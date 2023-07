Dólar blue: a qué precio llegaría en las PASO y cómo aprovechar la brecha para ganar unos pesos

El dólar blue ya se maneja en un posible piso de $525 para la venta. Nominalmente alcanzó un nuevo récord histórico. En ese contexto, las distorsiones que presentan algunos mercados, a partir de la existencia de múltiples cotizaciones del dólar, permite hacer lo que en la jerga financiera se denomina "puré" o de manera más sofisticada "arbitrar precios".

La simple coexistencia a veces no tan pacífica entre el dólar oficial regulado por el Banco Central, el solidario, el dólar MEP, el contado con liquidación y finalmente el blue, da lugar a este tipo de jugadas especulativas que sirven para hacer una diferencia rápida y recuperar algo del dinero que pierden por la inflación.

Así, en medio de este fuerte salto del blue, que lo ubica más de $60 por encima del solidario o ahorro, y $23 arriba del MEP, la estrategia financiera del puré vuelve a aparecer como una alternativa interesante en el horizonte de algunos inversores con perfil arriesgado.

Esta operación consiste en comprar divisas, en este caso en el homebanking o en apps de sociedades de bolsa, a un precio menor que el del ilegal para luego venderlas en el mercado paralelo, donde el dólar blue alcanzó los $525 para la compra (lo que la cueva le paga al vendedor por billete), un valor nominal inédito.

¿Cuánto se puede ganar invirtiendo $200.000?

Tomando en cuenta que el dólar blue cotiza a $525 y el dólar MEP lo hace a $497, los pasos a seguir serían los siguientes:

A través de la correspondiente home banking, se transfieren esos $200.000 de una cuenta bancaria a la cuenta comitente de esa misma persona en una ALYC o en su defecto a una cuenta de inversión en el banco. Se da la orden de comprar títulos públicos denominados AL30 en pesos.

El contexto actual permite arbitrar entre el dólar mep y el paralelo y hacer una diferencia interesante

Se debe aguardar que se cumplan las 24 horas que dura el denominado "parking" para luego dar la orden de venta de esos mismos bonos pero en su versión en dólares, es decir AL30D.

Con la cotización antes mencionada se estarían comprando poco más de u$s400, que si se venden con billetes en mano al tipo comprador del blue, que es de $520, resultan ser al cambio unos $209.000. De esta manera se estaría ganando en solo un día unos $9.000, que equivalen al 4,5% de rentabilidad.

No obstante la sencillez de la operación, debe tenerse en cuenta que existe un riesgo: que se produzcan oscilaciones en las cotizaciones que afecten el resultado final, como por ejemplo que suba el dólar MEP y el blue baje, se mantenga o incluso suba en menor proporción. Claro está que también existe la posibilidad que suceda todo lo contrario, es decir que el dólar MEP baje al tiempo que el blue se mantenga o suba, lo cual terminaría elevando el rendimiento.

Paso a paso: comprar dólar MEP por homebanking

En el caso de comprar dólar MEP por homebaking, el procedimiento puede variar según el banco con el que se opere, pero, a rasgos generales, es el siguiente:

Ingresar en la sección "Inversiones"

Buscar "Dólares" y luego en "Comprar dólar MEP" o similar

Indicar los dólares que se quieren adquirir, obteniendo el precio aproximado que se pagará

Confirmar la operación

En 24 hs hábiles recibirás los dólares en tu caja de ahorro o cuenta corriente en dólares. Cabe recordar que, al ser una operación bursátil, puede haber una diferencia a tu favor o en contra con respecto a los dólares que ingresaste y los que finalmente se acreditarán.

También existe otra opción, más simple, en la que con solo dar la orden de comprar dólar MEP a la sociedad de bolsa se inicia la transacción. Una vez ejecutada la operación, solicitar que esos dólares se transfieran a una cuenta del mismo titular aunque sea en otro banco. Hasta aquí se trata de una operación totalmente legal, pues los fondos están bancarizados.

Dólares paralelos: proyectan que podría llegar a $550 antes de las PASO

Para el analista Christian Buteler, un acuerdo con el FMI "ayuda a que el dólar paralelo no se desmadre más, pero no creo que sea suficiente porque tenés gente que dolariza"

"Va a haber presión porque te estás acercando a la PASO, y hay gente que más allá de que esté barato, caro, tranquilo, decide dolarizar, lo hizo siempre, es una conducta recurrente y la vamos a volver a ver. Vas a tener las próximas semanas al BCRA teniendo que trabajar bastante para poder mantenerlo, no planchado, pero si subiendo tenuemente", auguró.

A su criterio, un acuerdo con el FMI "no va a darte un tipo de cambio tranquilo para todo lo que es el período pre electoral, vas a tener una demanda importante, lo que no significa una corrida". Sí cree que, con un acuerdo, "la velocidad de la suba de los dólares paralelos va a ser distinta, lo que también hace que el esfuerzo que tenga que hacer el BCRA y el Tesoro sea menor para mantenerlo".

Además, Buteler argumentó que "también va a ser importante saber el monto que girará el FMI, si adelanta los u$s8.500 millones como dicen algunos rumores, o los u$s4.000 millones (pendientes de junio) para lo que ya venció".

Más allá de un acuerdo con FMI, los analistas prevén que dólares libres estarán presionados al alza por cobertura electoral

La economista Natalia Motyl juzgó que "$520 es el nuevo piso del blue, y no va a retroceder aunque se anuncie un acuerdo con el FMI, porque el dólar informal siempre ajusta con la inflación". Y estimó que el rango del blue hoy está entre $520 y $540". Y para agosto, de cara a las PASO, llegará a $550 en caso de no cerrarse el acuerdo con el FMI".

Asimismo, la consultora FMyA sostuvo "de los desembolsos del FMI, recordemos que si no hay cambios sustanciales, estos entran y luego se usan para pagar al propio FMI, no son ni para bajar el dólar paralelo, ni dar SIRA ni nada". Y enfatizó: "Hoy es para evitar un default con FMI o no usar los yuanes chinos". En ese marco, la consultora auguró que el dólar paralelo "seguirá presionado por cobertura electoral, pero no lo vemos en niveles de crisis ($700)".