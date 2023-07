La montaña rusa del bono estrella de hoy: pasó de perder un 38% a ganar casi un 60% en pocas semanas

Los expertos en temas financieros que se dedican al asesoramiento sostienen que aquel inversor que se defina como conservador o incluso moderado, es decir quien tiene por objetivo mantener o incrementar levemente su patrimonio, sin enfrentar mayores riesgos, encuentra en los bonos o títulos del Estado un refugio ideal para su capital. En tal sentido, se los suele diferenciar de las acciones, pues en líneas generales presentarían una mayor volatilidad en sus precios.

La recomendación también agrega un factor adicional que se basa en que supuestamente los bonos tienen un componente que puede ser muy interesante a partir que en las condiciones de emisión se establece que renta van a pagar a lo largo de su vida y en que momento van a devolver el capital.

También es importante tener en cuenta cuál es el rendimiento del mismo si se decide mantenerlo hasta el vencimiento. En tal sentido, siempre hay que recordar que si cotiza por debajo de su paridad, su rendimiento será menor a la tasa de interés que pagará el emisor y si está por debajo obviamente la superará. Si bien todas estas definiciones son de aplicación global, en el caso de los títulos emitidos por el Estado nacional, existen algunos de ellos que son dignos de mencionar pues parecen ir en contra de todos estos conceptos.

A manera de ejemplo, es interesante observar lo que ha venido sucediendo con uno de los bonos más negociados en el mercado en el último año: el AL30D.

Este título fue parte del canje de bonos efectuado en septiembre de 2020 y salió al mercado con una paridad del 50%, pero desde el momento mismo de su lanzamiento su precio comenzó a declinar de manera sostenida, salvo en algunos períodos donde apenas logró mantener su cotización, pero luego volvió a declinar ante la desconfianza de los inversores. Obviamente, como resultado de ello su rendimiento trepó a niveles cada vez más elevados.

La caída más acentuada, luego de la corrección inicial se registró entre abril y julio del año pasado, meses en los que se acrecentaron las tensiones tanto políticas como económicas en torno a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que derivaron en la salida del ministro Guzmán, el efímero paso por el Ministerio de Economía de Silvina Batakis y la posterior ascensión de Sergio Massa a dicho puesto.

El bono que pasó de perder un 38% a ganar casi un 60% en semanas

Si se compara el precio más bajo de julio de 2022, el derrumbe de la cotización alcanza al 65% y en ese momento la rentabilidad que devengaba si se lo mantenía hasta el vencimiento llegó a superar el 50 por ciento en dólares.

Una vez superada dicha crisis la cotización mostró una recuperación inicial pero luego volvió a los niveles anteriores, tras lo cual comenzó un nuevo rally ascendente que llevó el precio hasta los 32 dólares a principios de febrero de este año, lo cual implica que entre puntas el precio trepó un insólito 87% y el rendimiento se redujo al 36 por ciento.

Pero esta recuperación fue efímera, ya que luego y a lo largo de tres meses nuevamente volvió a caer hasta un piso de 20 centavos, lo cual implicó una nueva caída del orden del 38 por ciento.

Finalmente, a partir de ese momento se inició el ciclo ascendente actual que por estos días lleva su cotización hasta cerca de los 31 dólares, por lo que entre puntas muestra una ganancia de más del 50 por ciento.

No obstante ello, debido a la notable volatilidad que muestra desde su lanzamiento, con esta última suba apenas logra volver a los niveles del primer trimestre del año pasado.

En tal sentido, desde Portfolio Personal Inversiones sostienen que "los Globales anotaron en junio un asombroso mes. El precio promedio ponderado de la deuda en dólares acumuló una suba exponencial de 25,9% en dicho mes, disparándose a los u$s32,38. Puntualmente, representa el avance más marcado que tuvo la deuda soberana en dólares desde su reestructuración".

Este último envión puede tener explicación si se suma una serie de factores que están jugando a su favor. En tal sentido pueden mencionarse entre otros, los avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, incluyendo el pago realizado el pasado viernes, su utilización como cobertura cambiaria y el cierre de las listas para las PASO de agosto, que confirman que los principales candidatos tendrían una clara tendencia "pro mercado".

Sobre este último punto, desde PPI consideran que "el mercado ve a Massa como la figura "market friendly" dentro del oficialismo. En el interín, "su candidatura implica que continuará a cargo del timón del Ministerio de Economía".

"En este sentido", agregan "es evidente que la deuda ´hard dollar´ local tiene el clima internacional a favor. De igual forma, si bien la deuda soberana argentina tiende a replicar la tendencia del exterior, esta marcada reacción está explicada prácticamente en su totalidad por factores locales".

Las expectativas del mercado

Por su parte, los analistas de Consultatio Financial Service consideran que "lo que cambia con Massa candidato no es la perspectiva que inaugurará el próximo gobierno que para los tiempos argentinos sigue siendo lejana, incierta y descontada a una tasa estratosférica. El cambio está en como se dará la transición hacia ella: con Massa, el candidato del gobierno no hará campaña en contra del ministro de economía, al menos por un tiempo".

Es por ello, agregan, que "ordena expectativas de mercado de corto plazo y mejora los términos de la transición presidencial, al menos en estos momentos".

Por su parte, el equipo de Research de IOL Invertironline afirman que "Sí bien hubo noticias que generaron un impacto en la cotización de estos activos, entendemos que, se trata de un rebote lógico, en un contexto en el cual los activos de renta fija se encontraban atrasados, en comparación con el optimismo visto en los activos de renta variable en los últimos meses".