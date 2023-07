El "As de Espadas" que prepara Massa si el FMI no aprueba un nuevo acuerdo con Argentina antes de las PASO

A casi un mes de las PASO, se achica el margen para que el Banco Central encuentre la forma de acumular reservas internacionales o no perderlas

A medida que se acercan las PASO presidenciales del próximo 13 de agosto, este julio se presenta cada vez más como el mes definitorio para que el BCRA trate de la forma que sea de acumular reservas internacionales o no perderlas. La intención es usar parte de las mismas para hacer frente a los vencimientos que deuda que restan hasta la llegada de esas primarias.

Estos suman unos 6.000 millones de dólares y además se sumará una importante demanda de dólares para el turismo que estacionalmente se produce en esta etapa del año por las vacaciones de julio.

El dato positivo es que el BCRA terminó ayer la primera rueda de la semana con compras netas por unos 37 millones de dólares pero en la rueda de yuanes el BCRA realizó con ventas equivalentes a unos 109 millones de dólares por lo que su intervención cambiaria se reflejó en ventas netas por unos 72 millones de dólares.

En lo que va de julio las ventas netas llegan a unos 412 millones de dólares y las intervenciones en el mercado único oficial libre de cambios (MULC) muestran ventas netas que llegan a los 3.480 millones de dólares. En tanto que el dólar agro registró un total de liquidaciones por unos 5.490 millones de dólares desde el 10 de abril con un mercado cambiario en calma pero a la espera de definiciones.

Las tres fechas clave para la economía

En ese aspecto las tres fechas más importantes del mes en materia económica que sigue el mercado financiero local y también los analistas de Wall Street son el 13 de julio que se conocerá la inflación de junio que podría estar entre el 6,8 y el 7,2% mensual, el 26 de julio que la Reserva Federal decide si aumentará o no la tasa de interés de corto plazo en los Estados Unidos y el 31 de julio la fecha límite para que el gobierno pague los vencimientos de deuda de este mes al FMI.

Esta última fecha es tal vez la más importante para el ministro de Economía, Sergio Massa, que intenta tratar de cerrar el nuevo acuerdo con el FMI antes de las PASO para conseguir los desembolsos adelantados del FMI por unos 10.800 millones de dólares para poder pagar los vencimientos de deuda con el organismo de junio hasta fin de año.

En el caso extremo de no poder cerrar esa renegociación con el FMI de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional desde la semana pasada comenzó a correr un rumor en Wall Street y en los pasillos del FMI en Washington que por ahora no fue desmentida por el gobierno. En esa dirección va una carta que se conoció la semana pasada. La misma fue enviada al board del FMI por uno de los directores del organismo.

En ella, Zhengxim Zhang advirtió que de no aprobarse el acuerdo con Argentina, el país asiático autorizaría a usar el swap de yuanes para abonar todos los vencimientos de la Argentina con el FMI por lo menos por este año. Esto habría provocado una especie de crisis interna dentro del organismo que fue informada al gobierno por el representante del Cono Sur en el FMI, el argentino Sergio Chodos.

¿Aumenta el monto operativo del swap con China?

Al parecer y de acuerdo a algunas versiones que corrieron en el mercado financiero local y en Wall Street no hay que descartar la alternativa que el gobierno argentino decida aumentar el monto operativo del swap con China.

En este caso se habla que podría utilizar parte de esos yuanes para cancelar la deuda con el FMI de acá hasta fin de año y la posibilidad que en caso que se complique la renegociación el gobierno decida directamente cambiar al FMI por el gobierno de China como acreedor con todas las implicancias políticas y económicas que ello podría generar y probablemente pagar una tasa de interés más alta que la que paga al FMI.

En ese sentido, hay que recordar que 3 de junio pasado el ministro de Economía Sergio Massa y el presidente del BCRA visitaron China y renovaron por 3 años el swap con ese país por unos 130.000 millones de yuanes equivalentes a unos 21.000 millones de dólares y además iniciaron las gestiones para la ampliación del mismo por otros 35.000 millones de yuanes o el equivalente a unos 5.000 millones de dólares.

¿Qué hará Massa si no hay acuerdo con el FMI antes de las PASO?

Quiénes están a cargo del staff técnico

Con respecto a la demora en la firma de un nuevo acuerdo y modificación de las metas con el FMI, el periodista Marcelo Bonelli adelantó el viernes pasado que el staff técnico a cargo del venezolano Luis Cubeddu y el economista chileno Rodrigo "Rocky" Valdez no están de acuerdo en firmar cualquier cosa a favor de la Argentina en las actuales condiciones y con una elección presidencial muy próxima.

Ambos son los responsables de evaluar las metas fiscales, monetarias, cambiarias y de acumulación de reservas internacionales y no quieren terminar de bibliotecarios en la sede de Washington o directamente ser echados como ocurrió con la mayoría de funcionarios que se encargaron de monitorear a la Argentina.

Los últimos ejemplos son el italiano Roberto Caldarelli que fue reemplazado en el 31 de noviembre de 2.019 por Luis Cubeddu y el mexicano Alejandro Werner, el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, que fue jubilado el 31 de agosto de 2021. Los dos funcionarios cayeron en desgracia luego del fracaso del acuerdo firmado en junio de 2.018 por el FMI con el gobierno de Mauricio Macri que tuvo que renegociar luego el ex ministro Martín Guzman en el 2.021 y que ahora debe renegociar Sergio Massa.

Tanto Cubeddu como Valdez están apoyados por varios directores dentro del FMI considerados los más duros o "halcones".Estos son el representante de Japón Jun Mizuguchi, el director por Suiza Marcel Peter y la representante de Inglaterra Shona Riach. Por el lado de las llamadas "palomas" o más blandos están la directora por los EEUU Elizabeth Shortino y el representante de Brasil Alfonso Bevilaqua que se paso de bando en los últimos días por la presión del presidente Luis Lula Da Silva para que apruebe el acuerdo.

Acuerdo con el FMI: los escenarios posibles

Una de las alternativas de los funcionarios del FMI sería una especie de "préstamo puente" por unos 6.000 millones de dólares para pagar los vencimientos que operan hasta después de las PASO para luego poder hablar con los candidatos que podrían llegar a ser presidente desde el 10 de diciembre próximo.

Con respecto a la fecha límite para pagar al FMI los vencimientos de este mes, de acuerdo a la opinión del analista Salvador Di Stefano la Argentina no lograría el acuerdo con el FMI antes de las elecciones PASO. "No está en agenda del FMI hasta el día 15 de julio, y el 16 salen de vacaciones hasta agosto" explicó el especialista a iProfesional.

Una de las alternativas del FMI sería una especie de "préstamo puente" por unos u$s6.000 millones para pagar los vencimientos hasta después de las PASO

Según Di Stefano las diferencias persisten y el tema no está en agenda del directorio del FMI y afirma que nadie va a interrumpir las vacaciones en el FMI por el caso argentino y que es resulta extraña la idea de hacer una alianza con Egipto el otro gran deudor del FMI junto con Argentina.

"Parece que alguien en el quiere volver a los 80, cuando se habló de un club de deudores entre Argentina, Brasil y México, club que los propios organismos financieros internacionales diluyeron con propuestas más edulcoradas. Por supuesto, Argentina nunca fue beneficiada, en cambio México y Brasil sí tuvieron mayores beneficios" agregó el especialista financiero quien descarta la idea de cambiar deuda con el FMI por deuda con China porque la tasa de interés que cobra el gobierno asiático es mucho mayor que la que se le paga al FMI.

Las reservas siguen en caída libre

En ese aspecto hay que mencionar que las reservas internacionales brutas siguieron cayendo y totalizaron los 26.400 millones de dólares. En lo que va del año cayeron unos 17.000 millones de dólares. En tanto que las reservas internacionales netas(RIN) serían negativas en unos 5.600 millones de dólares. Esta semana seguirán las negociaciones entre el equipo económico y los técnicos del FMI, con la intención de cerrar un acuerdo hasta fin de año que reemplace al programa de Facilidades Extendidas. Un acuerdo definitivo está demorado dadas las diferencias entre las partes.

"El Fondo continúa insistiendo con la necesidad de llevar adelante medidas de austeridad, en tanto que el ministro Massa no está dispuesto a poner en juego la actividad económica. Argentina pide fondos adicionales, más los reembolsos estipulados. La política fiscal es otro de los temas en discusión" menciona el último informe de la consultora Research For Traders .

Desde iProfesional se viene adelantando desde hace más de dos semanas que las autoridades del FMI solicitan: una devaluación del peso frente al dólar en el mercado oficial por lo menos de un 30 % independientemente de la unificación del mercado cambiario, una reducción del déficit fiscal primario, un nuevo freno a la emisión monetaria del BCRA para financiar ese déficit y un mayor compromiso para la acumulación de reservas internas netas (RIN) del BCRA.

Todos estos pedidos se derivan de la certeza de que el gobierno argentino no cumplió con ninguna de las metas cuantitativas comprometidas en el acuerdo con el FMI del último trimestre del año pasado y tampoco las del primer semestre de este año.

Lo cierto es que por el momento desde el gobierno no explican la o las razones por las cuales en los últimos días el cierre del nuevo acuerdo para recalibrar las metas con el staff del FMI se ha demorado. El organismo por ahora no liberó el adelanto de unos 10.800 millones de dólares para pagar los vencimientos desde junio hasta fin de año. Esta situación generará un grave problema porque el BCRA no cuenta con las reservas líquidas netas (RIN) suficientes para pagar esos vencimientos.