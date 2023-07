Los frutos del nuevo "dólar agro" no alcanzan para pagarle al FMI: ¿se viene otro pedido de auxilio a China?

El Banco Central sigue acumulando divisas por su intervención en el mercado de cambios oficial, tras las nuevas medidas cambiarias puestas en marcha esta semana en busca de fomentar la liquidación del agro y frenar el drenaje de las reservas. No obstante, los analistas creen que esta dinámica es "transitoria" y no se sostendrá por mucho tiempo más.

La entidad monetaria prolongó por tercera jornada consecutiva la racha compradora impulsada por la mayor liquidación que trajo la incorporación del maíz al dólar agro, y una demanda acotada por la adecuación de los bancos a la aplicación del impuesto PAIS a importaciones de bienes y servicios.

Pero con reservas netas negativas superiores u$s8.200 millones, la mirada del mercado está puesta en el pago de vencimientos que hay con el FMI por más de u$s3.400 millones entre el 31 de julio y el 1 de agosto.

Y es que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo el martes a la noche en una entrevista televisiva que en el marco de la negociación con el FMI se contempla -una vez que esté cerrado el acuerdo técnico y este sea aprobado formalmente por el directorio- que habrá "desembolsos en dos tramos: el primero, en la tercera semana de agosto; y el segundo tramo, que es más pequeño y representa el 25% del total del desembolso, en la primera semana de noviembre". En base a eso, el funcionario afirmó: "Eso nos permite despejar toda la incertidumbre que pueden generar los vencimientos del FMI".

Sin embargo, Massa no dio detalles del monto del desembolso, ni cómo se pagarán los vencimientos de la próxima semana, aunque para los economistas crecen las chances de que se paguen con yuanes, dado que no hay más DEGs disponibles, como ocurrió con el vencimiento de fin de junio. Aunque, para eso, aclaran que debería activarse el segundo tramo del swap con China.

Reservas: BCRA agranda racha compradora

El BCRA registró este miércoles un saldo neto comprador de u$s88 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, considerando las operaciones en dólares y yuanes realizadas en la rueda.

De esta forma, extendió la racha compradora por tercera jornada consecutiva.El BCRA consiguió un saldo positivo de u$s123 millones luego de abastecer las necesidades en el mercado de dólares, mientras, participó con una venta en yuanes de 250 millones.

Con el saldo favorable de hoy, el BCRA suma esta semana compras netas por u$s214 millones, y resultado negativo acumulado en julio se reduce a u$s1.162 millones, y en lo que va del año totaliza un rojo de u$s4.229 millones.

Dólar agro: mayor volumen desde el fin del dólar soja

Los agroexportadores aportaron divisas por apenas u$s175,4 millones a través del nuevo dólar agro a un tipo de cambio de $340 y con la incorporación en ese esquema del maíz.

El especialista en finanzas y agronegocios Salvador Vitelli indicó que ese volumen de u$s175 millones "es el más alto desde el 31 de mayo", cuando finalizó el dólar soja 3. Y destacó la liquidación significativa del maíz, que en la víspera, en la primera jornada con el nuevo tipo de cambio, alcanzó a 655.000 toneladas.

El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro esta semana alcanza a u$s245,5 millones, y el objetivo del Gobierno con la medida es cosechar divisas por u$s2.000 millones. Regirá hasta el 31 de agosto.

A su vez, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, señaló que "el PIE comienza a dar sus frutos en la última semana plena de julio y le permite a la autoridad monetaria neutralizar las pérdidas de divisas en dólares, pero comprometiendo para más adelante el drenaje por la utilización intensiva del swap con China".

Reservas: ¿es sostenible la dinámica compradora?

Quintana sostuvo que "el BCRA sigue comprando como consecuencia de los ingresos del PIE y de la menor demanda de divisas por temas administrativos (por la adecuación a las nuevas medidas), pero quizás en los próximos días se nota algún cambio".

En sintonía, Vtellli afirmó la racha compradora del BCRA esta semana es "por la conjunción de demanda acotada y mayor oferta de divisas por maíz", pero planteó que "es difícil determinar que esta dinámica (compradora del BCRA) seguirá".

Los analistas de PPI argumentaron que "desde el lado de la demanda, todavía no estaría readecuada a los nuevos impuestos, estando virtualmente ausente en los últimos días". Por ende, juzgaron que "es prematuro sostener que estas compras del BCRA se sostendrán una vez; suponiendo que el BCRA no compre mucho más del 30% de los u$s2.000 millones que liquidarían los exportadores del agro, como mucho puede aspirarse a que se corte el drenaje diario, pero no a una revitalización marcada de la posición de reservas netas".

De igual visión, el analista financiero Christian Buteler alegó que "cuando sacas este tipo de medidas, los bancos tardan en poner todo en línea para operar de vuelta sin ningún tipo de problemas, y eso hace que el BCRA pueda acumular algo de dólares". Y auguró que "puede ser que tengas 72 hs de algunas compras chiquitas, pero es algo transitorio que no se va a sostener en el tiempo".

Reservas: con el foco en el pago de vencimientos

Dado que Masa dijo el primer tramo del desembolso que hará el FMI llegará en la tercera semana de agosto, los economistas especulan que los vencimientos de que hay con el organismo el 31 de julio por unos u$s2.660 millones, y el 1 de agosto en concepto de interés por unos u$s800 millones se cancelarán con yuanes.

Así, en PPI estiman que con reservas netas negativas en u$s8.206 millones, el stock la próxima semana "bajará a -u$s12.081 millones cuando se paguen los u$s3.478 millones al FMI con yuanes, asumiendo un saldo neutro de MULC e intervención".

Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI comentó que "haber anunciado el principio de acuerdo (a nivel staff) con el FMI para nosotros expresa la voluntad de pago del Gobierno, que es el principal beneficiado de evitar los efectos nocivos de atrasarse con el organismo".

"El escenario más probable es que el Gobierno pague los u$s3.470 millones con yuanes. Existe un asterisco sobre la autorización del BCRA chino para utilizar estos yuanes para el pago al FMI, pero creemos que China estaría interesado en que Argentina no rompa con el FMI, y, a su vez, que incremente la deuda contraída en yuanes", explicó.

El economista enfatizó que "el riesgo de usar los yuanes es empujar las reservas netas a un nivel todavía más negativo pero entrar atrasos con el FMI podría provocar un riesgo mayor".

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores sostuvo que "tienen como opción pedirle a China que les permita usar yuanes, o que el FMI les permita postergar los pagos un poco más debido a que el directorio no pudo tratar el caso argentino y entra en receso por las vacaciones".

Según las estimaciones de Aurum Valores "el saldo remanente que quedaría sin usar del swap con China ascendería al equivalente a unos u$s1.200 millones"´, con lo cual "se requería autorización para activar el segundo tramo por u$s5.000 millones que el Gobierno sostiene que ya está previsto, pero del cual el B RA no anunció como sí lo hizo con el tramo actual".

Vitelli también dijo que "estimo que el vencimiento se paga, con yuanes principalmente, y para eso deberán pedir autorización". Y acotó que "utilización de yuanes es postergar el problema hacia adelante".

Con igual mirada, Buteler opinó que "van a usar yuanes, el FMI ya dijo que es una moneda válida, con lo cual desde ese punto de vista no hay inconvenientes", pero remarcó que "Massa no dijo lo más importante que es el monto del desembolso, y el ministro no tiene mucha credibilidad, el sector financiero espera a ver las noticias que salen del Fondo, porque más de una vez deja trascender datos que después no se cumplen".