Todas las causas que impulsan al dólar blue: ¿hay posibilidades de una devaluación después de las PASO?

Ante la crisis de Reservas que afecta al BCRA, los analistas no descartan que haya nuevas medidas luego de las elecciones primarias

En una nueva jornada de máxima tensión, los dólares libres siguen rompiendo sistemáticamente nuevos récords. Tras las medidas impulsadas por la CNV para limitar la operatoria de los dólares financieros, analistas de la city adviertieron a iProfesional que el subsidio del Gobierno al MEP "no podía durar mucho", ya que se están operando volúmenes altísimos que impactan de lleno en reservas. El blue llegó este miércoles a tocar los $577, para luego retroceder hasta los $570, diez pesos por encima del cierre del martes.

Un importante economista en Jefe de una consultora vinculada al macrismo, explicó que si bien en las últimas jornadas se están dando incrementos en las cotizaciones de los dólares libres, "no hay que morirse de nominalidad", ya que con el salto inflacionario que se esta desarrollando "es perfectamente normal que las divisas ajusten sus precios".

Además, señaló que las medidas que impulsó solo el Gobierno sirven de nafta para que los inversores "aceleren su cobertura en moneda dura", a partir de que la falta de un plan integral hace que la demanda del billete norteamericano tenga tendencia alcista, por lo que lo único que puede llegar a aspirar el Gobierno "es a ganar tiempo".

"El único objetivo que tienen es llegar a las PASO: ya nadie apuesta por este Gobierno, sino por el que sigue. Por más que se convaliden tasas más elevadas, no hay forma de contener una corrida cambiaria si no tenes dólares", advirtió.

Suba del dólar blue: por qué siguen los fuertes saltos

De acuerdo al analista de mercados de la consultora Epyca, Joel Lupieri, el Gobierno nacional está frente a un cocktail que azuza la volatilidad, producto de que las nuevas regulaciones en los dólares bursátiles pusieron presión sobre el blue.

Para los especialistas, no es imposible imaginar un escenario cercano con el dólar blue a $600

"Los inversores que antes podían tener salida a través del MEP y el CCL, o en su defecto, aplicaban parte de su poder de fuego al 'rulo', hoy se están volcando a dolarizar sus carteras vía blue", explicó.

Lupieri advirtió que la proximidad de las elecciones, abiertas aún, impacta en el ánimo inversor que ve con preocupación cada vez mayor la falta de definición por parte de los candidatos. Además, todo se combina con rumores de devaluación post PASO.

En la misma sintonía, un importante bróker porteño mandó un correo a sus inversores alertando sobre la posibilidad de que, por pedido del FMI, el Gobierno nacional deba implementar un salto cambiario a cambio de los próximos desembolsos del organismo.

El receso del FMI y el "cisne negro" de agosto

Por estos días, el Fondo Monetario se encuentra en receso y, tal como señaló iProfesional, el resultado que obtenga Massa en las PASO del 13 de agosto será clave en la negociación con el organismo. Pocos dudan de que los directores, en representación de los países socios del Fondo Monetario, levantarán el pulgar para habilitar los desembolsos que Argentina necesita. Al menos la mayoría de ellos, como también fue habitual en las últimas votaciones sobre los acuerdos con la Argentina. Pero, ¿si eso no ocurre y surge la exigencia de una devaluación?

Carlos Melconián, referente tanto de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta, se mostró pesimista sobre el día posterior a las PASO. "Es altamente probable una devaluación después del 13 de agosto", vaticinó el economista de la Fundación Capital.

"Hay que tomar este jarabe de la devaluación y no por el club de devaluacionistas, sino porque todos los días abrís y cerrás el boliche y te da más lo que sale que lo que entra", argumentó.

El pronóstico de Melconián hizo ruido entre empresarios y gerentes de empresas en las últimas horas. No porque el economista haya dicho algo disruptivo. Más bien, la cuestión pasa por si ese argumento no va en línea con lo que piensan en el FMI. Es decir, si el Directorio del Fondo no obligará al Gobierno a medidas cambiarias -una devaluación- como condición para efectuar el desembolso de dólares prometido.

Melconian anticipó una devaluación desde el 14 de este mes y crece el temor por un pedido del FMI para devaluar.

Un salto de nominalidad o un ajuste por pánico

Para el economista Sergio Rodríguez, muchos se sorprenden cuando se lanzan las cifras de una posible inflación del 200% anual, o un dólar mayorista en torno de los $800 y un dólar blue por encima de $1.000, pero "no nos debería sorprender la nominalidad de los números".

"A primera vista, estos números lucen elevados, pero si analizamos con perspectiva lo que puede ocurrir con la llegada de un nuevo gobierno, tal vez nos quedamos cortos", analizó el economista.

En la misma línea, el director de la consultora Omega, Guido Morales Bacán Moll, señaló que si bien las subas en los dólares libres pueden ser "ser síntoma de algo o simplemente un salto nominalista", ya que para igualar la inflación, el tipo de cambio paralelo debería estar moviéndose en torno a los $40 por mes.

El Gobierno puso nuevas restricciones a las operatorias de los dólares financieros, lo que elevó su precio

"El Gobierno, asustado por la falta de reservas y la intervención de los dólares financieros, puso a disposición todas las restricciones que puede para frenar su operatoria. Empieza a quedar claro que ya no tiene nada más para poner sobre la mesa y que de acá a las PASO hay que llevar adelante una economía muy limitada, sin ninguna herramienta que no sea mover en el margen la tasa de interés. Los movimientos de estos días pueden leerse de esa manera: el Gobierno se queda sin herramientas y el camino a las primarias parece largo todavía", apuntó el Director de Omega.