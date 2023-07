Dólar blue, ¿hay riesgos de una nueva corrida?: qué prevé el mercado a días de las PASO

El dólar blue arrancó la semana con un salto de $23 y cerró en un valor récord de $552, como primera reacción tras las nuevas medidas cambiarias que se pusieron en marcha el lunes y el anuncio de un principio de acuerdo técnico con el FMI, aunque los economistas prevén que en esta semana puede seguir la tendencia alcista. Y terminar así el mes en torno a $560.

A su vez, los dólares financieros -Contado con Liquidación y MEP- también operaron con sendero al alza, pero finalizaron con leves subas debido a la intervención oficial mediante la compra-venta de bonos. Al respecto el analista financiero Christian Buteler comentó que "hay intervención, y eso los mantiene bajos, pero si se les saca ese respirador artificial, hubieran exhibido un movimiento similar al blue".

Los analistas vincularon la disparada brusca del dólar informal a las medidas camabiarias anunciadas el domingo que elevaron el valor del dólar solidario o ahorro, el dólar para algunas importaciones de bienes y servicios, y el dólar agro. Con reservas negativas en algo más de u$s8.000 millones, ese paquete busca frenar el drenajes de divisas del Banco Central

Pero los analistas advierten que esas medidas implican en la práctica una devaluación que impactará sobre los precios, y en medio de un año electoral, ese presión inflacionaria acelera la dolarización por cobertura.

Así, algunos economistas plantean que la simplificación cambiaria al equipar el dólar solidario con el dólar tarjeta para los gastos menores a u$s 300 "le puso un piso más alto a blue", y hay dudas si este puede ser el inicio o no de una nueva corrida.

Dólar blue: las causas del nuevo salto brusco

En cuanto a las razones de la nueva escalda abrupta, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras señaló que con las medidas anunciadas "solo podrán ganar algo más de tiempo con el FMI hasta la próxima revisión en septiembre, pero la presión por dolarizar sigue porque no hay ninguna solución de fondo" al problema de escasez de reservas en un escenario de mayor deterioro económico.

El experto atribuyó el salto del blue a que la medidas generan "más emisión, más inflación y cero soluciones, y esto en cercanía a elecciones es presión dolarizadora".

En sintonia, el economista Federico Glustein sostuvo que "el salto del blue es una reacción a la batería de medidas implementadas el lunes dónde subieron en consecuencia los dólares para ahorro, por ende, hay una reacomodamiento lógico a la falta de certidumbre sobre la situación cambiaria, sumado a una desconfianza generalizada sobre la economía general y el traslado a inflación".

De igual visión, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas dijo que alegó que "cargar (con estas medidas) de mayor nominalidad a la economía, inicialmente moerár a niveles más altos a los tipos de cambio alternativos, sobre todo porque no hay un enfoque de abordaje de los desequilibrios" fiscales y macroconómicos, por lo que auguró que "la tensión va a seguir".

Para Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, "la suba fuerte del dólar blue puede tener que ver con el hecho de que al haber tantas restricciones para poder comprar el dólar MEP, y con la señal de que esto recién empieza puede haber disparado la demanda".

Por su parte, Buteler argumentó:"el gobierno subió el dólar ahorro, el dólar para importar y el dólar para exportar con el nuevo dólar agro, por ende, el dólar blue ajustó, porque está haciendo lo mismo, es lógico".

El mercado está expectante de conocer los detalles del cierre de un acuerdo con el FMI

A su vez, la economista Natalia Motyl afirmó que "están aplicando una devaluación encubierta con estás medidas, entonces acelera dolarización de cartera". Y acotó que "la suba del dólar ahorro con el dólar tarjeta no hace más que ponerle un piso más alto al resto de las cotizaciones".

Por su parte, Isaías Marini, analista de Consultatio Plus , evaluó que "la suba del dólar blue es un reflejo de que el ahorrista es consciente de que el tipo de cambio efectivamente aumentará por los impuestos a las importaciones -si bien no de manera nominal- y en consecuencia se adelanta a las medidas"

Dólar blue: ¿reacomodamiento lógico o inicio de una corrida?

Buteler advirtió que "los saltos bruscos es lo que se traslada rápido a precios, no el dólar subiendo $1 o $2, hoy ya tenes gente que no quiere vender mercadería porque no sabe precio, gente que empieza a remarcar por las dudas".

"Y en la semana si esto sigue así, podes empezar a ver retiro de depósitos en los bancos, porque cada vez que tenes estos eventos, los depósitos empiezan a caer. si caen los depósitos te pega en las reservas. Se retroalimenta la crisis", explicó.

El especialista destacó que "cuando estos movimientos comienzan no sabes cómo terminan ni cuando; es dificil saber si esto para acá, o es el inicio de una corrida, o una nueva crisis", y enfatizó que "va a depender de que salga o no el acuerdo con el FMI,. de que el BCRA y el Tesoro se mantengan firmes con la intervención, declaraciones de funcionarios y oposición, hoy todo juega".

"Barato el dólar no me parece pero generalmente la gente corre al dólar porque piensa que va a estar más caro, porque cree que va a seguir subiendo. Es difícil predecir si esto se termina hoy, o sigue un día o dos mas, o es un comienzo de corrida, porque estas en medio de un proceso electoral, y te dan mal todas las variables", fundamentó.

Para los analistas, las medidas son una devaluación encubierta que presionará a la inflación

Para Marini, "es difícil predecir una corrida, pero yo no creo que se trate de ello y en los próximos días probablemente observemos una estabilización que conduzca a una brecha algo menor, pero superior a la que se observaba previo al anuncio de las medidas".

Por su parte, Reschini dijo que en el salto del blue "hay algo de reacomodamiento", y remarcó que los dólares financieros "por ahora están contenidos y eso puede ayudar a evitar corrida". Aunque recalcó que "habrá que ver hasta dónde da la demanda y la capacidad para contener; es imposible descartar completamente que tengamos una corrida pero por ahora no la veo".

Dólar blue: ¿en qué valor puede cerrar el mes?

Glustein consideró que la suba del dólar blue este lunes puede ser "una sobrereacción, y que luego haya un leve descenso y se estabilice o sea un nuevo piso". No obstante, el economista resaltó que "con estas medidas suele haber incertidumbre y expectativas negativas que presionan a los dólares paralelos".

"El impacto en precios y en el resto de la economía es el dato preocupante, por ende, en los próximos días podrían seguir las cotizaciones en alza y para fin de mes, el blue alcanzar los $560 , y un CCL cerca de $540, mientras que el MEP puede asentarse por encima de $500, dónde es intervenido para mantenerse allí", estimó.

De igual lectura, Motyl esgrimió que "aunque no sea una devaluación, los inversores y ahorristas anticipan esta y acelera la dolarización de carteras, y esa mayor demanda va a presionar el mercado cambiario, el nivel de precios, junto con corrosión de salarios reales".

"Hay un problema de demanda de peso y mayor demanda de dólares por cobertura ante una inevitable devaluación. El blue sube porque le pusieron un piso a los dólares", aseveró.

Analistas prevén que el dólar blue cerrará a fin de mes en torno a $560

La economista planteó que "para unificar necesitás un tipo de cambio a $800, cualquier valor por debajo, solo presionará al alza los dólares con una mayor brecha. Un tipo de cambio diferencial por debajo de los $500 hoy no incentivará la liquidación, por lo que no entrarán dólares para seguir interviniendo el mercado cambiario".

"Lo que observamos es una agudización de crisis de confianza en un contexto en dónde el mercado descuenta que habrá corrección (devaluación) pos elecciones. Para fines de este mes espero un blue a $560 y dólares financieros en $540", pronosticó.

Asimismo, Buteler afirmó que "si sale esta semna la aprobacion del acuerdo con el FMI y con un buen desembolso, ayudaría a tranquilizar al blue. Pero no lo veo como el escenario más posible".

En ese sentido, el especialista subrayó que "hace una semana atrás en el gobierno decían que iban a buscar desembolsos por u$s 8.500 millones, se acerca el plazo de pago de vencimientos, y no tenes nada" y opinó que "distinto hubiera sido si el FMI decía que se llegó a un acuerdo que será firmado esta semana e incluye el desembolso atrasado", fundamentó.

"Un dólar blue a $550 no me parece barato. Si las cosas se calman, tiene espacio para bajar. El tema es que le des los argumentos para bajarlo. Pero yo hoy no veo que ninguna de las medidas anunciadas pueda provocar que se calme, que pueda a llegar a estabilizarse o bajar un poco", concluyó.