Qué son las direcciones y los monederos de criptomonedas y cuáles son sus diferencias

Un monedero de criptomonedas, independientemente de si es hardware o software, es vital para gestionar los activos criptográficos de un usuario en la blockchain. Por su parte, la dirección, una secuencia de texto alfanumérico que el propietario utiliza para enviar y recibir Bitcoin a través de una red blockchain, es una de las piezas de información más cruciales de un monedero criptográfico.

Cuando transfiere fondos de un exchange a su monedero digital de la red Bitcoin, seguro se preguntará: "¿Cuál es mi dirección Bitcoin?"

Veamos cómo funcionan los monederos criptográficos y las diferencias que existen entre una dirección y una clave pública.

¿Qué es una dirección criptográfica?

Una dirección criptográfica es una combinación de números y letras que representa un destino en la cadena de bloques. El envío de criptomonedas a esta dirección da lugar a una transacción digital que aparece en el libro mayor distribuido. El propietario de la clave privada asociada a la dirección puede acceder a los fondos.

Una dirección criptográfica y una clave pública no son lo mismo. De hecho, una dirección de monedero es el resultado de un proceso criptográfico denominado hashing, que toma la clave pública asociada a un monedero y la convierte en una cadena de caracteres de tamaño estandarizado.

Los usuarios pueden intercambiar direcciones de monedero para recibir o enviar información cifrada sobre activos digitales.

Las direcciones tienen dos ventajas significativas sobre las claves públicas.

Para empezar, las direcciones se generan utilizando técnicas de hashing, que ofrecen una capa adicional de encriptación para una mayor protección, esto significa que es complicado realizar ingeniería inversa para obtener la clave privada adjunta de una mera dirección de monedero Bitcoin. En consecuencia, hay pocas posibilidades de que alguien que no sea el propietario de una dirección concreta pueda utilizar el dinero asociado a esa dirección.

En segundo lugar, a diferencia de las claves públicas, las direcciones son mucho más cortas y sencillas de mantener. En otras palabras, proporcionan una mejor experiencia al usuario. Las direcciones de los monederos Bitcoin son similares a las direcciones de correo electrónico en el sentido de que ambas pueden utilizarse como una forma segura de comunicación. La principal diferencia es que las direcciones de correo electrónico especifican a dónde transmitir texto o archivos, mientras que las direcciones de monedero Bitcoin especifican a dónde enviar transacciones en BTC.

Utilice siempre la dirección de monedero correcta cuando transfiera BTC (o cualquier otra moneda). Si envía Bitcoin a la dirección incorrecta, esas monedas se perderán para siempre. Cuando se envía BTC a la dirección incorrecta, no hay forma de que el remitente reclame el dinero.

¿Qué es una clave privada?

Las claves privadas son fundamentales para que sus criptomonedas estén seguras en la red Bitcoin. Cada clave privada es una contraseña de alta seguridad utilizada para desbloquear y gastar BTC asociados a una clave pública en particular. Esto implica que las claves privadas de Bitcoin deben mantenerse ocultas en todo momento. Una persona con acceso a su clave privada puede robar su dinero digital.

Una clave privada es la única forma de gastar dinero en la red Bitcoin. Existen dos tipos de monederos para gestionar claves privadas: con custodia y sin custodia.

Un custodio (el proveedor del monedero) asegura las claves privadas de los propietarios de los monederos con custodia. Los usuarios suelen crear y acceder a las cuentas utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña. Los custodios, y no los usuarios, son los responsables de garantizar la seguridad de las claves privadas de los usuarios, que se cifran con autenticación de dos factores y se almacenan en hardware seguro. Si pierde la contraseña de su monedero, recuperar el dinero es muy sencillo.

Considere esto como una cuenta Bitcoin más que como un monedero. Al igual que con la mayoría de las demás cuentas en línea, usted seguiría el proceso estándar de restablecimiento de contraseña a través del correo electrónico. Sin embargo, confiar sus claves privadas a otra persona conlleva riesgos de seguridad. Por ejemplo, las claves privadas pueden ser robadas si la base de datos de un proveedor de monederos es pirateada.

Los monederos sin custodia ofrecen mayor seguridad porque los usuarios son los únicos que poseen sus claves privadas. Esto da a los usuarios un control total sobre sus fondos, aunque deben asumir la responsabilidad de garantizar que sus claves permanezcan seguras y a salvo.

¿Qué es un monedero de Bitcoin?

Los monederos de Bitcoin son a menudo comparados con llaveros. Esto se debe a que cada monedero puede almacenar muchos pares de claves privadas-públicas y direcciones de monedero. Puede crear rápidamente una nueva dirección de monedero Bitcoin dentro de cualquier monedero actual. Si se pregunta cómo adquirir una dirección de monedero criptográfico, la mayoría de los monederos contienen un campo de texto que dice "generar una nueva dirección BTC" o algo por el estilo. Tanto si elige un servicio de monedero con o sin custodia, a menudo necesitará una contraseña para acceder a todas las direcciones asociadas a cada monedero. Determinar qué monedero de Bitcoin es el mejor es difícil, pero el que elija debe ser seguro sin dejar de ser sencillo.

Se puede acceder a los monederos Bitcoin a través de varias plataformas, incluyendo ordenadores de escritorio, navegadores web, dispositivos de hardware y dispositivos móviles.

Como se ha indicado anteriormente, las direcciones de correo electrónico y las direcciones Bitcoin funcionan de forma similar. Sin embargo, a diferencia de las direcciones de correo electrónico, las direcciones Bitcoin no están pensadas para ser utilizadas más de una vez. Aunque reutilizar la misma dirección de monedero BTC para cada transacción BTC es factible y sencillo, establecer y utilizar direcciones únicas proporciona más privacidad y seguridad, a esto se le conoce como el concepto de "token de un solo uso".

Para mantener la privacidad de los datos, utilice una dirección nueva para cada transacción o, al menos, para cada nuevo contacto que establezca con otro usuario. Por ejemplo, lo ideal sería que Bob tuviera una dirección de monedero Bitcoin para las transacciones con Alice y otra para las transacciones con Chris.

No existe la función de devolver el dinero al remitente en las direcciones de los monederos Bitcoin. Enviar fondos a una dirección en particular es similar a escribir "Devolver al remitente" en un sobre y enviarlo de vuelta a la dirección del remitente. Cuando devuelva Bitcoin a la dirección original, se enviará a esa dirección. Sin embargo, no existe ninguna certeza de que el mismo individuo siga en posesión de esa dirección de monedero.

Si sigue el enfoque de "token de un solo uso", es posible que haya desechado la dirección y la clave privada relacionada, ya que no pensaba volver a utilizarla. Por lo tanto, es fundamental asegurarse de que el receptor es capaz y está dispuesto a aceptar el dinero recibido en una dirección utilizada anteriormente.

La mayoría de las aplicaciones centralizadas permiten a los usuarios establecer nuevas direcciones de depósito únicas para el usuario y no para la propia plataforma. Si alguien intenta transferir dinero a una de estas direcciones, el exchange puede ser incapaz de determinar qué fondos acreditar al monedero de qué usuario. Como consecuencia, ese dinero puede perderse. Para reducir el riesgo de perder dinero, el receptor debe confirmar que la dirección original del monedero Bitcoin le pertenece. Otros sistemas centralizados (por ejemplo, los pools de minería de bitcoin) funcionan de forma similar.

Conclusiones

Un monedero criptográfico es una dirección digital compuesta de letras y números que sirve para enviar y recibir transacciones. Una dirección de monedero Bitcoin es la dirección única desde la que se transfieren y reciben BTC, como una dirección de correo electrónico utilizada para enviar y recibir correos electrónicos.