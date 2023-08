El fenómeno Taylor Swift ya trasciende el show business: por qué ahora es elogiado hasta por la Reserva Federal

La cantante Taylor Swift es una de las artistas más exitosas y aclamadas de la música pop actual. Su talento, versatilidad y carisma la han convertido en una estrella mundial que ha vendido más de 200 millones de discos y ha ganado 11 premios Grammy. Su impacto en la economía de las ciudades en las que ha aterrizado con su primer tour mundial en cinco años ha sido tan significativo que ha sido citada en un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Su último álbum, Midnights, ha sido un rotundo éxito de crítica y público, y ha generado varios singles que han liderado las listas de todo el mundo. De hecho, la cantante no para de romper récords, ya que tras el relanzamiento de su disco "Speak Now (Taylor’s Version)", se convirtió en la artista mujer con más discos que llegaron al número 1 en el ranking de Billboard a lo más escuchado.

Para celebrar su trayectoria musical y compartir su arte con sus fans, Taylor Swift viene desarrollando una gira mundial llamada The Eras Tour, que recorrerá más de 50 ciudades desde agosto de 2023 hasta el 17 de agosto de 2024.

Como parte de la gira, Taylor Swift viene a la Argentina y dará dos shows en la cancha de River el 9 y 10 de noviembre. Los precios de las localidades van desde 16 mil pesos (con visión restringida) hasta 75mil pesos, siempre más cargo de servicio.

En tanto que si se opta, por ejemplo, por el Paquete Karma Is My Boyfriend, que incluye "early entrance" al sector antes que los tickets normales de Campo Delantero General, merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift: Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour, Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show, Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego. Todo por $175.000 por persona.

El impacto económico de su paso por cada ciudad

La gira The Eras Tour de Taylor Swift ha llenado más que los bolsillos de la cantante estadounidense de 33 años. Su impacto en la economía es tan significativo que ha sido citada en un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La cantante Taylor Swift es una de las artistas más exitosas y aclamadas de la música pop actual

El último Libro Beige del banco central de EE.UU. -un documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales regionales estadounidenses- explica que los conciertos de la estrella de pop han disparado los ingresos por turismo en localidades como Filadelfia, donde Swift presentó su espectáculo de más de tres horas en mayo.

En concreto, la Fed asegura que, en ese mes, los ingresos hoteleros de la ciudad más grande del estado de Pensilvania han sido los más sólidos desde el inicio de la pandemia del Covid-19, gracias a la afluencia de los Swifties -como han sido bautizados los fanáticos de Taylor Swift-. Así, las tres presentaciones de la intérprete de Cruel Summer en el Lincoln Financial Field, ante casi 68.000 espectadores en cada cita, aplicaron una reanimación cardiopulmonar a la lenta recuperación del turismo en la región, provocando un mini boom hotelero.

Según los datos de la empresa STR y Visit Philadelphia, se reservaron un 95% de las 14.112 habitaciones de hotel disponibles en el centro de Filadelfia, cuyas tarifas partían en promedio de los 447 dólares por noche. Una ocupación no vista desde mayo de 2019, por el Día de la Conmemoración de los Caídos (Memorial Day).

La avalancha de fanáticos vestidos con brillantes y botas de vaquero se ha replicado en otras ciudades de EE.UU, convirtiendo a Taylor Swift -y a la que podría ser la gira más taquillera de la historia- en un fenómeno tanto cultural como económico. Cuando Swift aterrizó en Cincinnati (Ohio) el 30 de junio y el 1 de julio, la oleada de Swifties inyectó más de 2,6 millones de dólares a la industria hotelera del centro de la ciudad (a un 98% de su capacidad), mientras que los alojamientos de la periferia recibieron unos 5,3 millones de.dólares. En total, la compositora de Midnights (2022) movió unos 90 millones de dólares para el área metropolitana de la ciudad.

Tourinflation: récords en ocupación hotelera y uso del transporte público

En pleno corazón del Medio Oeste, el paso de The Eras Tour por Chicago también provocó cifras récord de ocupación hotelera entre el 2 y el 4 de junio, cuando Taylor Swift se presentó en el Soldier Field ante más de 60.000 personas por fecha. Según la agencia de Turismo de Chicago, hubo más de 44.000 habitaciones de hotel ocupadas por noche, disparando las ganancias del sector hotelero hasta los 39 millones de dólares. En paralelo, repuntó el transporte público: la ciudad del viento registró su mayor cantidad de pasajeros tras el bache de la pandemia, y las tres noches de conciertos propiciaron más de 43.000 desplazamientos.

Los analistas lo han bautizado como el TSwift Lift: un estímulo en los ingresos registrado en las ciudades en las que se presenta la cantante pensilvana. De hecho, según la firma de investigación de mercado QuestionPro, la gira de Swift podría aportar unos 4.600 millones de dólares a la economía estadounidense.

Taylor Swift se convirtió tanto en un fenómeno cultural como económico

Taylor Swift, ganadora de 12 premios Grammy, factura unos 13 millones de dólares por cada presentación y se prevé que ingrese más de 1.000 millones de dólares al cierre de su gira. La entrada promedio para uno de sus conciertos en Estados Unidos cuesta unos 254 dólares, llegando hasta los 1.000 dólares en el caso del acceso preferencial. Y dado que las más de 50 fechas en el país norteamericano se han agotado, los billetes pueden llegar a revenderse por mucho más: algunos han alcanzado los 20.000 dólares en la plataforma de reventa online StubHub. De media, cada Swiftie se gasta unos 1.300 dólares para asistir a un concierto de su gira, un presupuesto en el que se incluye la entrada, el merchandising, los hoteles y otros costos del viaje.

Otros analistas advierten sobre la tourinflation, la inflación provocada por el incremento en el precio de los tickets en conciertos de artistas muy populares actualmente, como Taylor Swift o Beyoncé. De hecho, desde su última gira en 2018, las entradas de los conciertos de Swift se han encarecido unos 134 dólares. Aun así, las preventas de The Eras Tour han estado marcadas mundialmente por el colapso del tráfico en línea, mientras que millones de Swifties hacían colas virtualmente para asegurarse un sitio en alguno de sus 131 conciertos alrededor de cinco continentes.

Te puede interesar ¿Qué concepto elegir en tus transferencias para no pagar impuestos?

The Eras Tour cerrará "el viaje a través de las eras musicales" de Taylor Swift, tal como lo ha definido la propia artista, en Londres el 17 de agosto de 2024; dejando a su paso dos décadas de carrera resumidas en unas 44 canciones y un impulso a las economías locales que formen parte de su gira millonaria.