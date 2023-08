Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $285 +1.24% semanal

BLUE $551 +4.16% semanal

MEP $508.72 +2.66% semanal

CCL $550.75 +2.76% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 93%

MEP 78%

CCL 93%

Luego de la devaluación del dólar efectivo por intermedio de impuestos a las importaciones y el nuevo dólar agro los dólares libres volvieron a marcar máximos nominales al cierre de la semana. La suba fue liderada por el dólar blue que subió más de 4% en la semana sumando 11.5% en el mes. Por el contrario el dólar banco Nación tuvo la menor suba semanal desde la primera semana de abril, por lo que llegando a las PASO podríamos encontrarnos con un ajuste menor en el dólar oficial para paliar el impacto que los impuestos tendrán en los productos importados.

El acuerdo con el FMI que se conoció el viernes apenas hizo bajar $1 al dólar blue por lo que en el contexto de la cercanía con las elecciones y la emisión producto del dólar agro las presiones sobre el dólar libre seguirán como así también las intervenciones del gobierno para contener el dólar MEP.

2- Tasas

Plazo fijo tradicional 8.08% TEM

Plazo fijo UVA: 6% para el mes en curso, 7.3% y 7.6% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Tasa 10 años USA 3.96 +12 pbs

Sin cambios en las tasas del BCRA quien las mantiene elevadas con la idea de desalentar la suba del dólar o los precios, pero más allá de eso las consultoras privadas estiman que la inflación de julio será mayor al mes previo ubicándose entre el 6.5% y 7%.

Las medidas cambiarias implementadas por el gobierno son inflacionarias y la desaceleración vista en mayo y junio llegará a su fin en julio. Es muy probable que en los meses siguientes sigan acelerando.

Por el momento la tasa de los plazos fijos sigue siendo preferente pero para septiembre hay altas chances que vuelvan a ser las tasas que ajustan por inflación las que sean convenientes para los ahorristas.

3- Acciones

Merval 457.787,84 -3.21% semanal

Merval en u$s 836.94 -5.53% semanal

S&P 500 4.582,23 +1.01% semanal

Mercado local: Toma de ganancias en el mercado local, una toma de ganancias que podría entenderse como lógica después de un rally alcista de más de 1 año donde hubo pocas correcciones que den oportunidad para entrar. Para adelante no se descarta que se profundice esta toma de ganancias en un mercado que ya parece haber subido demasiado.

Mercado americano: Presentación de balances, reunión de la FED con suba de tasas en línea a lo esperado y una economía que creció más de lo estimado en el segundo trimestre. La bolsa americana sigue dando buenas noticias y justificando su suba. La lucha contra la inflación está dando resultado y sin lastimar el crecimiento de la economía.

4- Bonos

Riesgo país 1.960 -61pb

Bonos en dólares: Luego de una semana volátil al compás de las noticias del acuerdo con el FMI los bonos logran cerrar positivos y sostienen la recuperación que se evidencia hace un par de meses. Para los próximos días debemos esperar más volatilidad al ritmo de las encuestas y el desempeño de las reservas.

Bonos en pesos: Se realizó la última licitación del mes de julio logrando renovar el 100% de los vencimientos y colocando $250.000 millones en el mes. Frente a una nueva aceleración de la inflación para los próximos meses se espera una mayor demanda de bonos CER.

5 - Reservas

En el mes caen u$s 2.287 millones, en el año u$s 18.942 millones y hoy habrá que desembolsar un pago para el FMI. El gobierno solicitó un préstamo puente a la CAF por u$s 1.000 millones para lograr completar el pago. Las reservas están en caída libre, recién esta última semana con el programa dólar agro pudimos ver algunos días con resultados positivos pero luego de 4 años de cepo las reservas se encuentran en valores mínimos desde el 2015.

No hay crecimiento sostenible de reservas en una economía con cepo, el dólar agro es un programa que adelanta liquidaciones pero que no hace crecer sostenidamente las reservas. El próximo gobierno debe tener como una de sus prioridades en materia económica sacar el cepo pero dentro de un plan económico integral que logre contener los efectos del exceso de pesos que hay en la economía argentina.