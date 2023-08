Cómo hago para desconocer una compra con Visa

En el caso de que aparezcan cargos que no hiciste con tu tarjeta de crédito, deberás hacer el reclamo dentro de los 30 días de haber recibido el resumen

El pago con tarjeta de crédito es sumamente popular no solo en Argentina, sino en el mundo, ya que no solo te permite pagar con facilidad y comodidad, sino acceder a financiamiento. Sin embargo, existen ocasiones en el que aparecen gastos duplicados, no realizados o con un monto superior al efectivamente realizado, por lo que, siguiendo una serie de simples pasos, podrás desconocer una compra con Visa.

¿Cómo hacer un desconocimiento de compra con Visa?

Las tarjetas emitidas por Visa son las más populares del mundo. En el caso de que existan cargos duplicados, inexistentes o que el monto sea superior al que abonaste originalmente, deberás iniciar un procedimiento de desconocimiento de cargo.

Para hacer este procedimiento podés optar por la vía telefónica o homebanking. En el caso de hacerlo por homebanking, el procedimiento variará según con la entidad que operes aunque, por lo general, tienen un apartado dentro de su menú en el que podrás reclamar por el concepto mal cobrado.

Por otra parte, si el reclamo lo hacés vía telefónica deberás adjuntar la siguiente información adicional:

Número de comprobante

Detalle de la transacción

Tipo de moneda (pesos o dólares)

Tipo de pago (de contado o cuotas)

¿Cuánto tiempo se puede desconocer una compra con Visa?

El tiempo en el que se puede desconocer una compra con Visa es de 30 días de haber recibido el resumen. Es importante que tengas en cuenta que la fecha se cuenta desde que recibiste el resumen, pero no desde que lo visualizaste.

Podés hacer un reclamo a la tarjeta hasta 30 días después de haber recibido el resumen

Por ejemplo, si recibiste el resumen vía email la fecha se cuenta desde que el banco envío el email y llegó a tu casilla, pero no desde que lo visualizaste.

¿Cómo cancelar un pago con tarjeta de crédito Visa Argentina?

Si la compra la realizaste recientemente podés cancelar el pago con tu tarjeta de crédito. En este caso, deberás comunicarte directamente con Visa (vía telefónica o a través de VisaHome) y solicitar la respectiva cancelación.

En este caso, Visa verificará la situación como, por ejemplo, contactándose con la casa de comercio y procederá a darte una respuesta dentro de las 72 horas hábiles de haber recibido el reclamo. En el caso de que el reclamo salga a tu favor, verás el saldo como negativo en tu resumen. En el caso contrario, te cobrarán el cargo en el respectivo resumen.

¿Cómo sacar el débito automático de la tarjeta de crédito?

El débito automático te permite pagar tus resúmenes de forma rápida y sencilla. Sin embargo, en el caso de que te arrepientas de esta modalidad y quieras tener más "control" sobre tus transacciones, podés proceder a quitarlo siguiendo los siguientes pasos:

Ingresá al homebanking

Dirigite a la sección "Pagos"

Hacé clic en "Débitos automáticos"

Seleccioná "stop debit" en la tarjeta deseada

En cuanto al tiempo de "anticipación" que se le debe notificar al banco varía entre las 24 y 48 horas. Por otra parte, existen un "método alternativos" para solicitar el cese del débito automático. El mismo consta de comunicarte directamente con el emisor de tu tarjeta de crédito (podés encontrar el número de contacto en el reverso de tu tarjeta o en los estados de cuenta).

Idealmente deberás avisarle a tu banco la cancelación del débito automático con 48 horas de anticipación

En este caso deberás llamar al servicio al cliente y solicitarle la cancelación del débito automático. Es muy probable que te hagan algunas preguntas de seguridad para verificar tu identidad.

Además, deberás indicarle claramente que deseas cancelar el débito automático de tu tarjeta de crédito. Es posible que te pidan más detalles, como el nombre del comercio o la entidad a la que está asociado el débito automático.

Luego, tendrás que confirmar la cancelación y te dejarán de cobrar de forma automática. Una vez que hayas realizado tu solicitud, deberás asegurarte de que el representante del servicio al cliente confirme que el débito automático se ha cancelado correctamente. En este sentido es importante que le solicites un número de referencia del reclamo o una confirmación por escrito (en la medida de lo posible)

Además, si el débito está asociado a los cargos de un comercio o entidad específica en lugar del resumen de tu cuenta, lo ideal es que te pongas en contacto con ellos para confirmar la correcta cancelación.

Por otra parte, es aconsejable que posteriormente revises tus estados de cuenta de la tarjeta de crédito para chequear que no se vuelva a realizar. En el caso de que haya algún cargo no autorizado, deberás realizar el reclamo siguiendo los pasos previamente mencionados.

¿Qué debo hacer en el caso de que dupliquen por error el pago de mi tarjeta?

