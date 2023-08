Cuál es el mejor y más confiable broker de Argentina

Al momento de invertir dinero suelen surgir algunos interrogantes cómo, por ejemplo, cuál es el mejor bróker, cuáles son las comisiones que cobran, qué servicios ofrecen, entre otros.

¿Qué broker es confiable en Argentina?

Todos los brokers regulados por la Comisión Nacional de Valores son confiables, ya que han pasado por un estricto control que garantiza el cumplimiento de todas las normas de seguridad necesarias para proteger a los inversores.

Sin embargo, Bolsa y Mercados Argentinos, mejor conocido como BYMA, suele elaborar un ranking con los "mejores brokers" según criterios objetivos como el volumen de dinero facturado.

Por ejemplo, el último ranking elaborado por este organismo en renta fija posicionó en primer lugar a Allaria S.A., seguido de Galicia Securities S.A.U y PP Inversiones S.A. El mismo se realizó en pesos según los brokers que más operaron esta clase de activo.

¿Cuál es el mejor broker para invertir?

Como tal no existe un "mejor bróker" para invertir, ya que, además de ser una cuestión personal (como la comodidad de la interfaz para operar) dependerá de tus expectativas, conocimientos, etc. Por ejemplo, algunos brokers cobran comisiones extremadamente bajas e incluso nulas para algunas operaciones.

En este sentido, si bien son una opción "atractiva", ya que el costo en el que se incurre es significativamente más bajo, el asesoramiento al inversor e involucramiento en brindar un excelente servicio suele ser más bajo.

¿Qué es mejor Balanz o Bull Market?

Tanto Balanz como Bull Market son dos de los brokers más conocidos en todo el país. En este sentido, es muy difícil cuál de los dos es mejor, ya que, como mencionamos anteriormente, existen algunas cuestiones personales que influyen entre un producto o servicio y otro.

Tanto Balanz como Bull Market son dos de los brokers más importantes del país

Sin embargo, es de público conocimiento que las comisiones de Balanz suelen ser mayores que las de Bull Market. Sin embargo, por lo general, Balanz compensa su mayor costo con una atención al cliente personalizada.

¿Cuál es la mejor plataforma de trading para principiantes?

Dependiendo del tipo de activo con el que operes será la mejor plataforma para escoger. Sin embargo, a rasgos generales, si sos principiante deberás tener en cuenta los siguientes aspectos (independientemente del activo que piense utilizar):

Cuenta demo: es de vital importancia que la plataforma en la que te registres cuente con esta modalidad. Esto se debe a que, gracias a esta función, podrás implementar tus estrategias sin arriesgar tu dinero

es de vital importancia que la plataforma en la que te registres cuente con esta modalidad. Esto se debe a que, gracias a esta función, podrás implementar tus estrategias sin arriesgar tu dinero Asesoramiento: al ser principiante, contar con el asesoramiento de expertos puede ser de vital importancia y marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso

al ser principiante, contar con el asesoramiento de expertos puede ser de vital importancia y marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso Cursos: algunas plataformas suelen brindar cursos a sus clientes. De esta forma, junto con la cuenta demo, podrás aprende nuevas estrategias de trading e implementarlas sin correr riesgos

algunas plataformas suelen brindar cursos a sus clientes. De esta forma, junto con la cuenta demo, podrás aprende nuevas estrategias de trading e implementarlas sin correr riesgos Copy trading: otra de las funciones necesarias para principiantes es el copytrading. Dicha herramienta te permite "copiar" los movimientos de traders con una mayor experiencia y trayectoria. Al utilizarla, parte de las ganancias obtenidas (en el caso de que la operación realizada haya obtenido un beneficio) los recibe el trader por utilizar su estrategia, generando una "relación ganar-ganar". Además, podés ver los diferentes traders, sus últimas operaciones, records históricos, entre otras opciones.

Cabe aclarar que existen otros criterios adicionales a la hora de seleccionar una plataforma de trading como, por ejemplo, las comisiones, las cuales, al realizar muchas operaciones seguidas, impactan de forma directa en la rentabilidad. Sin embargo, si sos un trader novato, los aspectos mencionados previamente tienen un "mayor peso" con respecto a este.

¿Cómo puedo invertir mi dinero y generar ganancias?

En el caso que tomes la decisión de invertir dinero con el objetivo de obtener ganancias es importante de forma previa que te asesores sobre qué tipo de inversor sos según tu tolerancia al riesgo (conservador, moderado o agresivo). En este sentido, los brokers suelen hacerte un "test del inversor", el cual es de vital importancia que lo resuelvas con tranquilidad y a conciencia.

El test del inversor te permite conocer tu perfil de riesgo

Una vez que tengas en cuenta tu perfil como inversor, también es recomendable que cuentes, al menos al principio, con el asesoramiento de un asesor calificado. Cabe recordar que, en la mayoría de los casos, contar con un asesor personal no representa un costo extra, ya que la ganancia de estos es dividirse la comisión que te cobran por operación con el bróker.

Es decir, si el bróker ganaba $2000 cada $100.000 que invertías, ahora ganará $1000, ya que los otros $1000 van para el asesor. En el caso que no cuentes con asesor, el bróker se seguirá llevando los $2000, por lo que el que no cuentes con un asesor solo "beneficiará" al bróker, pero no te representará ninguna diferencia.

Tomando en cuenta estos parámetros, podríamos afirmar que la caución y los fondos comunes de inversión "money market" son los más seguros, ideales para inversores conservadores y/o primerizos. Con un poco más de riesgo, se encuentran las obligaciones negociables, los fondos comunes de inversión mixtos y las acciones de primer nivel.

Finalmente, para aquellos que están dispuestos a asumir grandes dosis de riesgos con el potencial de obtener grandes beneficios se encuentran las acciones, los bonos emitidos por el gobierno, entre otros.

Además, una de las operaciones más realizas por este tipo de inversores es el trading de corto plazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en estos casos, la posibilidad de perder todo el dinero se incrementa considerablemente.