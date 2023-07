Dólar blue, ¿llegó a un nuevo piso?: esto prevén analistas para las próximas semanas

Tras dos meses de relativa calma, el dólar blue se despertó en la última semana, quebró la barrera psicológica de $500 por primera vez en el año, y cerró el viernes a un valor récord de $522, con lo cual registró un salto semanal de $30.

Pese a que inició esta semana con una leve caída (que dejó la cotización de la divisa en $520), los analistas prevén que la presión alcista continuará. En tanto, las divisas financieras, el Contado con Liquidación y el MEP, también exhibieron una firme tendencia ascendente.

La disparada del dólar informal se dio en un escenario de demora en la renegociación con el FMI, y un mayor deterioro de las reservas internacionales por el impacto del pago de cupones de bonos Bonares y Globales emitidos durante el canje de deuda de 2020 por unos u$s1.000 millones, y ante la sangría diaria de divisas del Banco Central para abastecer la demanda.

Las reservas netas negativas rondan los u$s7.600 millones, según los últimos cálculos privados, y podrían hundirse hasta superar los -u$s10.000 millones en las próximas semanas. Y es que hasta las PASO hay que pagar vencimientos con el organismo internacional por u$s3.400 millones, entre los u$s2.660 millones que operan en julio y fueron pospuestos hasta fin de mes, y otro por u$s736 millones que hay el 1 de agosto, y que no puede ser aplazado por tratarse de un pago de intereses.

Por eso el foco del mercado está puesto en la negociación con el FMI y si el organismo girará antes de esa fecha el desembolso de los u$s4.000 millones que estaban previsto en junio. El tiempo apremia porque una vez que se cierra el acuerdo técnico el directorio del organismo suele tardar entre 10 y 15 días en aprobarlo formalmente.

Así, si no se logra llegar a tiempo con el acuerdo, crece más la probabilidad de que el gobierno pague los vencimientos de fin de mes con el FMI con yuanes. Pero, en ese caso, los analistas advierten que le restará poder de fuego al BCRA para intervenir en el mercado cambiario y mantener contenidos a los dólares financieros.

Dólar blue: las causas del nuevo récord

El dólar blue cerró el viernes a $522, aunque durante la jornada tocó un máximo de $525 en la city porteña. Así, el dólar informal trepó en la semana $30, en lo que va de julio se encareció $28, y en el año escala $176. Sin embargo, en algunas zonas del interior del pais llegó a cotizar a $528, antes de cerrar este martes en los 520 pesos (valor que parece ser el nuevo piso para la divisa estadounidense).

Consultado por las razones del salto semanal, el analista financiero Christian Buteler afirmó que "hay muchos motivos desde la dolarización habitual previa a las elecciones, la emisión monetaria que sigue sin freno, dado que hubo nueva asistencia del BCRA al Tesoro, y la demora en el acuerdo con el FMI",, y recalcó que por esas causas "las divisas financieras esta semana también se movieron bastante".

El especialista juzgó que el factor que más inicidió en la semana fue la indefinición de la negociación con el FMI : "la aceleración de los dólares libres se dio cuando el mercado empieza a ver que capaz no hay acuerdo, y se van a tener que usar reservas para pagar".

De igual diagnóstico, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, planteó que el "incremento de la demanda por dolarización ante la incertidumbre del escenario electoral sumado a las preocupaciones sobre las negociaciones con el FMI están alimentando esta suba". Y recalcó que "el BCRA con reservas netas que perforaron los -7.000 millones se va quedando con menos poder de fuego y la demanda crece"

Para la economista Natalia Moptyl, "el principal factor es la inflación, con el costo de vida acumulado hasta junio debe estar en $520" aunque sostuvo que "la falta de certidumbre con respecto a la negociación con el FMI agudizó la crisis de confianza en el mercado cambiario en un contexto de caída de dólares de respaldo en el BCRA".

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores evaluó que la disparada del blue "pudo haber estado influida por algún grado de dolarización preelectoral más teniendo en cuenta que vencían plazos fijos que si se renovaban iban a caer post PASO, el ruido por las crecientes dificultades que asoman en la relación con el FMI, la emisión monetaria que sigue siendo fuerte, y la persistente caída de las reservas, con las netas bajando en el año ya casi u$S15.000 millones".

Para el economista, Federico Glustein hay un combo de factores: "la falta de dólares es notoria, las reservas netas son negativas, por ende hay fuerte venta de yuanes, y sumado a eso, todavía no hay acuerdo con el FMI con su giro de dólares correspondiente, eso motiva a refugiarse y salir a buscar de cualquier forma dólares, por eso subieron las divisas financieras también subieron".

Dólar Blue:¿movimiento lógico o inicio de una corrida?

Buteler consideró que, a un mes de las PASO, "empezamos a ver esa dolarización que siempre sucede en las elecciones, en el tiempo es lógico, el que está un poco retrasado en su accionar es el gobierno, que tiene que evitar los saltos bruscos".

"Que suba a razón de $1o $2 por día, unos $6 o $7 por semana es normal. Creo que hay un movimiento que esta semana dejó de ser natural y enciende las luces amarillas,y hay que hace el gobierno con su intervención a los efectos de evitar los saltos bruscos, que son los que provocan los dolores de cabeza con la aceleración de la inflación, la salida de depósitos", alegó.

En este marco, Buteler dijo que "si bien el dólar blue subió bastante en una semana , está un valor razonable (dada la inflación), no es un precio exorbitante". Pero enfatizó que "lo importante es que no siga acelerando a esta velocidad, no que se quede estable, sino que baje el ritmo de la suba".

Por su parte, el analista Gustavo Ber argumentó que "en el actual contexto político-económico, que incluye una aún elevada nominalidad, creo resulta previsible un reacomodamiento, ya que en caso de plancharlo no se hace más que retroalimentar la demanda por cobertura dado que queda barato en un momentos de escasez de divisas".

Asimismo, Glustein juzgó que "más allá de ser un reacomodamiento lógico dado que se mantuvo quieto por semanas, hay una sobrerreacción al contexto". Para Reschini, el movimiento "no es ilógico, es normal que esté bastante pegado al CCL".

Dólar blue: ¿alcanzó un nuevo piso, a cuánto puede estar a fin de mes ?

Motyl opinó que , "$520 es el nuevo piso del blue, y no va a retroceder aunque se anuncie un acuerdo con el FMI, porque el dólar informal siempre ajusta con la inflación".

"El rango del blue está entre $520 y $540. Creo que tocará los $540 y luego puede bajar. Y para agosto, de cara a las PASO, llegará a $550 en caso de no cerrarse el acuerdo con el FMI", auguró.

La consultora FMyA sostuvo que el alza del blue es "por cobertura electoral, por que seguirá presionado, pero no lo vemos en niveles de crisis ($700)".

Para Ber, el dólar blue podría "continuar el deslizamiento hacia la zona de $550, en busca de ir acompañando a la inflación. A su criterio, el valor de "$ 550 podrían ser una referencia conservadora a fin de mes considerando la etapa preelectoral, y dado el atraso que venía acumulando".

Glustein estimó que el dólar blue a fin de mes "es probable que pueda tocar los $540" pero pronosticó que "si antes de fin de mes no hay acuerdo con el FMI es ´posible que salten las cotizaciones generales y el blue podría exhibir un fuerte alza".

Dólar CCL ¿seguirá subiendo?

El dólar Contado con liquidación (CCL) cerró el viernes a $540,39 mientras que el MEP terminó en $485,31. Ber sostuvo que el CCL tiene recorrido alcista dado que "su valor teórico en función del stock de pesos que hay actualmente en la economía ronda actualmente los $580".Ese es un parámetro que suele tomar los economistas para calcular hasta que valor potencial podría llegar.

"Los dólares financieros también seguirán al alza, aunque amortiguados en su dinámica" y cree que habrá "crecientes intervenciones para ir regulando su ritmo buscando evitar sobresaltos", vaticinó.

Por su parte, Reschini manifestó también calculó que "el CCL según el modelo de crecimiento de stock de pesos estaría alrededor de $580 y las versiones libres de este tipo de cambio por estas horas rondan los $540".

"De todos modos es difícil establecer a qué valor podría llegar en un escenario tan delicado, habrá que ver cómo reacciona el gobierno y si la demanda logra o no torcerle el brazo", acotó Reschini. En ese sentido, Reschini dijo que el gobierno "puede intensificar la intervención (en los dólares financieros)" lo que, por arbitraje, presiona también a la baja al blue, y especuló con "más restricciones".

Reservas: bajo tensión

En este escenario de recalentamiento de los dólares paralelos, el BCRA continuó perdiendo reservas diariamente en el mercado cambiario ante una escasa oferta de divisas del agro y una demanda privada que se mantiene relativamente sólida. Y en ese contexto el gobierno sigue utilizando la asistencia financiera china para hacer frente a diversos pagos.

Así, el Banco Central tuvo el viernes saldo comprador de u$s 49 millones, pero la entidad participó en la jornada con una venta en yuanes de 1.056 millones, lo que implica un monto récord.

Consolidando los saldos en ambas monedas, el BCRA terminó la rueda con ventas netas por u$s 99 millones, con lo cual extiendo la racha vendedora por cartorce jornadas consecutivas. Y acumuló en la última semana un resultado negativo superior a los u$s 460 millones.

El operador de Pr Cambios, Gustavo Quintana subrayó que "queda claro que la masa crítica de reservas oficiales han obligado al BCRA a alterar su estrategia de regulación, echando mano a un recurso impensado hace unos meses como es la utilización de los recursos provenientes del acuerdo con China, algo que no despeja las dudas en el mercado sobre cómo será el resultado final para las reservas internacionales cuando deban reintegrarse esas divisas a la finalización del swap activado".

La entidad monetaria acumula en lo que va de julio ventas netas (entre dólares y yuanes) de u$s953 millones, y en el año suma un rojo de u$s4.020 millones.

Al respecto, el especialista en finanzas y agronegocios Salvador Vitelli remarcó que "julio, va camino a ser peor incluso que julio de 2022 ( cuando se produjo la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmá)" y auguró que hacia adelante el panorama "no es alentador".

Los agroexportadores aportaron el viernes divisas por u$s9,7 millones, el volumen más bajo de la semana. El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a u$s5.561 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3.

En este contexto, Vitelli contó que el viernes resurgieron fuerte los rumores sobre la implementación inminente de un dólar soja 4.

Además, la consultora Anker aludió que "se comentan en el mercado la alternativa de un impuesto que encarezca las importaciones, y nuevas regulaciones cambiarias".

El grupo Invertir en Bolsa (IEB) sostuvo que "la dilación del acuerdo con el FMI sumada a la racha vendedora del BCRA en el MULC pone una importante presión sobre las reservas, la cual no se disipará a medida que nos acercamos a las PASO, y la dolarización cobra más fuerza", y proyectaron que "si restamos los vencimientos de capital e intereses (que hay que pagar al FMI el 31 de julio y el 1 de agosto), las reservas netas se ubicarían en -10.000 millones".