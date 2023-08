Dólar blue: tras alcanzar nuevos valores récord, ¿llegará a $600 antes de las PASO?

A diez días de las PASO, y al cumplirse un año de la asunción de Sergio Massa en el ministerio de Economía, el dólar blue pegó un salto este jueves 3 de agosto de $10 y cerró en $570, con lo cual registró un nuevo valor récord. Y los analistas auguran que la tendencia de la divisa informal hasta las elecciones primarias será alcista.

En tanto, las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, también exhibieron un sendero ascendente y alcanzaron nuevos valores récords intradiarios, y finalizaron a $576,70 (+1,4 %), y $513,99 (+0,3%).

Los especialistas plantean que la escalada que viene exhibiendo el dólar ilegal está impulsada por varios factores, entre ellos la típica dolarización pre electoral, la aceleración de la inflación, y una mayor emisión de pesos. Sin embargo vinculan el brinco abrupto de este jueves a una reacción a las nuevas restricciones de la Comisión Nacional de Valores sobre los bonos que se utilizan para operar con CCL y MEP.

Estas regulaciones impuestas por la CNV apuntan a evitar el arbitraje entre los distintos plazos al establecer un parking de 15 días para la compra de soberanos (Bonares y Globales) en Contado Inmediato (CI) o en liquidación en 24 horas, si anteriormente se vendieron dichos bonos contra dólares en el plazo de 48 horas.

En un contexto crítico de reservas internacionales, los analistas aseguran que el objetivo de fondo es reducir el costo de intervención del BCRA para mantener a raya a los dólares financieros, pero afirman que más restricciones siempre presionan al alza al dólar blue que se percibe como el canal más libre de dolarización.

Dólares financieros: ¿Qué implican las nuevas restricciones?

Nicolás Calabria, portfolio manager de Adcap Asset Management explicó que "el objetivo de la nueva normativa de la CNV es terminar con los arbitrajes entre plazos de liquidación, facilitando la tarea de controlar el valor de los dólares financieros".

La Comisión Nacional de Valores aplicó nuevas regulaciones en operación de dólares financieros

"Previo a la nueva reglamentación, existían disparidades entre plazos de liquidación (contado inmediato y 48hs) que generaban ganancias explotables para aquellos que pudieran operar contra dólares, haciendo que muchos inversores estuvieran operando ambos plazos del activo y encareciendo el costo para el BCRA a la hora de intervenir, obligándolos a utilizar una mayor cantidad de bonos para controlar el dólar financiero", precisó.

Calabria enfatizó que "la nueva reglamentación no disminuye la posibilidad de dolarizar carteras; simplemente agrega nuevas consideraciones al proceso, pero la oportunidad de dolarizar las posiciones sigue intacta".

En sintonía, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, señaló que la medida apunta "a evitar el arbitraje de plazos porque la intervención del gobierno había creado una distorsión en el mercado entre las operaciones en contado inmediato y de 48hs".

"Podías comprar en contado inmediato barato y vender en 48hs más caro, y lo que busca el gobierno es desalentar esa operatoria. La medida podría reducir un poco el ritmo de pérdida de dólares del BCRA", destacó Repetto, en un escenario donde las reservas netas son negativas en torno a u$s10.000 millones.

Pedro Siaba Serrate, jefe de Research y estratega de PPI también aseveró que "el objetivo es suavizar la intervención del BCRA" e indicó que "en las últimas 17 ruedas, el BCRA tuvo que poner unos u$s510 millones para mantener al MEP relativamente quieto". Y remarcó que "estos son dólares reales de las reservas, que se encuentran en mínimos de muchísimos años".

Dólar blue: ¿por qué saltó y alcanzó nuevo récord?

El dólar blue hace un año atrás cuando asumió Massa en la cartera económica se ubicaba en $290, y este jueves cerró en $570, un nuevo valor récord. Así tuvo un salto de $10 frente a la jornada previa, aunque en la jornada llegó a cotizar a $577, pero recortó sobre el final de la rueda. Al respecto, un operador comentó que en el mercado "se escucha que hubo manos amigas". En la semana, el blue acumula un alza de $19.

El dólar blue cerró el jueves en un récord de $570, pero llegó a tocar $577

Sobre la abrupta escalada, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, sostuvo que "el mercado quiere sacarse los pesos de encima y se venía notando en los dólares financieros, la norma de CNV sin duda gatilló la aceleración que vemos" en el blue.

De igual mirada, el economista Jorge Neyro argumentó que "el objetivo de las nuevas regulaciones es reducir el costo de la intervención del BCRA en los dólares financieros" en el marco de que el "el gobierno se quedó sin dólares". Y enfatizó que "estas medidas gatillaron la aceleración de los dólares paralelos", en alusión a la suba del blue y de los dólares financieros.

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber dijo que "el reacomodamiento del dólar blue sigue siendo motorizado por un acentuado proceso de dolarización impulsado por las inquietudes que generan la dinámica de las reservas, las nuevas regulaciones, y la expectativa de aceleración en la inflación".

"Las nuevas regulaciones junto a las mayores restricciones a las importaciones despiertan ruidos entre los operadores en un momentos de sensibilidad y suman más presión hacia la dolarización", manifestó.

A su vez, el analista Christian Buteler resaltó: "A diez días de las elecciones estás con el dólar pre electoral al máximo, y sacan esta nueva regulación que, aunque no complica al que quiera dolarizarse vía MEP, mete ruido".

"Toda restricción siempre trae ruido. Siempre conviene implementarla en momentos que el mercado está tranquilo, no cuando está tan sensible como lo está en las últimas semanas. Parte del salto de hoy del dólar blue es por el ruido de esta medida. No es bueno hacer olas ahora", juzgó. Y acotó que: *Este jueves el blue se movió muy rápido, y el movimiento rápido no siempre tiene que ver con una mayor demanda sino con el contexto, y a veces mueven el precio rápidamente y después no se convalida y lo tienen que bajar".

Analistas también atribuyen suba del blue a la preocupación por la escasez de reservas

Por su parte, Calabria coincidió en que "en general, toda restricción es recibida por el mercado como un nuevo motivo para pensar que el nivel natural del dólar debería estar más alto".

"De hecho, este último movimiento actualizó el dólar al nivel de 2021 ajustado por inflación, una etapa en la que se estaba normalizando la macroeconomía (el Banco Central acumulaba reservas y el déficit se estaba achicando)", alegó.

Por su parte, el economista Federico Glustein relaciona el salto del blue una reacción a las últimas medidas de restricción a las importaciones y las regulaciones sobre los bonos que operan MEP y CCL. Y fundamentó: "Era evidente que con más restricciones a importaciones, y las regulaciones de la CNV iba a haber una suba del dólar blue. Es una muestra más de que no hay dólares, y lo que escasea el mercado lo va a vender más caro".

Dólar blue: ¿a $600 antes de las PASO?

Tras haberse alcanzado un acuerdo técnico con el FMI el viernes último, los analistas habían estimado que el dólar blue rondaría en el rango de entre $560 y $570 en la previa de las PASO, y vislumbraban que podría alcanzar el umbral de $600 a fin de este mes, o incluso superarlo en función del resultado electoral.

No obstante, ahora no desechan la posibilidad de que el blue alcance o se acerque bastante a $600 a fin de la próxima semana. Y es que reina inquietud en un escenario donde este jueves en el mercado circuló una noticia intranquilizadora acerca de si el BCRA está vendiendo oro de sus reservas.

Ber estimó que, en este contexto, "los dólares financieros y libre continuarán una convergencia hacia el dólar turista -que este jueves cerró en $580- por lo cual hacia fines de la semana próxima podría estar próximo a testear los $ 600".

Algunos analistas prevén que el dólar blue podría acercarse a los $600 a fin de la próxima semana antes de las PASO

Asimismo, Glustein dijo que "yo preveía que el blue podría rondar en $580 el viernes previo a las PASO pero si siguen implementando este tipo de medidas restrictivas puede ser que suba por arriba de ese valor".

Por su parte, Reschini advirtió que "de seguir imponiendo restricciones en este marco de incertidumbre y desconfianza, el valor del blue solo puede seguir escalando".

Te puede interesar Más cepo al dólar: el Gobierno dispuso nuevas trabas para operar los tipos de cambio financieros

A su vez, Buteler sostuvo que "la tendencia de fondo sigue siendo alcista, por la dolarización electoral, y en un escenario de mayor emisión, y aceleración de la inflación", por lo que prevé que en los próximos días el blue seguirá "con un comportamiento volátil". Y alertó que "a diez dias de las PASO muchas noticias pueden hacer fluctuar el valor, para arriba o para abajo".