Argentina en crisis: la escasez de dólares y su impacto en la economía preocupa a Massa a pocos días de las PASO

La falta de dólares que evidencia la economía argentina con un BCRA con reservas internacionales netas negativas por unos 9.900 millones de dólares y con billones de pesos que cada vez duran menos en poder de los agentes económicos y que valen menos por la inflación del 120 % anual es tal vez un escenario que no esperaba el gobierno a menos de dos semanas de las PASO presidenciales del 13 de agosto.

El martes, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, señaló como grandes culpables de esta especie de nueva catástrofe económica financiera a la sequía y al FMI, a los que identificó como los dos grandes dramas que generaron los problemas actuales.

En relación a la sequía, los números del gobierno muestran que el sector exportador dejó de liquidar este año al BCRA exportaciones por unos 25.000 millones de dólares. A su vez, esa caída de las exportaciones se reflejó en una fuerte disminución en la recaudación de derechos de exportación o retenciones que, en comparación con el año anterior, cayeron un 80 por ciento e impactaron muy fuerte en las cuentas fiscales, deteriorando los números del déficit fiscal primario comprometidos con el FMI.

Con respecto al Fondo, hay que mencionar que a principios de junio el gobierno le solicitó un adelanto de unos 10.800 millones de dólares para pagar los vencimientos del segundo semestre del año, mientras se renegociaba una nueva flexibilización de las metas de acumulación de reservas internacionales netas, de déficit fiscal y cambiarias del acuerdo firmado en marzo de 2022 que la Argentina nunca cumplió.

Las condiciones del FMI, una pesada carga para Massa

Lo que no esperaba Massa y su equipo económico es que el FMI le impusiera a la Argentina determinadas condiciones como una devaluación del peso, un ajuste fiscal y un fuerte freno en las importaciones para que el BCRA no pierda más dólares de sus reservas internacionales. Pero la mayor sorpresa es que no solo el FMI no le dará los dólares solicitados, sino que le otorgará desembolsos por solo unos 7500 millones de dólares y estos se girarán en la tercera semana de agosto después de las PASO presidenciales.

Esa suma coincide exactamente con los vencimientos de junio y julio con el FMI que tuvo que pagar el BCRA utilizando los pocos dólares líquidos que quedaban en el BCRA, utilizando además el primer tramo del swap por unos 5.000 millones de dólares y con la obligación de solicitar la apertura de un segundo tramo por otros 5.000 millones de dólares.

Esta notoria escasez de dólares del BCRA se tradujo en la nueva suba del dólar paralelo a un récord de 560 pesos y de los dólares financieros alternativos por encima de los 545 pesos. Con un dólar mayorista que escaló a los 276 pesos, la brecha cambiaria se mantuvo en el 102 %. La suba es de 10 pesos contra el valor del día anterior y es un punto a considerar.

Las siete jornadas consecutivas de compras netas por unos 980 millones de dólares del BCRA gracias a la instrumentación de la cuarta etapa del Programa de Incentivo Exportador (PIE) con un dólar maíz de 340 pesos que generó liquidaciones del sector agroexportador por unos 1.150 millones de dólares, de todas formas son una importante ayuda en este difícil momento.

Escasez de dólares: un panorama que preocupa

Lo preocupante es que, pese a ello, en lo que va del año, el BCRA perdió más de 19.200 millones de sus reservas internacionales brutas y en ese mismo lapso lleva perdidos unos 3.400 millones de dólares por sus intervenciones en el mercado único oficial libre de cambios y las reservas internacionales netas (RIN) que computa el FMI llegan a una posición negativa de unos 9.900 millones de dólares.

Para entender lo preocupante de la situación, hay que remontarse hace más de 17 años al 22 de mayo de 2006 para observar con un BCRA con 24.000 millones de reservas internacionales brutas, pero en ese entonces dentro de esas reservas no estaban los yuanes de China; por lo tanto, la situación es más grave. Un nivel tan bajo y una segura tendencia declinante una vez finalizado el dólar maíz el 31 de agosto refuerzan los temores de más controles o una fuerte devaluación del peso frente al dólar en el futuro. Estas compras de dólares del Central también estarían reflejando una demanda privada de dólares muy reprimida que probablemente siga readecuándose a la nueva reglamentación, por lo que todavía hay que esperar que se rearme el mercado.

Algo que vale la pena mencionar es que la composición total de la intervención en el mercado cambiario del BCRA sigue siendo prácticamente a través de dólares MEP. Estos, a diferencia de los CCL, se mantienen en el sistema financiero porque estos últimos se destinan a cuentas del exterior y dejan de estar encajados en el mercado local. Es por ese motivo que los operadores financieros consultados por Iprofesional coinciden en que el BCRA prefiere intervenir con dólares MEP.

Si interviene en el mercado de dólares MEP, las reservas brutas no disminuyen ya que parte de ese depósito se encaja. Pero además, se pueden utilizar esos dólares para seguir interviniendo en el mercado secundario.

Qué pasa con los depósitos en dólares en los bancos

Lo que también analizan los operadores financieros del mercado local y de Wall Street día a día es la evolución de los depósitos en dólares en los bancos que en la actualidad llegan a los 15.000 millones de dólares. A pesar del anuncio del nuevo acuerdo con el FMI y del pago con yuanes por unos 1.600 millones de dólares y la utilización de un préstamo de la CAF por 1.000 millones de dólares, el lunes comenzaron los temores por una salida de depósitos de los bancos en los próximos días antes de las PASO, y también aumentaron los temores de devaluación en el mercado.

El último informe de la consultora Portfolio Personal Investment describe que el mercado comenzó a especular que la "prior action" que tiene pendiente Argentina de aquí a que se reúna el Board del FMI entre el 17/8 y el 21/8 para tratar el Staff Level Agreement es un salto discreto del tipo de cambio más contundente que la devaluación "fiscal" ejecutada la semana pasada de un impuesto PAÍS de 7,5% para bienes y 25% para servicios.

El informe adelanta la presunción de que el oficialismo, por obvias razones políticas, podría ajustar el dólar oficial luego de las PASO. Para tener referencia, el contrato de agosto, cuyo ajuste cerró el lunes en $329, supone una devaluación directa de 19,5% para el mes y compara contra una suba del tipo de cambio observada en julio de 7,3%. Pero luego del fuerte repunte del lunes, los contratos de futuros negociados ayer recortaron ese precio en un 4 % porque al parecer el BCRA habría comenzado a intervenir más fuerte vendiendo dólares a futuro.

Al respecto, el informe explica que "si el BCRA no intenta moderar la suba de la tasa implícita del próximo contrato a vencer, teniendo una posición vendida que puede ir hasta unos 9.000 millones de dólares, el mercado del millón ROFEX MAE".

Más allá del comportamiento del lunes y de ayer y haciendo un repaso de lo que dejó julio, es importante mencionar que los Bonos Globales cerraron el mes con buenos números. El precio promedio ponderado de la curva finalizó el mes en los 33,34 dólares, mostrando incrementos en la misma de hasta 4,1% en dicho periodo. En cuanto a esto, la suba promedio de la deuda en dólares en junio fue del 26%, mientras que el último mes fue del 3,3%.

El otro aspecto que se debe considerar con respecto a la evolución de los activos financieros locales es que, luego de tres meses consecutivos de alza al alza del principal índice bursátil argentino, se comenzó a frenar esa suba. El valor del índice Merval de 830 dólares de julio muestra una baja con respecto al valor de 835 dólares.

El 21 de julio, el Merval alcanzaba los US$877, su nivel máximo desde las PASO 2019. Sin embargo, desde entonces el recorrido tan solo fue en reversa, particularmente en las últimas ruedas. La confirmación de un acuerdo con el FMI no fue suficiente para darle impulso al Merval, que parece guiarse únicamente por las últimas noticias políticas camino a las PASO del 13 de agosto.