¿Por qué se derrumban casi 7% las acciones de Netflix y afectan a inversores locales?

Netflix es mucho más que un sitio donde se pueden ver todo tipo de películas o series. Para quienes invirtieron en esta acción tiene el atractivo adicional de que se ha convertido en un gran negocio. Lo mejor del caso es que esta posibilidad no se limita a aquellos que pueden comprarla directamente en Wall Street, ya que este papel también cotiza en la Bolsa de Buenos Aires bajo la forma de CEDEAR con una notable evolución en lo que va del año.

De hecho, al cierre de las operaciones del miércoles mostraba una suba del 152%, en tanto que en el mercado neoyorkino muestra un avance del 62 por ciento. Pero no todas son buenas noticias, pues una vez conocido el balance correspondiente al segundo trimestre del año, las acciones caían casi el 7% en el "after hours" debido a que no logró cumplir con las expectativas de ingresos para dicho período. Y esta baja genera preocupación por la forma en que podría impactar en las próximas ruedas.

Cabe señalar que el gigante del entretenimiento digital registró ingresos totales por u$s8.187 millones, lo que representó un crecimiento de apenas 2.7% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el consenso de analistas de Investing.com esperaba una facturación de u$s8.270 millones. Sin embargo, el beneficio por acción fue muy superior a lo esperado, pues ascendió a 3,29 dólares, es decir por encima de los 2,84 dólares que esperaban los analistas.

De esta forma, las ganancias netas registradas por la compañía de streaming ascendieron a u$s1.488 millones, lo que representa un crecimiento de apenas 3,2% respecto a los u$s1.441 millones del mismo periodo de 2022.

Netflix: suscripciones y usuarios compartidos

En lo que hace a la cantidad de usuarios, entre abril y junio de 2023 añadió unos 5.9 millones de usuarios, duplicando los estimados de Wall Street, debido básicamente a su política de cobro de cuentas compartidas. Con esto, el número de suscripciones creció un 8% anual para llegar a los 238,4 millones.

Según Damián Vlassich, Analista Senior de Equity de IOL, "En la carta a los accionistas, Netflix resaltó el lanzamiento de las suscripciones compartidas (paid sharing) en más de 100 países. Estas cuentas representan para la compañía más del 80% de la base de los ingresos".

Caen las acciones de Netflix: cómo afecta a inversores locales

Vlassich agregó que "el crecimiento en cuanto a ingresos estuvo en línea con lo proyectado por la compañía al inicio del año, y espera ver una aceleración para la segunda mitad de 2023, en la cual espera que se continúe reflejando el impacto del nuevo tipo de suscripción paga".

En lo que hace a los contendios lanzados en el segundo trimestre, resaltaron que entre lo más relevante se pueden mencionar Bridgerton: Queen Charlotte y Murder Mistery 2 (película que protagonizan Adam Sandler y Jenniffer Aniston). Estas no solamente se mantuvieron en el top 10 de contenido de la plataforma durante el mes de mayo, sino que incrementaron las visualizaciones de sus series y películas predecesoras, lo que grafica el engagement que pueden generar algunos títulos.

¿Qué espera para este trimestre?

Una vez conocidos los números del trimestre que acaba de concluir, la atención de los inversores se concentra ahora en lo que prevé la compañía para adelante. En tal sentido, a lo largo del tercer trimestre, Netflix prevé aumentar su facturación un 7,5% y un 23% de las utilidades netas. En lo que hace el margen operativo, fuentes de la compañía informaron que esperan que se ubique entre un 18% y 20% para el cierre del año fiscal 2023.

"Ahora que lanzamos el pago compartido de manera generalizada, hemos aumentado la confianza en nuestra perspectiva financiera", afirma la compañía en el informe de presentación de resultados.

"Esperamos que el crecimiento de los ingresos se acelere en la segunda mitad de 2023 a medida que crezca la monetización desde nuestro lanzamiento de pago compartido más reciente y ampliamos nuestra iniciativa en casi todos los países restantes, además del crecimiento continuo y constante en nuestro plan con publicidad", sostuvo la compañía.

Finalmente, Vlassich concluye que "Si bien Netflix destaca haber logrado un crecimiento constante en lo que va del año, afirma que tiene trabajo por hacer para poder acelerar el crecimiento. Su enfoque permanece en crear contenido de calidad a un ritmo constante, mejorar la monetización de las cuentas y ampliar inversiones que permitan mejorar el servicio a su comunidad".