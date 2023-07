Qué escenarios económicos estudian los expertos ante el supuesto acuerdo con el FMI

El dólar blue cerró este martes sin cambios a $520 en las cuevas del microcentro porteño. Finalmente, el Gobierno y el FMI habrían llegado a un principio de acuerdo, pero siguen negociando e intentando cerrar un waiver que destrabe el desembolso de u$s4.000 millones antes del vencimiento por u$s2.600 millones el próximo 31 de julio.

Dados los largos tiempos del Directorio del FMI para "oficializar" decisiones y para evitar entrar en atrasos, el equipo económico que conduce Sergio Massa apuesta por un "acuerdo político" que debería estar cerrado antes del próximo viernes y ni un segundo más tarde. Caso contrario, el gobierno nacional deberá utilizar todo su ingenio contable y parte de los yuanes para afrontar los vencimientos con el Fondo.

De esta manera, fuentes de mercado precisaron a iProfesional que el Gobierno contaría con alrededor de u$s500 millones disponibles (en forma líquida), a lo cual se le podría sumar un monto adicional de u$s2.000 millones en el caso utilizar los Repo de los Treasuries en cartera y de u$s1.600 millones de yuanes.

Además, podría activar el segundo tramo del swap con China por u$s4.830 millones, que aún no está cerrado. Pero el uso de esta liquidez para pagar al FMI dejaría al BCRA sin herramientas para transitar los meses que restan de gestión, con lo que no tendría "poder de fuego" para intervenir a los dólares financieros, quedando a merced de cualquier salto brusco cambiario.

La semana pasada, el blue rompió la barrera de los $520

Los escenarios que estudia el mercado

Desde Cohen señalaron que las reservas internacionales netas se tornan cada vez más negativas, constituyendo así la mayor amenaza para el plan del gobierno de alcanzar las elecciones sin un salto cambiario.

"Aunque no esperamos más que un acuerdo para evitar el default con el FMI, la ausencia de novedades respecto a dicho acuerdo no hace más que empeorar el panorama. Esta es una situación más que frágil, especialmente cuando no hay novedades concretas en cuanto al acuerdo con el FMI y todavía resta pagarle u$s3.600 millones antes de las PASO", precisaron.

Por su parte, el economista Salvador Di Stefano apuntó que el mercado se había llenado de rumores, que se pasaba el acuerdo post paso, que se le pagaba con yuanes al FMI, que se negociaba con Egipto, un frente común contra el FMI, pero nada de esto va a ocurrir.

"Todo se encamina a un acuerdo con el FMI, pedido de perdón, y renegociación de metas para los próximos meses, con supervisión del acuerdo luego del período electoral. El desembolso sería de u$s8.500 millones. La delegación argentina viajaría esta semana y el acuerdo se cerraría el viernes", expresó el economista.

Lo que impulsó el (supuesto) acuerdo con el FMI

Para Portfolio Personal Inversiones, producto de la escalada del dólar contado con liquidación, que trepó de $524,4 a $540 entre miércoles y viernes, el ministro (Massa) aceleró la negociación con el FMI.

"Siguen siendo una incógnita las cesiones de Argentina en un acuerdo que hace tiempo dejó de ser ancla y en el que se incumplieron las tres metas del segundo trimestre. Asimismo, dado que el fondo liberaría algún desembolso, no se sabe si sería el demorado de junio de US$4.064 millones o si incluso habría algún anticipo parcial de los de septiembre y diciembre (cada uno de u$s3.386 millones)", expresaron.

El mercado está descontando que finalmente el organismo monetario y el Palacio de Hacienda acerquen posiciones

De acuerdo al broker, el escenario más probable es el desembolso de junio; en segundo lugar, el de junio y septiembre; y, por último, los tres desembolsos juntos. De esta forma, a fin de mes el país haría los tres pagos de capital del Stand By por u$s2.675 millones, el 1 de agosto los intereses por u$s764 millones y en esos días llegaría el desembolso de junio por u$s4.064 millones, dejando un neto de u$s624 millones.

"El Fondo desembolsa para pagarse a sí mismo, pero las reservas netas prácticamente no suben ni mucho menos aumenta la capacidad de intervención del BCRA en ningún mercado. Lo que se busca es evitar el escenario disruptivo que podría implicar entrar en atrasos de corto plazo (short term arrears) en el período electoral", concluyeron.

Cuál es el precio del dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $520 para la venta y a $515 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció a $527,28; mientras que el MEP se ofreció a $487,52.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cerró a $280,59, con una suba de $0,27 respecto de ayer

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de $0,90 respecto al cierre previo, en $267,65.

De acuerdo al cierre minorista de hoy, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $364,77 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $462,97.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $491,03, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $561,18.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: