo que juzgaron que recurrir al uso de yuanes deja es una señal de que "no hay dólares".

El gobierno pagará el vienes vencimientos con el FMI por u$s2.700 millones, y lo hará con DEGs y con yuanes

Al respecto, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores juzgó que "es síntoma de la precariedad y agotamiento que exhiben las reservas reales del BCRA", y acotó que "me gustaría entender si es una cuestión circunstancial o es un método que se va a replicar en los próximos pagos".

En ese sentido, detalló que el total de pagos al FMI y bonistas de la deuda en dólares hasta las PASO alcanza a u$s7.084 millones (contando el de esta semana), y sostuvo que "si usaran dólares quedaría muy expuesto que están usando los depósitos de la gente, entonces encontraron este atajo".

"Probablemente como los pasos para recibir el desembolso seguirán demorándose deberán tener que pagar los próximos compromisos con yuanes", auguró. En Aurum calculan que "del swap con China tiene activado y aún sin ejecutar unos u$s3.000 millones, de los cuales quedarán poco menos de u$s2.000 millones luego de la utilización de parte de estos para compensar el pago al FMI".

A su vez, el analista financiero Christian Buteler retrucó a Cerruti: "los yuanes de libre disponibilidad también forman parte de las reservas del BCRA". Y afirmó que el hecho de "que se le pague al FMI con yuanes no es una señal de lo aceptable que es esa moneda, sino de la crítica situación de las reservas: un mensaje de que hay mucho menos dólares disponibles de lo que se cree".

"Es una señal de que no tenés más dólares, y es preocupante llegar al punto de tener que pagarle al FMI hay que pagarle con yuanes. Creo que el acuerdo está a la vuelta de la esquina, pero ni siquiera en el mientras tanto, pudiste disponer de esos dólares. Marca lo grave de la situación de las reservas", planteó.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, explicó que el pago al FMI "afecta a las reservas brutas, mientras que las netas siguen igual" y opinó que "es adecuado pagar y seguir negociando, porque no le sirve a ninguna parte entrar en atrasos".

Hay pagos con FMI y bonistas de la deuda hasta las PASO por u$s7.084 millones, incluyendo el pago del viernes

Por su parte, el economista Federico Glustein remarcó que con este pago, "las reservas brutas caerán por debajo de u$s30.000 mil millones" al tiempo que indicó que "los yuanes pagan una tasa del 7% por lo que, es más deuda aún para pagar al organismo, lo cual termina demostrando que parte de los recursos recibidos ya se gastaron por un lado y por el otro, que no hay otras fuentes de financiamiento".

Asimismo, un análisis del Grupo Invertir en Bolsa sostuvo que "aun cerrando el acuerdo con el FMI en estos días puede llevar 15 a 20 días la aprobación del directorio" por lo cual incluso pagando con yuanes "las reservas continuarán reflejando caída dado que esas tienen en cuenta el valor de los activos que el BCRA utilizará para el pago, dejando las reservas netas en un nivele cerrando a los -u$s 5.000 millones".

Dólares paralelos: ¿seguirá la calma?

El dólar blue bajó $2 y cerró en $494 mientras que las divisas financieras -Contado con Liquidación y MEP se mantuvieron estables, en un escenario expectante de la definición de la negociación con el FMI.

Al respecto, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI atribuyó la calma a que "el mercado sigue tradeando la expectativa de un giro pro mercado" tras la confirmación de la candidatura de Massa "y de que algún tipo de arreglo habrá con el FMI, y que llegará el desembolso".

No obstante, el especialista dijo que el hecho de haber pagado al FMI a través de yuanes deja en evidencia que "el acuerdo aún no está cerrado, vienen negociando desde abril y todavía no logran conseguir que le adelanten desembolsos"

En ese sentido, la economista Natalia Motyl consideró que el pago de este viernes al FMI "es un acto de buena fe para las negociaciones" con el organismo, pero advirtió que "si los desembolsos no llegan para finales de la semana es de esperarse una mayor aceleración de la dolarización de carteras, lo que podría poner en jaque la tranquilidad en el mercado cambiario".

El dólar blue bajó el jueves $2 y cerró en $494 pero prevén que podría estar presionado en próximos días

Motyl dijo que "hoy no hay nada definido y eso causa intranquilidad en los mercados". Y cree que "el FMI le pide más ajuste en el tipo de cambio que hoy el gobierno no está dispuesto a ceder y eso frena la negociación".

Asimismo, Buteler consideró que "esto es un escenario de tensa calma y en cualquier momento puede haber un salto porque el pago de hoy es una demostración clara de lo mal que están las reservas".

De igual visión, otro broker especuló que "imagino que el acuerdo está lejos porque no debe haber intención de Massa de aceptar las condiciones que plantea el FMI y el staff no debe poder elevar a consideración del board un programa que además de muy light ha fallado en todo lo que se propuso con un gobierno que además no estaría predispuesto a aceptar las medidas necesarias para que el programa sea sostenible".

Así, el experto auguró que los dólares libres -tanto el blue como el financiero que se negocia bilateralmente- "va a empezar a moverse porque está debajo del valor de equilibrio en base a los pesos que andan dando vuelta".

Por su parte, Glustein concordó que "la economía local no da para mucho más y podría haber un salto de las cotizaciones paralelas porque es notoria la falta de dólares en el sistema, luego, si se llega a un acuerdo, habrá una paz transitoria hasta que la nueva necesidad de divisas norteamericanas aceche nuevamente".