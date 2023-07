Tensión por la negociación con el FMI: se achican los plazos para evitar un impacto en el dólar

Las próximas horas serán clave para saber si la Argentina entrará en una nueva fase de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Los últimos vencimientos de deuda fueron postergados para fin de mes -por un total de u$s2.630 millones-, pero es muy probable que pronto quede claro si el Gobierno podrá refinanciar esos pasivos sin traumas o si -por el contrario- el país ingresa en un atraso con el organismo. Un evento que marcaría un nuevo hito en el vínculo entre la Argentina y el FMI.

"Estamos muy cerquita de ponernos de acuerdo con el FMI", sostuvo el ministro de Economía ayer, lunes, antes del mediodía. No dio ninguna precisión, y el tema estuvo en la agenda del encuentro del equipo económico que él mismo encabezó a las 9 de la mañana en el quinto piso del Palacio de Hacienda.

En las próximas horas, una misión de funcionarios argentinos encabezada por Gabriel Rubinstein viajará a Washington para el tramo final de las negociaciones.

Sergio Massa, a esta altura, prefiere el silencio sobre las diferencias entre las partes para evitar más ruidos en las conversaciones.

Los títulos de la deuda pública cerraron la jornada del lunes con alzas de hasta 2,7% -tal el caso de AL30-, lo que da cuenta de que el mercado financiero prefiere creer en un acuerdo rápido.

El último reporte de la consultora 1816 -una de las más influyentes entre financistas- pone el ojo en los tiempos que demandaría sellar el acuerdo entre las partes. La cuestión es determinante.

Funcionarios de Economía viajan a EE.UU. para acelerar las negociaciones con el FMI.

Acuerdo con el FMI: los tiempos se acortan

Por ahora, el mercado bursátil mantiene la expectativa positiva de un pronto acuerdo, tal como lo planteó Massa públicamente aunque sin dar ninguna precisión.

Eso sí: hay un hecho puntual para creer que el pacto con el Fondo debería sellarse en las próximas horas, si es que el Gobierno quiere evitar caer en atrasos con el organismo, algo que podría impactar de manera negativa en los mercados.

El último informe de 1816 pone la cuestión en primera plana.

Salvo una única excepción, el tiempo transcurrido entre la firma de un acuerdo con el staff y la aprobación definitiva del Directorio del Fondo Monetario fue históricamente de 19 días en promedio.

Eso significa, ni más ni menos, que si se cumple el ritmo histórico entre ambas aprobaciones (la del staff primero y luego la de los directores), entonces habría tiempo hasta este miércoles para rubricar el acuerdo con la línea técnica del organismo.

En caso de que no se llegue, entonces se atravesaría la barrera del fin de mes para que Argentina pague en tiempo y forma los tres vencimientos de este mes, que se consolidaron en una única operación para el 31 de julio.

FMI: Argentina llega a la mesa de negociación con metas incumplidas y en período electoral.

Una vez sola se tardó menos que el promedio de 19 días: fue en julio de 2019, cuando entre ambas firmas se demoraron apenas siete jornadas.

No es que ahora no pueda suceder lo mismo; en rigor nadie lo sabe. La cuestión es que la actual incertidumbre por el resultado de las negociaciones no podría extenderse un par de semanas adicionales, sin que antes haya nuevas tensiones en el mercado cambiario.

Es justo lo que, por todas las vías, busca evitar Massa. Una disparada de los dólares alternativos tendría un impacto automático en la inflación. De hecho, fue lo que ocurrió en cada una de las corridas cambiarias.

En la última, durante marzo pasado, cuando los dólares financieros saltaron a $490-$495, la inflación trepó al máximo nivel del año (8,4% en abril) y desde entonces se mantuvo arriba del 7%.

China, ¿prestamista de última instancia?

En las últimas jornadas, una versión dio cuenta de que China podría cubrir los vencimientos de Argentina con el FMI en caso de que se siga demorando el acuerdo en Washington.

No hubo ninguna información al respecto, pero el propio informe de la consultora 1816 trajo a colación un antiguo tuit del vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, dando cuenta de que el pacto con China por el swap de monedas no requería de un acuerdo con el Fondo. Es decir, que esa operación no se caería en caso de que se interrumpiera el vínculo entre Argentina y el organismo.

¿Argentina podría recibir el auxilio de China para pagar al FMI con yuanes otra vez?

"La actual renovación del Swap es x los 2 tramos 70.000 + 60.000. Tiene una duración de 3 años y no está condicionado a tener un Acuerdo con el FMI", dice el tuit de Carrera del 7 de agosto de 2020, rescatado ahora por la consultora financiera.

¿Llegarán a tiempo el Fondo y la Argentina? Los conocedores de los vericuetos en el mundillo de los organismos coinciden en que en Washington son expertos en los manejos políticos.

La pregunta que se hacen incluso dentro mismo del Gobierno es si, efectivamente, resulta posible firmar el acuerdo en las próximas horas.

Una posibilidad hasta ahora no explorada refiera a que el Fondo Monetario tiene en su menú la posibilidad de aplicar un "stand still", que no es otra cosa que una suspensión acordada del acuerdo, con el compromiso de efectuar un "rollover" de los vencimientos a cambio de que el país deudor no caiga en default. Mientras tanto, se siguen acumulando los intereses de la deuda.

Esta posibilidad puede ser clave ante lo que se viene.